EN VIVO | Delcy Rodríguez presentó un nuevo balance de gestión a tres días de los sismos: “Lo más importante es el rescate de las personas con vida”

Venezuela enfrenta su cuarto día de emergencia tras los terremotos del miércoles por la tarde, con la asistencia de brigadas de rescate provenientes de nueve países, incluidos Estados Unidos y España, que participan en la búsqueda de sobrevivientes y víctimas. El balance oficial se mantiene en 920 muertos y 3.360 heridos.

Mientras avanzaban las tareas de rescate internacional, miles de civiles se movilizaron con ayuda humanitaria hacia el estado La Guaira, la zona más afectada por los sismos. La afluencia masiva de vehículos provocó el colapso del tráfico en las principales rutas de acceso al estado y, por este potivo, el Gobierno dispuso la restricción del ingreso a civiles partir de las 20:00 horas locales. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó la militarización del estado para facilitar las operaciones de rescate y asistencia en la zona de desastre.

Rodríguez comunicó el viernes que sostuvo conversaciones con el presidente estadounidense Donald Trump, y con el secretario de Estado, Marco Rubio, quienes ratificaron el respaldo de su país tras los dos terremotos que afectaron el territorio venezolano. “Reafirmaron su compromiso de apoyar los esfuerzos de respuesta mediante el envío de rescatistas, equipos especializados, apoyo a los refugios temporales y asistencia humanitaria para las familias afectadas”, detalló.

La presidenta encargada informó este sábado que equipos de rescate de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos y Estados Unidos arribaron en las últimas horas al país para sumarse a las labores de búsqueda y asistencia. Agregó que se espera el arribo de brigadas de Alemania e Italia para reforzar las operaciones de salvamento en las zonas más afectadas.