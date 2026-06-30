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¿Se puede despedir a un trabajador con cáncer? Esto dice el Ministerio de Trabajo

El MTPE detalló que la norma obliga a empleadores públicos y privados a adaptar las funciones laborales para trabajadores con diagnóstico de cáncer

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Hanna Oscco, vocera del Ministerio de Trabajo, explica en detalle los derechos que amparan a los trabajadores diagnosticados con cáncer. Conoce qué se considera un despido nulo y las obligaciones del empleador. (Crédito: Canal N)

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) precisó que los trabajadores diagnosticados con cáncer cuentan con protección frente al despido cuando este se base en su condición de salud. La entidad explicó que la normativa vigente establece supuestos específicos en los que una desvinculación laboral puede ser considerada nula si está vinculada directa o indirectamente a la enfermedad.

En declaraciones recogidas en entrevista con Canal N, la vocera del MTPE, Hanna Oscco, señaló que este tipo de protección busca evitar que los empleadores utilicen argumentos laborales encubiertos para justificar un despido relacionado con el estado de salud del trabajador. “O sea, estamos hablando de la causal de nulidad del despido”, indicó la funcionaria.

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De acuerdo con lo explicado por el sector, la ley contempla que un despido no puede sustentarse en el diagnóstico de cáncer ni en las limitaciones derivadas del tratamiento médico. Sin embargo, el Ministerio precisó que esto no impide la aplicación de otras causales válidas, siempre que no estén vinculadas a la enfermedad.

Dos hombres en una oficina; uno sentado con pañuelo en la cabeza y pulsera médica, el otro de pie a su lado mirando una pantalla de computadora.
Un empleado en tratamiento médico recibe el respaldo de su supervisor en una oficina que promueve la dignidad y la salud laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Protección legal frente al despido

Oscco explicó que la normativa busca evitar lo que denominó “una trampa” en la justificación de despidos, en la que se emplean motivos aparentemente laborales para encubrir decisiones relacionadas con la salud del trabajador.

“Y justamente por esta trampa es lo que se establece, que si bien el empleador puede utilizar el cese, pero por otros motivos, como son las causas objetivas, o un quebrantamiento de la buena fe laboral que no sea consecuencia ni derivada de la salud del trabajador”, sostuvo.

En ese sentido, el Ministerio de Trabajo precisó que un despido puede considerarse válido si responde a una falta grave o a causas objetivas debidamente acreditadas, pero no si está relacionado con el diagnóstico de cáncer o sus efectos en el desempeño laboral.

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Una balanza de la justicia en un juzgado, con un trabajador con casco y un lazo rosa en un platillo, y un documento tachado con la palabra 'DISMISSAL' en el otro.
Una balanza de la justicia equilibra la silueta de un trabajador con un lazo rosa de cáncer y un documento de despido tachado en un juzgado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adaptación obligatoria del puesto de trabajo

La vocera del MTPE explicó que la normativa vigente establece también la obligación de los empleadores, tanto del sector público como privado, de adoptar medidas para la readaptación del puesto de trabajo cuando el trabajador presente una condición médica que lo requiera.

“Este decreto supremo establece un deber de parte de los empleadores de adoptar condiciones, de readaptar el puesto de trabajo, las funciones que puedan causar mayor desmedro a la salud del trabajador”, señaló para el citado medio.

Estas medidas buscan garantizar la continuidad laboral del trabajador, ajustando sus funciones o condiciones de trabajo según las recomendaciones médicas. El objetivo es evitar que las labores asignadas agraven su estado de salud y permitir que pueda seguir desempeñándose en condiciones seguras.

Hanna Oscco, vocera del Ministerio de Trabajo, detalla los derechos y procedimientos para los trabajadores diagnosticados con cáncer. (Crédito: Canal N)

Comunicación del diagnóstico

El Ministerio de Trabajo precisó que para activar estas medidas de protección y adaptación, el trabajador debe informar a su empleador sobre su diagnóstico de cáncer, presentando la constancia emitida por el médico tratante. Este documento acredita la condición de salud y sustenta la necesidad de ajustes laborales.

Asimismo, se estableció que estas disposiciones aplican tanto al sector público como al sector privado, sin excepción, garantizando una cobertura general para todos los trabajadores formales del país.

Un hombre con bata de doctor entrega un documento a una mujer en traje. Ambos sentados en un escritorio. Se ve una planta y una ventana.
Un médico con bata blanca entrega un informe médico a una trabajadora en un consultorio, representando una consulta profesional sobre su estado de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Continuidad y protección

De acuerdo con lo señalado por el MTPE, el objetivo central de la normativa es proteger el derecho al trabajo de las personas diagnosticadas con cáncer, promoviendo su permanencia en el empleo mediante ajustes razonables.

La autoridad laboral explicó que el propósito es asegurar que los trabajadores puedan continuar con sus labores sin que su condición médica sea un motivo de exclusión. En ese marco, se promueve un enfoque de protección y adaptación que permita equilibrar la continuidad del empleo con las necesidades de salud del trabajador, tanto en el sector público como en el privado.

Una mujer ajusta un monitor para un hombre sentado en una silla de oficina, con un teclado, ratón, caja de pañuelos y desinfectante de manos en el escritorio.
Una empleadora ajusta el monitor de un puesto de trabajo ergonómico para un empleado en una oficina moderna, con artículos que sugieren apoyo médico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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