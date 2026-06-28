Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, domingo 28 de junio de 2026

Cinco surtidores de combustible en una estación de Lima, Perú, muestran los precios actuales en soles de Gasohol 90, Gasohol Premium, Diésel B5 S-50 UV, GLP y GNV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de los combustibles en Perú experimenta constantes variaciones y afecta directamente a conductores, pequeñas empresas y grandes flotas de transporte. Las diferencias de precio entre gasoholes de 90 y 95 octanos, GLP, GNV y diésel se reflejan cada día en las estaciones de Lima y provincias. Según datos de la plataforma oficial Facilito, las tarifas pueden cambiar hasta seis soles por galón dependiendo del distrito y el tipo de combustible.

El comportamiento de los precios no solo responde a la cotización internacional del petróleo, sino también a factores logísticos, impuestos y márgenes de ganancia. La transparencia en los precios y el acceso a información actualizada se ha vuelto indispensable para los usuarios que buscan ahorrar en el abastecimiento de sus vehículos.

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La aplicación Facilito de Osinergmin muestra los precios de la gasolina en un mapa de estaciones de servicio de Perú, junto a un surtidor moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precios actuales de gasoholes, diésel, GLP y GNV en Lima

En Lima, el gasohol regular de 90 octanos se comercializa entre S/ 16,38 y S/ 21,79 por galón, mientras que el gasohol premium oscila entre S/ 17,28 y S/ 23,99. El diésel B5 S-50 UV, el preferido por el transporte público y de carga, varía entre S/ 18,68 y S/ 25,19.

En los distritos periféricos, como San Juan de Lurigancho, el gasohol regular puede encontrarse desde S/ 16,60, y en Villa El Salvador, desde S/ 17,39. En distritos como Los Olivos, los valores llegan hasta S/ 21,99. En provincias, los márgenes se amplían: en Cusco, el diésel va desde S/ 19,67 hasta S/ 23,49, y en Ica, el gasohol regular parte de S/ 18,86.

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Una fila de bidones de diferentes colores presenta los tipos de combustibles Gasohol 90, Gasohol Premium, Diésel, GLP y GNV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precios por tipo de combustible en Lima (al 28 de junio de 2026):

Gasohol Regular (90 octanos): S/ 16,38 – S/ 21,79 por galón

Gasohol Premium: S/ 17,28 – S/ 23,99 por galón

Diésel B5 S-50 UV: S/ 18,68 – S/ 25,19 por galón

GLP y GNV: opciones para quienes buscan ahorrar

El gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural vehicular (GNV) se han consolidado como alternativas de menor costo frente a la gasolina tradicional. Estos combustibles presentan ventajas económicas, aunque su disponibilidad puede ser limitada en algunas regiones. Según el reporte de Infobae, los usuarios de GLP y GNV pueden consultar diariamente los precios en la plataforma Facilito para identificar las estaciones más accesibles.

Una estación de servicio peruana presenta sus surtidores de GNV, GLP, Diésel y Gasolina en un entorno urbano, reflejando la diversidad de opciones de combustible disponibles en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventajas prácticas del uso de GLP y GNV

Costo por kilómetro recorrido inferior al de la gasolina convencional

Menor impacto en el gasto mensual para taxistas y conductores de aplicaciones

Disponibilidad de precios actualizados en tiempo real a través de la app Facilito

¿Cómo consultar los precios de combustibles en tiempo real?

La herramienta digital Facilito, gestionada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), permite a cualquier usuario comparar precios por tipo de combustible, ubicación y fecha. Los operadores de las estaciones informan sus tarifas a esta plataforma, lo que posibilita una consulta precisa antes de abastecer el vehículo.

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Pasos para usar Facilito:

Ingresar al sitio oficial o descargar la aplicación móvil Facilito

Seleccionar el tipo de combustible: gasoholes, diésel, GLP o GNV

Indicar la ubicación o activar la geolocalización

Revisar el listado de estaciones y filtrar por precio o distancia

Un conductor consulta la aplicación Facilito de Osinergmin en su móvil para comparar precios de gasolina, GNV y diésel en una estación de servicio moderna en Lima al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que inciden en el precio final

El precio de la gasolina y sus derivados en Perú está determinado por la cotización internacional del crudo, los impuestos internos (ISC e IGV), los costos de transporte y los márgenes aplicados por cada estación de servicio. Según explicó Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas en declaraciones recogidas por Infobae, la volatilidad global y las tensiones geopolíticas pueden elevar los precios de forma repentina.

El traslado de los combustibles desde los puertos o refinerías hasta los grifos de regiones alejadas incrementa el costo logístico, lo que explica la diferencia de precios entre Lima y las provincias. La actualización diaria de Facilito ayuda a mitigar el impacto de estas fluctuaciones para los usuarios.

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Largas filas de automóviles esperan cargar combustible en una estación de servicio con surtidores marcados con 'emergencia' al anochecer, reflejando una situación crítica en el abastecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos prácticos para ahorrar combustible

Ante la volatilidad de los precios, los conductores pueden adoptar recomendaciones para optimizar el gasto mensual.

Consultar precios en Facilito antes de cargar combustible

Preferir estaciones con tarifas más bajas dentro del mismo distrito

Planificar rutas para evitar desplazamientos innecesarios

Mantener el vehículo en óptimas condiciones mecánicas

Controlar la presión de los neumáticos y reducir el peso del vehículo

Una mano genérica carga combustible en un automóvil, sosteniendo un ticket de Osinergmin con precios en soles, ilustrando la realidad económica y el costo diario de la energía en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en el presupuesto de los hogares

Las variaciones en el precio del combustible afectan directamente la economía familiar y los costos del transporte público y de carga. De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), elegir la estación más económica puede representar un ahorro sustancial para quienes usan el vehículo como herramienta de trabajo.

El acceso a información transparente y actualizada es clave para tomar decisiones informadas y mitigar el impacto de los cambios en el mercado energético peruano.