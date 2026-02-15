Lis Padilla se conmueve hasta las lágrimas tras serenata con mariachis de Tania Pinedo: “nuestro primer San Valentín juntas”

La tiktoker Lis Padilla vivió su primer 14 de febrero junto a Tania Pinedo, quien la sorprendió con mariachis y flores, provocando lágrimas, abrazos y el aplauso de miles de seguidores en redes sociales (Instagram / lispadillaoficial)

La influencer Lis Padilla vivió una celebración de San Valentín que quedará registrada en su memoria. La tiktoker fue sorprendida por su pareja, Tania Pinedo, con un espectáculo de mariachis y flores en los exteriores de su vivienda.

El gesto tomó desprevenida a la influencer, quien reaccionó con lágrimas y un abrazo en plena vía pública. El momento fue difundido en sus redes sociales junto a un mensaje dedicado a su novia, en el que resaltó que se trataba de su primera celebración del 14 de febrero como pareja.

La escena generó una ola de reacciones entre sus seguidores, que destacaron la muestra pública de afecto y el vínculo que ambas han consolidado en los últimos meses.

Serenata en la calle y un mensaje que marcó la fecha

Lis Padilla fue sorprendida con mariachis frente a su casa y, entre lágrimas, celebró su primer San Valentín junto a Tania Pinedo con un mensaje que conmovió a sus seguidores. (Instagram / lispadillaoficial)

La sorpresa ocurrió cuando los músicos comenzaron a interpretar las primeras notas frente a la vivienda de la influencer. Padilla salió sin imaginar lo que ocurría y, al identificar a su pareja en medio del homenaje, no pudo contener la emoción. Las imágenes muestran el instante en que abraza a Tania Pinedo mientras sostiene un ramo de flores.

El gesto incluyó música en vivo de un grupo de mariachis y una declaración abierta de amor. El encuentro se desarrolló en plena vía pública y fue registrado por personas cercanas, lo que permitió que el episodio circulara rápidamente en plataformas digitales.

Horas después, Lis Padilla publicó el video acompañado de un mensaje dirigido a su pareja: “Este 14 de febrero marcó mi corazón para siempre. Nuestro primer San Valentín juntas, con mariachi y con el amor más bonito que he vivido. Si esto es el inicio, prometo cuidarlo todos los días, mi amor”. Sus palabras reforzaron el carácter especial de la fecha para ambas.

La respuesta de Tania Pinedo no tardó en aparecer en la misma publicación. “Siempre serás la protagonista de nuestra historia. Love ü”, escribió, reafirmando el compromiso que comparten.

Detalles previos y una relación que se hizo pública en 2025

Antes de la serenata, Tania Pinedo ya había adelantado la celebración con regalos, en una relación que ambas hicieron pública a finales de 2025. (Instagram / lispadillaoficial)

La serenata no fue el único gesto intercambiado por la pareja durante la celebración. Días antes, Tania Pinedo había adelantado el festejo con un obsequio que incluyó un peluche, chocolates y rosas. Ese anticipo dejó entrever la intención de convertir la fecha en un recuerdo significativo.

La relación entre ambas se dio a conocer a finales de 2025, cuando Lis Padilla anunció públicamente que tenía novia. La noticia generó amplio interés entre su comunidad digital, que ya seguía de cerca su trayectoria en TikTok tras alcanzar notoriedad con el trend “Son de amores”.

Desde que oficializaron su vínculo, ambas han compartido viajes y escenas cotidianas en distintas ciudades. Han sido vistas en la selva peruana y en Lima, donde producen contenido para redes sociales. La exposición de su historia ha estado acompañada de mensajes de respaldo por parte de seguidores que celebran cada nuevo episodio.

La influencer también ha mostrado la cercanía entre ambas familias. En una de las publicaciones recientes se observó su asistencia al cumpleaños de la madre de Tania, lo que evidenció integración en el entorno familiar.

Nueva integrante en casa y conexión inmediata

Además del festejo romántico, Lis Padilla y su novia dieron la bienvenida a Moka, nueva integrante de la familia que ya genera expectativa en redes. (Instagram / lispadillaoficial)

En paralelo a la celebración de San Valentín, la pareja presentó públicamente a un nuevo integrante en su hogar. A través de sus redes, Tania Pinedo relató que se encontró con una situación inesperada en la calle que no pudo ignorar. Según explicó, la perrita estaba siendo ofrecida y decidió adoptarla tras sentir una conexión inmediata.

“La estaban regalando y, por esas coincidencias bonitas de la vida, pasé por ahí”, contó emocionada. Posteriormente compartió una imagen acompañada del mensaje: “Bienvenida a la familia, mi bella Moka”. La publicación acumuló numerosas reacciones en pocas horas.

La llegada de la cachorra representa un nuevo paso en la vida compartida de Lis Padilla y Tania Pinedo. Sus seguidores ya anticipan escenas del crecimiento de la perrita y momentos familiares que podrían aparecer en próximas publicaciones.

Padilla, quien construyó su comunidad a partir de contenidos de entretenimiento y baile, ha incorporado episodios personales en su narrativa digital. La serenata de San Valentín y la adopción de Moka se suman a una serie de experiencias que han decidido compartir con quienes siguen su historia.

La celebración del 14 de febrero dejó imágenes de abrazos, música en vivo y declaraciones públicas de afecto. Para la influencer, la fecha quedó asociada a su primer San Valentín junto a Tania Pinedo, en un episodio que movilizó a miles de usuarios en redes sociales.