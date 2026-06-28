León XIV recibe carta desde el penal de mujeres de Chorrillos: internas esperan que pueda visitarlas en noviembre. (Foto: INPE)

Internas del taller de reciclaje del penal Anexo Mujeres Chorrillos enviaron una carta al papa León XIV para invitarlo a visitar el establecimiento durante su paso por el Perú en noviembre de este año en lo que se proyecta que podría ser una de las visitas más extensas de un pontífice al país en la historia.

“Tras enterarnos que Monseñor Guillermo Cornejo visitaría al Papa, junto con mis compañeras preparamos un folder de material reciclado, en el cual introducimos un escrito con el sentir de cada una y donde le explicábamos también cómo hacíamos estos productos”, afirmó Cinthia Ramírez, según informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

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La misiva fue elaborada por cinco internas del taller y se envió dentro de un folder confeccionado con material reciclado en pan de plata. En el texto, explicaron que sus productos “llevan el sello de la transformación, de historias de cambio real y de conciencia ambiental”.

León XIV recibe carta desde el penal de mujeres de Chorrillos: internas esperan que pueda visitarlas en noviembre. (Foto: INPE)

El encargado de trasladar la carta al Vaticano fue el obispo auxiliar de Lima Guillermo Cornejo, quien realiza trabajo pastoral en el penal. “Cuando le hice entrega de los presentes al Papa, él sintió una gran satisfacción. Le dije que las internas de máxima seguridad realizaban estos trabajos como parte de su resocialización”, sostuvo.

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“El Sumo Pontífice mostró preocupación por las personas privadas de libertad”, agregó el obispo auxiliar.

La confirmación de la entrega llegó al penal con una fotografía del momento en el Vaticano, de acuerdo con el informe oficial. “Cuando vimos la foto de la entrega de los presentes al Papa, fue una alegría, y la esperanza de saber que estamos trabajando en el camino correcto de la reinserción social”, dijo Ramírez.

León XIV recibe carta desde el penal de mujeres de Chorrillos: internas esperan que pueda visitarlas en noviembre. (Foto: INPE)

Cómo funciona el taller de reciclaje

En el taller de reciclaje se producen carteras, bolsas, portalaptos, monederos, billeteras y neceseres a partir de plástico recuperado, según el INPE. El objetivo es transformar material inservible en artículos “utilizables y comerciales” para el público.

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La materia prima proviene en el 70% de aportes voluntarios de la empresa privada y el 30% se recolecta a partir del consumo generado por las internas del establecimiento. Los productos se venden en ferias y por pedidos de empresas.

El INPE indicó que la iniciativa se enmarca en la política de Cárceles Productivas, orientada a sensibilizar sobre los residuos y a generar oportunidades para que las internas obtengan recursos para su sustento y el de sus familias.

Papa León XIV confirmó su visita a 5 ciudades del Perú en noviembre

El presidente José María Balcázar confirmó el pasado 18 de junio que el papa León XIV visitará Perú durante la primera quincena de noviembre y podría llegar al país aproximadamente el martes 10 de ese mes en lo que podría ser una visita que podría durar entre ocho y 10 días. Según el mandatario, durante este tiempo, el sumo pontífice visitará cinco ciudades.

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Balcázar afirmó en RPP que el papa León XIV confirmó su presencia en Piura, Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Lima, con un itinerario que todavía se encuentra en fase de definición. Aunque el mandatario indicó que se ha estimado que la estancia del pontífice será de hasta 10 días, desde el Ejecutivo buscan que esta se extienda y que el recorrido incluya a la ciudad de Sullana, en la región Piura.

El jefe de Estado detalló que el papa llegará a Lima y que Chiclayo será una de las escalas centrales de su recorrido por el Perú. Desde esa ciudad, el Gobierno ofreció un traslado en helicóptero para que León XIV se desplace a las zonas altoandinas de Incahuasi y Cañaris, donde viven comunidades quechuahablantes.

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En la misma entrevista, Balcázar señaló que existe la posibilidad de incluir a Puno e Iquitos como parte del recorrido del Papa en Perú, aunque la decisión quedará supeditada a las evaluaciones logísticas y de seguridad de la oficina del Vaticano que se encarga de la programación.