Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, domingo 28 de junio de 2026

El precio de los combustibles en Perú experimenta constantes variaciones y afecta directamente a conductores, pequeñas empresas y grandes flotas de transporte. Las diferencias de precio entre gasoholes de 90 y 95 octanos, GLP, GNV y diésel se reflejan cada día en las estaciones de Lima y provincias. Según datos de la plataforma oficial Facilito, las tarifas pueden cambiar hasta seis soles por galón dependiendo del distrito y el tipo de combustible.
El comportamiento de los precios no solo responde a la cotización internacional del petróleo, sino también a factores logísticos, impuestos y márgenes de ganancia. La transparencia en los precios y el acceso a información actualizada se ha vuelto indispensable para los usuarios que buscan ahorrar en el abastecimiento de sus vehículos.
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Precios actuales de gasoholes, diésel, GLP y GNV en Lima
En Lima, el gasohol regular de 90 octanos se comercializa entre S/ 16,38 y S/ 21,79 por galón, mientras que el gasohol premium oscila entre S/ 17,28 y S/ 23,99. El diésel B5 S-50 UV, el preferido por el transporte público y de carga, varía entre S/ 18,68 y S/ 25,19.
En los distritos periféricos, como San Juan de Lurigancho, el gasohol regular puede encontrarse desde S/ 16,60, y en Villa El Salvador, desde S/ 17,39. En distritos como Los Olivos, los valores llegan hasta S/ 21,99. En provincias, los márgenes se amplían: en Cusco, el diésel va desde S/ 19,67 hasta S/ 23,49, y en Ica, el gasohol regular parte de S/ 18,86.
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Precios por tipo de combustible en Lima (al 28 de junio de 2026):
- Gasohol Regular (90 octanos): S/ 16,38 – S/ 21,79 por galón
- Gasohol Premium: S/ 17,28 – S/ 23,99 por galón
- Diésel B5 S-50 UV: S/ 18,68 – S/ 25,19 por galón
GLP y GNV: opciones para quienes buscan ahorrar
El gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural vehicular (GNV) se han consolidado como alternativas de menor costo frente a la gasolina tradicional. Estos combustibles presentan ventajas económicas, aunque su disponibilidad puede ser limitada en algunas regiones. Según el reporte de Infobae, los usuarios de GLP y GNV pueden consultar diariamente los precios en la plataforma Facilito para identificar las estaciones más accesibles.
Ventajas prácticas del uso de GLP y GNV
- Costo por kilómetro recorrido inferior al de la gasolina convencional
- Menor impacto en el gasto mensual para taxistas y conductores de aplicaciones
- Disponibilidad de precios actualizados en tiempo real a través de la app Facilito
¿Cómo consultar los precios de combustibles en tiempo real?
La herramienta digital Facilito, gestionada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), permite a cualquier usuario comparar precios por tipo de combustible, ubicación y fecha. Los operadores de las estaciones informan sus tarifas a esta plataforma, lo que posibilita una consulta precisa antes de abastecer el vehículo.
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Pasos para usar Facilito:
- Ingresar al sitio oficial o descargar la aplicación móvil Facilito
- Seleccionar el tipo de combustible: gasoholes, diésel, GLP o GNV
- Indicar la ubicación o activar la geolocalización
- Revisar el listado de estaciones y filtrar por precio o distancia
Factores que inciden en el precio final
El precio de la gasolina y sus derivados en Perú está determinado por la cotización internacional del crudo, los impuestos internos (ISC e IGV), los costos de transporte y los márgenes aplicados por cada estación de servicio. Según explicó Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas en declaraciones recogidas por Infobae, la volatilidad global y las tensiones geopolíticas pueden elevar los precios de forma repentina.
El traslado de los combustibles desde los puertos o refinerías hasta los grifos de regiones alejadas incrementa el costo logístico, lo que explica la diferencia de precios entre Lima y las provincias. La actualización diaria de Facilito ayuda a mitigar el impacto de estas fluctuaciones para los usuarios.
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Consejos prácticos para ahorrar combustible
Ante la volatilidad de los precios, los conductores pueden adoptar recomendaciones para optimizar el gasto mensual.
- Consultar precios en Facilito antes de cargar combustible
- Preferir estaciones con tarifas más bajas dentro del mismo distrito
- Planificar rutas para evitar desplazamientos innecesarios
- Mantener el vehículo en óptimas condiciones mecánicas
- Controlar la presión de los neumáticos y reducir el peso del vehículo
Impacto en el presupuesto de los hogares
Las variaciones en el precio del combustible afectan directamente la economía familiar y los costos del transporte público y de carga. De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), elegir la estación más económica puede representar un ahorro sustancial para quienes usan el vehículo como herramienta de trabajo.
El acceso a información transparente y actualizada es clave para tomar decisiones informadas y mitigar el impacto de los cambios en el mercado energético peruano.
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