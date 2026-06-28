Venezuela

El papa León XIV expresó su “cercanía” con las víctimas de los terremotos en Venezuela y “gratitud” con los rescatistas

Tras el rezo del Ángelus, el pontífice deseó el “eterno descanso de los fallecidos” y manifestó “aliento” a quienes participan en las labores de búsqueda y asistencia

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El papa León expresó su "cercanía" con los venezolanos afectados por los devastadores terremotos (Vatican Media/­Handout via REUTERS)
El papa León expresó su "cercanía" con los venezolanos afectados por los devastadores terremotos (Vatican Media/­Handout via REUTERS)

El papa León XIV expresó este domingo su solidaridad con los venezolanos afectados por los sismos, lamentó las muertes y los heridos y agradeció la labor de los rescatistas, en medio de una emergencia que deja hasta este momento un saldo oficial de 1.430 fallecidos y 3.238 heridos.

Tras el rezo del Ángelus, el pontífice habló en español sobre los terremotos en Venezuela y transmitió su cercanía a los damnificados y a los familiares de las víctimas. También deseó el “eterno descanso de los fallecidos”, expresó su “cercanía espiritual” a sus allegados y manifestó “gratitud y aliento” a quienes participan en las labores de búsqueda y asistencia.

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“Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales”, dijo el papa.

También afirmó: “Asimismo manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y asistencia”.

Rescatistas participan en labores de búsqueda en un edificio afectado por un terremoto, el sábado en La Guaira (EFE/ Henry Chirinos)
Rescatistas participan en labores de búsqueda en un edificio afectado por un terremoto, el sábado en La Guaira (EFE/ Henry Chirinos)

El doble sismo que sacudió Venezuela ha dejado hasta ahora más de 1.400 muertos, 50.000 desaparecidos, según la ONU, y millones de damnificados. La emergencia se desarrolla cuando están por cumplirse las 72 horas para encontrar sobrevivientes.

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El estado de La Guaira vecino a Caracas es el más golpeado por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, ocurridos el miércoles a las 18:04 hora de Caracas. El último balance oficial elevó a 1.430 los muertos y a 3.238 los heridos.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó además que hay 3.142 familias damnificadas, la mayoría en La Guaira. Agregó que el Gobierno declaró la zona en desastre y la militarizó.

Rodríguez señaló que hasta este sábado habían sido atendidas 73.736 familias con el despliegue de más de 30.000 funcionarios. Entre ellos figuran bomberos, policías, militares, médicos, paramédicos y psicólogos venezolanos.

Los equipos de rescate trabajan a contrarreloj para encontrar sobrevivientes entre los escombros (AP/Fernando Vergara)
Los equipos de rescate trabajan a contrarreloj para encontrar sobrevivientes entre los escombros (AP/Fernando Vergara)

La presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez informó que el país recibió ayuda directa de 24 naciones. Según precisó, ese apoyo incluye 521 toneladas de insumos, 86 equipos caninos y más de 2.741 integrantes de búsqueda, rescate y apoyo integrados a los equipos locales.

Rodríguez indicó además que efectivos de Protección Civil, Bomberos, rescatistas nacionales e internacionales, cuerpos de seguridad y médicos están desplegados en toda La Guaira. Ese operativo permitió rescatar durante la noche a un niño de 11 años que estaba atrapado bajo los escombros en Caraballeda.

El viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, situó en más de 1.600 los rescatistas llegados al país. El funcionario añadió que Venezuela recibió 17 vuelos en las últimas horas y esperaba otros 25 en las siguientes 24 horas.

Delcy Rodríguez indicó que ya habían llegado equipos de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos. También señaló que se esperaba la incorporación de 10 países más, sin ofrecer detalles.

Decenas de máquinas entraron el sábado en varias zonas de La Guaira para reforzar la remoción de escombros. Vecinos de Caraballeda, que hasta el viernes se quejaban de demoras, dijeron que ese día la presencia de maquinaria se hizo más visible.

Las autoridades chavistas reportaron más de 1.400 muertos por los terremotos (REUTERS/Maxwell Briceno)
Las autoridades chavistas reportaron más de 1.400 muertos por los terremotos (REUTERS/Maxwell Briceno)

El coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla, informó que el organismo instaló tres hospitales de campaña en La Guaira. Explicó que la meta es atender a los afectados en el lugar, porque no resulta sostenible trasladarlos a todos a centros sanitarios de Caracas.

Rampolla agregó que el sistema coordina con las autoridades venezolanas la instalación de refugios multiservicios con baños y comedores para quienes perdieron sus viviendas. Esos espacios se ubicarán cerca de las comunidades afectadas para evitar desplazamientos largos.

El funcionario también informó de la llegada de un avión con 20 toneladas de ayuda humanitaria, incluidos insumos para potabilizar agua. Al mismo tiempo, advirtió que todavía falta revisar muchos edificios para determinar si quedan personas atrapadas con vida.

Una evaluación satelital del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó daños preliminares por USD 6.700 millones en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios y comercios. El cálculo se basó en modelos sísmicos, imágenes satelitales y datos poblacionales obtenidos en las horas posteriores a los terremotos del 24 de junio, ocurridos cerca de la costa norte de Venezuela.

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