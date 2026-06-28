Futbolistas señalados por violencia y abuso sexual: la sombra que oscurece el Mundial 2026

De los mensajes difundidos por Javier Hernández a procesos penales contra exfiguras en México, Perú y Europa, el deporte enfrenta presiones para responder sin sustituir a los tribunales ni desoír a las víctimas. (Infoabe-Itzallana)

El Mundial 2026 llegó con récords de audiencia, estadios llenos y la promesa de una fiesta global. Pero fuera de las canchas, una sombra persiste: decenas de futbolistas —activos, retirados, convocados o no al torneo— enfrentan o han enfrentado acusaciones formales por presuntas agresiones y abusos sexuales.

Esta nota documenta casos en México y en el ámbito internacional, incluyendo jugadores que participaron en la Copa del Mundo en curso. Todas las acusaciones mencionadas provienen de fuentes oficiales y registros judiciales. Ninguna equivale a una condena definitiva y aplica en todos los casos el principio de presunción de inocencia; se indica el estado procesal correspondiente a cada uno.

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Chicharito Hernández: de los videos machistas a la multa federativa

El primero en encender alarmas fue Javier “Chicharito” Hernández. En julio de 2025, el exdelantero de las Chivas publicó una serie de videos en redes sociales en los que, entre otras afirmaciones, señaló que las mujeres deben estar en el hogar al cuidado del hombre. Los dichos generaron debate entre aficionados y analistas, y pusieron en duda los protocolos de género de la FMF y la Liga MX.

La presidenta de la Liga MX Femenil, Mariana Gutiérrez, respondió señalando que la liga cuenta con un protocolo claro y que todos los clubes tienen comisiones de género; las jugadoras de Chivas Femenil reprobaron las declaraciones, mientras que la esposa de un excompañero del Real Madrid pidió a la FIFA un castigo. Finalmente fue sancionado económicamente por la Comisión de Género y Diversidad de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por las declaraciones realizadas en redes sociales.

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(X-@FMF)

El caso de Cuauhtémoc Blanco es de otra dimensión. El exfutbolista y actual diputado federal de Morena enfrenta una denuncia de violación en grado de tentativa interpuesta por su media hermana Fabiola “N.”, quien lo denunció en octubre de 2024 por hechos que presuntamente ocurrieron en diciembre de 2023.

La Fiscalía General de Morelos, encabezada por Uriel Carmona Gándara, presentó ante la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero, necesaria para proceder penalmente contra un servidor público federal. Sin embargo, la Sección Instructora de la Cámara, dominada por Morena, rechazó la solicitud argumentando deficiencias en la investigación. La víctima ha solicitado protección urgente y organizaciones de mujeres siguen exigiendo justicia. Blanco niega los hechos.

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Crédito: X/@cuauhtemocb10

Omar Bravo protagoniza uno de los casos más graves del fútbol mexicano reciente. El exfutbolista fue vinculado a proceso en octubre de 2025 por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado cometido contra la hija de su expareja. De acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía de Jalisco, los presuntos abusos habrían iniciado en 2019, cuando la víctima tenía 11 años, y se habrían prolongado durante seis años. Bravo se encuentra actualmente recluido en el penal de Puente Grande; su defensa niega los cargos.

José Juan Soltero reconoció que la decisión del juez refuerza la protección hacia menores víctimas de delitos sexuales.

El triángulo peruano: Zambrano, Trauco y Peña

En enero de 2026, el fútbol latinoamericano fue sacudido por la denuncia de una joven argentina de 22 años contra tres futbolistas de Alianza Lima. Según la denuncia, los actos habría ocurrido en el Hotel Hyatt Centric de Montevideo durante la pretemporada del club; los hechos habrían tenido lugar tras el consumo de bebidas alcohólicas y en la habitación de Carlos Zambrano.

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Carlos Zambrano aún cuenta con una posibilidad de seguir activo en la Liga 1 2026. - Crédito: FPF

La denuncia fue archivada en Argentina al determinarse que los hechos ocurrieron fuera de su territorio; las pruebas fueron remitidas a Uruguay, donde la causa continúa su curso. Los tres futbolistas negaron categóricamente los hechos mediante comunicados públicos y fueron desvinculados de Alianza Lima.

Los casos internacionales: Villa, Alves, Partey y Greenwood

El colombiano Sebastián Villa fue condenado en 2023 a dos años y un mes de prisión condicional por violencia de género y amenazas coactivas contra su expareja Daniela Cortés, por hechos ocurridos en abril de 2020. Posteriormente, la justicia argentina absolvió a Villa de la segunda acusación —abuso sexual con acceso carnal— presentada por su expareja Rocío Támara Doldán, luego de que tanto la fiscalía como la denunciante desistieran de continuar el proceso.

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Una de las fotografías donde se ve a Cortes con sangre en la boca

El brasileño Dani Alves vivió un caso judicial de alta exposición mediática. Fue declarado culpable en febrero de 2024 de violar a una mujer en un club nocturno en diciembre de 2022 y sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo absolvió el 28 de marzo de 2025, al considerar que las pruebas contra el deportista eran insuficientes y que el testimonio de la víctima presentaba inconsistencias. La decisión puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo español.

Dani Alves en una imagen de archivo. (Nacho Doce/Reuters)

El exjugador del Arsenal Thomas Partey enfrenta un proceso penal aún activo. Fue acusado de cinco cargos de violación y uno de agresión sexual por parte de tres mujeres distintas; según la Fiscalía de la Corona británica, los presuntos incidentes habrían ocurrido entre 2021 y 2022. En febrero de 2026, una cuarta presunta víctima presentó nuevas acusaciones de violación por hechos que habrían ocurrido en 2020. Partey, quien actualmente milita en el Villarreal, niega todos los cargos.

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FOTO DE ARCHIVO: Thomas Partey, centrocampista de la selección nacional de Ghana y del Villarreal, que se enfrenta a dos cargos adicionales de violación y se ha declarado inocente de cinco cargos de violación y un cargo de agresión sexual, sale del Tribunal de la Corona de Southwark en Londres, Inglaterra, el 13 de abril de 2026. REUTERS/Hannah McKay

El inglés Mason Greenwood fue detenido en enero de 2022 tras la difusión en redes sociales de imágenes de su expareja con lesiones aparentes. Fue acusado de intento de violación, abuso y conducta coercitiva, pero todos los cargos fueron retirados en febrero de 2023 por la retirada de testigos clave y nuevo material que no permitía sostener una perspectiva realista de culpabilidad. El caso generó un debate prolongado sobre la responsabilidad de los clubes ante denuncias de violencia de género.

REUTERS/Manon Cruz

Trump, la FIFA y la sombra de Epstein

El Mundial 2026 tiene una dimensión política imposible de ignorar, y su figura central acumula contradicciones difíciles de soslayar. Trump encabeza una comisión federal creada en 2025 para coordinar los esfuerzos gubernamentales del torneo, la FIFA instaló oficinas en la Trump Tower y el presidente Gianni Infantino le otorgó en diciembre de 2024 el llamado “FIFA de la Paz”, un galardón que no existía previamente. Según información difundida en medios, Trump entregará el trofeo al campeón en la final del 19 de julio en el MetLife Stadium.

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Todo esto ocurre en paralelo a señalamientos que no han salido del debate público. El Departamento de Justicia publicó documentos del caso Epstein que incluyen informes del FBI con acusaciones no corroboradas de que Trump presuntamente agredió sexualmente a una menor de entre 13 y 15 años en un encuentro organizado por Epstein. La Casa Blanca calificó las acusaciones de “totalmente infundadas y sin ninguna prueba creíble.” Las acusaciones están sujetas a procesos en curso y no representan condena definitiva.

El presidente Donald Trump, con una gorra roja, y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, posan junto al trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en la Oficina Oval de la Casa Blanca. (AP)

La contradicción se profundiza al comparar el trato que la FIFA da a distintos países en conflicto. Rusia fue suspendida de todas las competiciones internacionales tras su invasión a Ucrania, sanción que la dejó fuera del Mundial 2026. Sin embargo, en pleno torneo, la FIFA le abrió la puerta de regreso al invitar a su Sub-15 a un torneo en Azerbaiyán. El criterio resulta cuando menos desigual: Rusia vetada del torneo grande por su guerra, pero reintegrada por la puerta trasera, mientras Estados Unidos —que en 2025 sostuvo operaciones militares contra Irán— funge como anfitrión y su presidente como rostro institucional de la fiesta del fútbol mundial.

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Nota: este texto recoge casos documentados por fuentes oficiales, medios y registros judiciales. Toda acusación mencionada está sujeta al principio de presunción de inocencia, y se indica en cada caso el estado procesal correspondiente.