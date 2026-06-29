Este es considerado el mejor ceviche carretillero: fue elegido en el Callao

La ciudad de Callao vivió este domingo un evento que reunió a cientos de vecinos, turistas y entusiastas de la gastronomía peruana. En el marco del Día del Ceviche Chalaco, la Municipalidad Provincial organizó una competencia que coronó al mejor ceviche carretillero, poniendo en valor una tradición culinaria que identifica al primer puerto del país. La jornada destacó la calidad, el sabor y la autenticidad de las preparaciones, y permitió que los asistentes disfruten de una amplia oferta de platillos elaborados con insumos frescos de la zona.
La celebración, que forma parte del calendario oficial de festividades de la provincia constitucional desde 2023, reunió a los más reconocidos emprendedores cevicheros del rubro de carretillas. El objetivo fue reconocer la creatividad y el esfuerzo de quienes mantienen viva la receta tradicional y fomentan el desarrollo del sector gastronómico local. La competencia estuvo acompañada de un espectáculo artístico y musical que contribuyó a animar el ambiente festivo.
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Durante el festival, la orquesta de salsa Araye ofreció sus principales éxitos para el público, mientras que la cantante cubana Susel “La China” Gómez sumó su interpretación a la celebración. El cierre musical estuvo a cargo de la agrupación criolla Los Primos, que rindió homenaje a la música peruana ante los asistentes.
Reconocimiento a la tradición gastronómica chalaca
El alcalde provincial de Callao, César Pérez, destacó que este tipo de iniciativas refuerzan la identidad y el legado culinario del primer puerto. El funcionario subrayó que el ceviche chalaco constituye parte de la historia y la cultura local, además de ser el sustento de muchas familias emprendedoras.
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“El ceviche chalaco es parte de nuestra historia, de nuestra cultura y del esfuerzo de cientos de familias que cada día salen adelante con su trabajo. Desde la Municipalidad seguiremos impulsando espacios que promuevan nuestra gastronomía y dinamicen la economía local, porque el Callao tiene mucho que mostrarle al Perú y al mundo”, declaró Pérez.
La municipalidad remarcó que la institucionalización del Día del Ceviche Chalaco sostiene un compromiso con la promoción y preservación de esta tradición, que busca transmitirse a las futuras generaciones. El evento también representa una oportunidad para impulsar el turismo y fortalecer la economía local, consolidando al puerto como un referente culinario nacional.
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La competencia y la ganadora de este año
El concurso central del festival reunió a los principales representantes del ceviche carretillero, quienes presentaron sus mejores recetas ante un jurado compuesto por especialistas en gastronomía. Tras la evaluación, el primer lugar fue otorgado a Susana Sonia Tapara Gaspar, de la Cevichería Génesis, quien recibió el trofeo al Mejor Ceviche Carretillero Chalaco 2026. El jurado valoró la calidad de los insumos, el equilibrio de sabores, la presentación y el apego a la tradición.
La municipalidad reafirmó durante la premiación su compromiso con la promoción de la gastronomía local como motor de desarrollo económico y turístico. El evento sirvió como plataforma para resaltar la importancia del ceviche como plato bandera del Perú y como punto de encuentro social y cultural en Callao.
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El Festival del Mejor Ceviche Chalaco busca mantener viva una costumbre que cada año convoca a miles de personas y refuerza la posición de Callao como uno de los principales polos de la cocina peruana.
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