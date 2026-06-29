Dictan nueve meses de prisión preventiva para acusado del robo a un cambista en los alrededores de la iglesia La Merced

Una imagen compuesta muestra la detención de un implicado en el asalto a un cambista dentro de una iglesia en el Centro de Lima, y la escena del suceso con presencia policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sétima Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima (Quinto Despacho) logró que se dicte nueve meses de prisión preventiva para Walter Trujillo, investigado por los delitos de robo agravado, receptación y tenencia ilegal de armas por el asalto armado a un cambista al interior de la iglesia La Merced, en el Centro Histórico de Lima.

La decisión judicial corresponde a la investigación por el ataque registrado la mañana del último lunes dentro del templo Nuestra Señora de La Merced, ubicado en el jirón de la Unión. El caso reúne diligencias fiscales, registros de videovigilancia y actuaciones policiales destinadas a esclarecer la participación de los implicados y determinar las responsabilidades penales.

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El episodio generó un amplio despliegue policial en una de las zonas con mayor tránsito peatonal del Centro Histórico de Lima. La intervención permitió la captura de uno de los presuntos involucrados, mientras las autoridades mantienen las investigaciones para ubicar al resto de personas que habrían participado en el asalto.

Fiscalía obtuvo prisión preventiva por nueve meses

Asaltante con más de diez antecedentes fue capturado tras violento robo a cambista en Lima | Foto: MML

La medida coercitiva recae sobre Walter Trujillo Ramírez, quien enfrenta una investigación por los presuntos delitos de robo agravado, receptación y tenencia ilegal de armas. La resolución fue obtenida por la Sétima Fiscalía Penal Corporativa del Cercado de Lima, a través del Quinto Despacho.

Según la investigación fiscal, el asalto ocurrió cuando el cambista Julio de la Cruz Tagle, de 65 años, ingresaba a la iglesia con 52 mil soles en su poder. Durante el ataque recibió un disparo en el brazo, situación que motivó su traslado al Hospital Arzobispo Loayza para recibir atención médica.

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Como parte de las diligencias, el Ministerio Público dispuso la recopilación de declaraciones de testigos, el análisis de las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona y la ejecución de pericias de absorción atómica y balística tanto al detenido como al arma incautada durante la intervención.

Captura ocurrió después de una persecución policial

La decisión surge después del violento ataque que dejó herido a un cambista de 65 años en pleno Centro Histórico de Lima. // Video: 24 Horas

Después del asalto, efectivos de la Policía Nacional iniciaron un operativo que culminó con la captura de Walter Trujillo Ramírez en el cruce del jirón Caylloma con la avenida Emancipación.

Los registros de las cámaras de seguridad muestran que el investigado opuso resistencia durante la intervención. Las imágenes también registran un forcejeo con policías y un sereno motorizado, mientras intentaba evitar su detención.

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Otro video de videovigilancia evidencia que el detenido portaba un arma de fuego durante la persecución. De acuerdo con la información de la investigación, también habría despojado de algunas pertenencias a un integrante del serenazgo y agredido a un efectivo policial antes de ser reducido por los agentes.

Al finalizar la intervención, la Policía incautó un revólver calibre 38, elemento que forma parte de las pruebas incorporadas a la investigación fiscal.

Investigado rechazó las acusaciones

Pese a la medida de prisión preventiva y a los elementos reunidos durante las primeras diligencias, Walter Trujillo Ramírez negó cualquier participación en el asalto ocurrido dentro de la iglesia La Merced.

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El investigado también rechazó las imputaciones formuladas en su contra. Mientras tanto, el Ministerio Público mantiene abiertas las investigaciones para identificar y capturar a los demás integrantes de la presunta banda involucrada en el robo.

Reporte televisivo expuso antecedentes del detenido

Información difundida por Panamericana Televisión señala que Walter Trujillo Ramírez registra un amplio historial de antecedentes policiales. Según ese reporte, el detenido acumula más de diez procesos abiertos por delitos graves, entre ellos homicidio, tráfico de drogas y fabricación de explosivos.

El informe también indica que las cámaras de la Municipalidad Metropolitana de Lima registraron parte del recorrido de escape después del asalto cometido en la iglesia La Merced. Las imágenes muestran al investigado mientras avanzaba por la avenida Emancipación con un arma de fuego.

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De acuerdo con ese material audiovisual, durante la fuga amenazó a un agente del serenazgo y golpeó a un policía que intentó intervenirlo. Ese registro forma parte de los elementos que las autoridades evalúan dentro de las investigaciones que continúan en desarrollo.