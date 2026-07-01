Perú

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy

Aquí está la lista de los precios más asequibles de los carburantes y también los más altos en la ciudad peruana

Guardar
Google icon
Diversos componentes alteran el costo de las gasolinas. (Infobae)
Diversos componentes alteran el costo de las gasolinas. (Infobae)

El precio de los combustibles se actualiza diariamente, por lo que es importante conocer los costos por galón y llenar el tanque en la mejor opción.

Aquí están los precios promedios de las gasolinas en la ciudad de Lima para este miércoles 1 de julio, según la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), detallando las tarifas más elevadas y más baratas para que no te tomen por sorpresa.

Es importante mencionar que los precios publicados por la Facilito son publicados por los mismos operadores de las estaciones de servicio a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

PUBLICIDAD

¿Cuánto cuesta el galón de gasolina y diésel hoy?

Fecha: miércoles 1 de julio de 2026.

Ciudad: Lima.

Gasohol Regular Precio máximo: 21.49 soles el galónPrecio mínimo: 16.38 soles el galón

Gasohol Premium Precio máximo: 23.99 soles el galónPrecio mínimo: 17.28 soles el galón

Diesel B5 S-50 UV Precio máximo: 24.99 soles el galónPrecio mínimo: 18.49 soles el galón

¿Cómo funciona la plataforma de Facilito?

El precio de la gasolina en Lima cambia todos los días. (Andina)
El precio de la gasolina en Lima cambia todos los días. (Andina)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer los valores de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehicular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

PUBLICIDAD

Además de conocer el costo de las gasolinas, también te dice dónde está la gasolinera más cercana con el mejor precio.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

Los factores que encarecen la gasolina

Distintos aspectos son los que definen el costo de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el valor internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en los precios de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en PerúPrecio de la Gasolina en Perú HoyPrecio del Gasohol en Perú HoyPrecio de la Gasolina en LimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Jefferson Farfán le pidió a Miguel Araujo que se retire en Alianza Lima y recibió firme respuesta: “Quiero darle algo a Sporting Cristal”

La ‘Foquita’ manifestó su interés por el regreso del defensor al elenco ‘íntimo’. No obstante, el propio futbolista precisó que aún mantiene un compromiso pendiente con los ‘cerveceros’

Jefferson Farfán le pidió a Miguel Araujo que se retire en Alianza Lima y recibió firme respuesta: “Quiero darle algo a Sporting Cristal”

Aumentos salariales confirmados: Gobierno y sindicatos firman convenio colectivo para 2027

Finalmente, tras meses de negociación colectiva, los estatales acordaron los aumentos remunerativos finales para cada régimen del Estado. Pero no todos han quedado conformes

Aumentos salariales confirmados: Gobierno y sindicatos firman convenio colectivo para 2027

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos y reporte del IGP del miércoles 1 de julio de 2026

Las autoridades peruanas insisten en la importancia de identificar zonas seguras, elaborar mochilas de emergencia y participar en simulacros para reducir riesgos y responder adecuadamente ante un gran terremoto

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos y reporte del IGP del miércoles 1 de julio de 2026

Sebastián Beccacece dejó de ser entrenador de Ecuador tras eliminación del Mundial 2026

El técnico argentino brindó declaraciones y se despidió de los ecuatorianos luego de caer 2-0 ante México en 16avos de final

Sebastián Beccacece dejó de ser entrenador de Ecuador tras eliminación del Mundial 2026

¿Cuándo arrancan los octavos de final del Mundial 2026?: fechas, cruces y horarios en Perú de la fase eliminatoria

Tras los dieciseisavos de final, se están definiendo a los clasificados a la siguiente instancia decisiva en la cita mundialista. Brasil, Francia, Paraguay, México y otras selecciones se mantienen en carrera

¿Cuándo arrancan los octavos de final del Mundial 2026?: fechas, cruces y horarios en Perú de la fase eliminatoria
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Juez que encarceló a Keiko Fujimori considera que su suspensión es un castigo político y denuncia que perdió protección policial

Juez que encarceló a Keiko Fujimori considera que su suspensión es un castigo político y denuncia que perdió protección policial

Keiko Fujimori ya es presidenta electa EN VIVO: últimas noticias de la transición presidencial en Perú

Keiko Fujimori ofrece la “mejor disposición” a Estados Unidos “para trabajar conjuntamente desde el primer día”

Keiko Fujimori habla de la soledad del poder, el sexo y un mandato sin primer caballero en su primera entrevista como presidenta

Keiko Fujimori: “Mi padre no fue tan institucional y se ve en su pésima relación con la prensa y los partidos políticos”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina pide a Christian Domínguez proteger a su hija frente Karla Tarazona y una posible demanda: “No sé cómo permites eso”

Magaly Medina pide a Christian Domínguez proteger a su hija frente Karla Tarazona y una posible demanda: “No sé cómo permites eso”

Karla Tarazona no teme que hija de Christian Domínguez salga a hablar, pero advierte: “Cuando uno es mayor de edad, te haces responsable”

Karla Tarazona confía en Christian Domínguez, niega amarre, y Magaly Medina ironiza: “Vamos a ver cuando tenga las tentaciones al lado”

Monserrat Seminario enfrenta polémica tras difundirse videos de presunto maltrato a su hija y agresión a mamá de novia de Melcochita

Milett Figueroa prepara debut como cantante con letras sobre el desamor y Marcelo Tinelli reacciona a su foto: “Hermosa”

DEPORTES

Sebastián Beccacece dejó de ser entrenador de Ecuador tras eliminación del Mundial 2026

Sebastián Beccacece dejó de ser entrenador de Ecuador tras eliminación del Mundial 2026

¿Cuándo arrancan los octavos de final del Mundial 2026?: fechas, cruces y horarios en Perú de la fase eliminatoria

Ignacio Buse cayó ante Jenson Brooksby en tres sets corridos y se despide del Grand Slam de Wimbledon 2026

Se filtró el millonario monto por el que José Carabalí dejó Universitario para fichar por LDU: “La ‘U’ analiza su reemplazo en Ecuador y Colombia”

Dónde ver Estados Unidos vs Bosnia HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026