Gastronomía peruano-venezolana organiza jornada solidaria en Lima para ayudar a Venezuela

La comunidad gastronómica de Lima organizará una jornada solidaria de recaudación de fondos el lunes 29 de junio, orientada a apoyar a las familias afectadas por los recientes terremotos en Venezuela. El evento, impulsado por reconocidos establecimientos como Amarena, Demo, Fumu, Pregón de la Once y Booze Bar, canalizará la ayuda a través de la organización Perú Pendiente.
La cita tendrá lugar en Amarena Bolognesi, en Miraflores, y se desarrollará de 14:00 a 19:00 horas. Todo lo recaudado será destinado íntegramente a la atención de los damnificados en Venezuela, priorizando la transparencia y la trazabilidad de los fondos.
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La iniciativa surge como reacción directa a los terremotos registrados en Venezuela el 24 de junio, que dejaron a numerosas familias en situación de vulnerabilidad. Restaurantes y bares de Lima unen recursos y talentos para colaborar desde la distancia, movilizando a la comunidad local en favor de quienes resultaron afectados.
Amarena participará con arepas de queso y de carne, mientras que Demo ofrecerá dos versiones de cachapa, uno de los platos más emblemáticos de su país, en presentaciones de queso y panceta con salsa criolla. Fumu incluirá en la propuesta donuts glaseadas de vainilla, bombitas de guayaba y bebidas de matcha, y Pregón de la Once sumará mini panes de jamón y torta de auyama, ambos clásicos venezolanos. A esto se agregan los cócteles de Booze Bar, basados en ron venezolano.
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Trabajo conjunto y voluntariado
El evento contará con la participación voluntaria de cocineros, baristas y otros profesionales venezolanos vinculados a la industria gastronómica. De acuerdo con los organizadores, su contribución será clave para la logística, atención y acompañamiento de quienes asistan a la jornada.
La convocatoria se dirige tanto a la comunidad peruana como venezolana, y busca incentivar la colaboración mediante la adquisición de platos especialmente preparados para la ocasión. Los organizadores recuerdan que el cien por ciento de lo recaudado se destinará a los damnificados, subrayando la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en este tipo de campañas.
Modalidades de colaboración y acceso
Quienes no puedan asistir al evento presencial podrán realizar donaciones a través de Yape, utilizando el botón habilitado con el logotipo de Perú Pendiente. Esta opción busca facilitar las contribuciones de quienes desean apoyar desde cualquier punto de la ciudad o del país.
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La jornada se realizará en Amarena, ubicada en calle Bolognesi 506, Miraflores, en un horario de 14:00 a 19:00 horas. Los organizadores extienden la invitación a sumarse a la iniciativa, animando a la ciudadanía a contribuir tanto de manera presencial como virtual.
Unión solidaria y objetivos de la jornada
El propósito de la actividad es canalizar la ayuda humanitaria de manera eficiente y responsable, fortaleciendo los lazos entre las comunidades peruana y venezolana. El esfuerzo conjunto de los restaurantes, bares y profesionales del sector culinario busca visibilizar la emergencia y aportar recursos concretos para la recuperación de las zonas afectadas.
La ONG Perú Pendiente será responsable de distribuir los fondos recaudados, garantizando que la totalidad de los aportes llegue a las familias que más lo requieren. Los organizadores destacan que cada colaboración, sin importar su monto, contribuye a paliar los efectos de la catástrofe en Venezuela.
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