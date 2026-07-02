Niña de 9 años dona médula ósea a su hermano: el trasplante número 1.000 en el INEN

En una sala del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) de Lima, la vida de dos niños peruanos quedó enlazada para siempre. Una niña de 9 años donó su médula ósea a su hermano de 13 años, permitiendo no solo su recuperación, sino también que se notifique el trasplante de médula ósea número 1000 realizado por el principal centro oncológico del país, según informó el Ministerio de Salud.

Un trasplante une a dos hermanos, Jesús y Anet protagonizan el hito del INEN | Foto: Minsa

Un hito médico y familiar

Jesús, con apenas 13 años, recibió el diagnóstico que cambiaría la rutina de su familia. Tras meses de tratamientos y largas jornadas hospitalarias, la esperanza llegó gracias a su hermana Anet, quien resultó compatible para la donación. El procedimiento fue cubierto en su totalidad por el Seguro Integral de Salud (SIS).

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“Estoy muy agradecido con mis padres, mi hermanita y que estoy agradecida eternamente con ella, con los doctores, las licenciadas, las técnicas, con todas las personas que me han conocido”, manifestó el menor.

Niña dona médula ósea a su hermano: el trasplante número 1000 en el INEN | Foto: Minsa

El ministro de Salud, Juan Carlos Velasco Guerrero, destacó la importancia de este avance. “Hoy celebramos el trasplante 1000, que es más que un número, es la forma de decirle a las familias que el Estado les garantiza la salud. El INEN representa la segunda oportunidad de vida de millones de peruanos”, declaró el funcionario.

Desde la creación de su programa de trasplante en 2012, el INEN ha fortalecido su infraestructura y protocolos, logrando superar los 100 procedimientos anuales en niños y adultos de distintas regiones. Entre las innovaciones que resaltan se encuentra la introducción de trasplantes alogénicos haploidénticos, que amplían notablemente las posibilidades de conseguir donantes compatibles para pacientes sin alternativas previas.

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El caso de una pequeña donante y su hermano beneficiario representa una doble victoria, al coincidir con el procedimiento mil del programa nacional de trasplantes| Foto: Minsa

La historia de Jesús y Anet se presenta como un ejemplo del impacto de la medicina pública en la vida cotidiana.

¿Cómo ser donante en Perú?

Convertirse en donante de médula ósea en el Perú es una decisión voluntaria que puede cambiar la vida de quienes padecen enfermedades hematológicas graves, como la leucemia. El proceso se realiza a través del Ministerio de Salud, que gestiona un registro nacional de potenciales donantes para atender a pacientes pediátricos y adultos que requieren trasplantes.

El trasplante de médula ósea consiste en reemplazar células madre sanguíneas dañadas por células sanas, lo cual permite al organismo recuperar la producción normal de sangre. Esta intervención es fundamental para personas cuyas células han sido destruidas por enfermedades o tratamientos intensivos.

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El registro como donante es único y permanente. Si una persona es admitida, los especialistas podrán contactarla en cualquier momento en que surja la necesidad de una donación compatible. Por ello, es fundamental tener el compromiso de mantener la decisión en el tiempo.

Para inscribirse como donante de médula ósea en el Perú se requiere cumplir ciertos criterios. Es necesario tener entre 18 y 40 años, pesar al menos 50 kilogramos y gozar de buena salud. No es posible inscribirse si se han padecido enfermedades infectocontagiosas relevantes. El proceso incluye la autorización para tomar una muestra de hisopado bucal y la firma de un consentimiento informado.

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Las personas interesadas pueden acercarse a los centros habilitados por el Minsa para recibir información y completar el procedimiento.