EN VIVO | Delcy Rodríguez presentó un nuevo balance de gestión a tres días de los sismos: “Lo más importante es el rescate de las personas con vida”

Venezuela enfrenta su cuarto día de emergencia tras los terremotos del miércoles por la tarde, con la asistencia de brigadas de rescate provenientes de nueve países, incluidos Estados Unidos y España, que participan en la búsqueda de sobrevivientes y víctimas. El balance oficial se mantiene en 920 muertos y 3.360 heridos.
Mientras avanzaban las tareas de rescate internacional, miles de civiles se movilizaron con ayuda humanitaria hacia el estado La Guaira, la zona más afectada por los sismos. La afluencia masiva de vehículos provocó el colapso del tráfico en las principales rutas de acceso al estado y, por este potivo, el Gobierno dispuso la restricción del ingreso a civiles partir de las 20:00 horas locales. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó la militarización del estado para facilitar las operaciones de rescate y asistencia en la zona de desastre.
Rodríguez comunicó el viernes que sostuvo conversaciones con el presidente estadounidense Donald Trump, y con el secretario de Estado, Marco Rubio, quienes ratificaron el respaldo de su país tras los dos terremotos que afectaron el territorio venezolano. “Reafirmaron su compromiso de apoyar los esfuerzos de respuesta mediante el envío de rescatistas, equipos especializados, apoyo a los refugios temporales y asistencia humanitaria para las familias afectadas”, detalló.
La presidenta encargada informó este sábado que equipos de rescate de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos y Estados Unidos arribaron en las últimas horas al país para sumarse a las labores de búsqueda y asistencia. Agregó que se espera el arribo de brigadas de Alemania e Italia para reforzar las operaciones de salvamento en las zonas más afectadas.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
El aire que se respira en las zonas de desastre del estado costero de La Guaira en Venezuela ya comienza a oler a putrefacción, producto de los cadáveres que aún permanecen sepultados entre los escombros de los edificios colapsados.
Delcy Rodríguez ratificó el cierre de accesos y la militarización en La Guaira
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este sábado la continuación del cierre de accesos y la militarización en La Guaira, tras los recientes sismos que provocaron más de 900 muertes en el país, anunciada por Diosdado Cabello el viernes.
En ese sentido recalcó, desde el Puesto de Comando, que estas medidas buscan asegurar el entorno para los equipos de rescate y prevenir riesgos sanitarios adicionales. Rodríguez subrayó que la restricción de entrada a la “zona de desastre” no solo facilita el trabajo de los más de 14 mil profesionales desplegados, sino que también forma parte de una estrategia para evitar emergencias de salud pública
El Gobierno de la República Dominicana ejecutó, este viernes, la repatriación de once ciudadanos dominicanos desde Venezuela, como parte de la Operación Quisqueya Solidaria 2026. Esta iniciativa responde a la emergencia causada por los recientes terremotos en territorio venezolano,
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora de Venezuela, afirmó este viernes que el Estado no estaba preparado para afrontar los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el país el miércoles y que causaron al menos 920 muertos y 3.360 heridos.
Delcy Rodríguez presentó un nuevo balance de gestión
A través de una presentación junto a miembros del Gabinete, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó que se recuperó un total del 60% del servicio eléctrico. “Lo más importante y lo más estratégico es el rescate de las personas que aún están con vida; es nuestra prioridad, tanto de los rescatistas venezolanos, protección civil, bomberos, médicos y voluntarios de la Cruz Roja", destacó y sumó: “Les agradecemos por la labor incansable”.
Por otra parte, indicó que en las próximas horas estarán llegando más países con ayuda humanitaria y rescatistas a Venezuela, “un total de 10 países para estas labores de rescate”.
No obstante, Rodríguez no actualizó las cifras de muertos, la cual se elevó el viernes a más de 900 personas, ni se refirió a los heridos. Respecto de los desaparecidos, sostuvo: “Queremos poner a disposición el número 0800-Rescate por si hay un familiar desaparecido, un vecino, o un amigo que queramos reportar”.
Brigadas de Países Bajos arribaron a Venezuela para apoyar el rescate de victimas
Un equipo de especialistas en búsqueda y rescate urbano de Países Bajos llegó a Venezuela para integrarse de inmediato a las labores de salvamento impulsadas tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el país el 24 de junio. La delegación neerlandesa operará en turnos continuos, priorizando la seguridad ciudadana y coordinando sus acciones con las autoridades venezolanas en las zonas más afectadas.
Esta cooperación internacional se suma al despliegue nacional de más de 11.500 funcionarios y voluntarios, quienes ejecutan las políticas de seguridad del Estado a nivel nacional. El contingente europeo aporta respaldo técnico al plan de contingencia, reforzando la asistencia en los sectores con mayor vulnerabilidad estructural y fortaleciendo la capacidad de respuesta en los cuadrantes de paz definidos por el gobierno venezolano.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, anunció la restricción del acceso al estado La Guaira, declarada como zona de desastre por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, a partir de las 20:00 horas (hora local) del viernres, como parte de las medidas para gestionar la emergencia tras los terremotos que golpearon la región.
Lo que se conoce sobre las víctimas extranjeras de los terremotos en Venezuela
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal notificó la muerte de 15 portugueses o descendientes en el desastre, tras haber registrado previamente nueve fallecidos y 56 desaparecidos.
La cadena estatal CCTV de China informó que siete ciudadanos chinos se encuentran entre las víctimas, de acuerdo con cifras preliminares de la embajada en Caracas. La sede diplomática emitió un comunicado a través de WeChat en el que pidió a los nacionales chinos que permanezcan atentos ante posibles réplicas y otros riesgos.
El gobierno de España confirmó la muerte de cinco ciudadanos españoles y declaró 119 desaparecidos tras el sismo. En su comunicado, las autoridades señalaron: “Se han localizado catorce bajo los escombros”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil comunicó el fallecimiento de dos brasileños, un hombre y una mujer, en el desastre, y aseguró que se está prestando asistencia consular a sus familiares.
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia informó la muerte de un hombre italo-venezolano de unos 50 años, nacido en Caracas y de doble nacionalidad, quien perdió la vida tras el colapso de un edificio en la región de La Guaira. Italia calcula que alrededor de 170.000 personas con pasaporte italiano residen en Venezuela.
En medio de las operaciones de rescate en Venezuela por los sismos, la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el mayor general del Cuerpo de Marines de EEUU Kevin J. Harrad, se reunieron el viernes a última hora de la tarde para evaluar los esfuerzos humanitarios y las operaciones de rescate que siguen activas en busca de sobrevivientes debajo de los escombros.