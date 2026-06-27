Una banda criminal usó el Facebook de una mujer de 75 años para estafarla con “la maleta retenida” y robarle 60 mil soles

Una adulta mayor fue víctima de una banda criminal que utilizó el conocido “cuento de la maleta retenida” para estafarla y lograr que realizara múltiples depósitos bancarios por un total de 60 mil soles. Los delincuentes se hicieron pasar por una amiga del extranjero y por supuestos representantes de una empresa de mensajería, utilizando información obtenida de redes sociales para sostener el engaño. Fuente: TV Perú Noticias

Una mujer de 75 años terminó perdiendo cerca de 60,000 soles tras ser víctima de una sofisticada estafa conocida como el “cuento de la maleta retenida”, en la que una banda criminal utilizó información obtenida de su perfil en Facebook para ganarse su confianza y simular el envío de un supuesto equipaje desde el extranjero. El caso, que ha vuelto a poner en alerta a las autoridades, se inició con un contacto que parecía inofensivo entre amistades.

De acuerdo con el reporte difundido por TV Perú Noticias, la víctima fue convencida de que una amiga residente en Italia le había enviado maletas hacia el Perú por adelantado. Sin embargo, todo formaba parte de un engaño cuidadosamente estructurado por una organización criminal que operaba mediante llamadas, mensajes y suplantación de identidades.

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La situación escaló cuando supuestos representantes de una empresa de mensajería internacional informaron a la adulta mayor que el equipaje había sido retenido por contener una gran suma de dinero no declarada. Bajo presión psicológica, la víctima realizó múltiples depósitos bancarios hasta acumular una pérdida de aproximadamente 60,000 soles, antes de descubrir que nunca existió ningún envío.

Un hombre enmascarado habla por teléfono y manipula un computador mientras una mujer mayor preocupada sostiene una tarjeta bancaria en su hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Banda criminal usó redes sociales para engañar y estafar a adulta mayor

De acuerdo con la explicación del coronel PNP Freddy Delgado de la Torre, jefe de la División de Investigación de Estafas y Otras Defraudaciones, el caso expuso un esquema de “ingeniería social” que parte de la información que las personas comparten en internet. Según detalló, habría integrantes encargados de buscar datos en Facebook u otras redes sociales para identificar vínculos, rutinas y referencias a familiares o amistades en el extranjero.

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Con esa información, una segunda pieza del engranaje se comunica con la víctima y se hace pasar por el contacto cercano: en este caso, una amiga supuestamente radicada en Italia, que aseguraba tener un próximo viaje al Perú. La excusa fue enviar “algunas maletas” de manera adelantada y, para concretarlo, pedirle su DNI y otros datos personales “supuestamente para remitir la maleta a su nombre”.

Alerta por nueva estafa de trabajo virtual en Colombia - crédito www.freepik.es

El tercer paso fue simular una institucionalidad. Tras el intercambio inicial, la víctima comenzó a recibir llamadas de supuestos representantes de una empresa de mensajería internacional, que le indicaron que el equipaje había llegado a su nombre, pero estaba retenido. La presión subió cuando los estafadores afirmaron que dentro de la maleta habían hallado 250.000 dólares no declarados y que eso le generaría problemas “no solo administrativos, sino también penales”, con referencias a un posible delito de lavado de activos.

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Cualquier intento de estafa debe ser reportado a través del CAI Virtual (@caivirtual) o al Programa de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) - crédito Freepik

A partir de ahí, la historia fue cambiando para sostener el engaño. Primero le exigieron dinero por gastos de transporte. Luego, le dijeron que la policía habría intervenido el camión que trasladaba la carga y que se requerían pagos para liberar documentos. Finalmente, la convencieron de que su supuesta amiga había sido retenida por migraciones por enviar los “doscientos cincuenta mil dólares” sin declarar. En ese proceso, la adulta mayor realizó depósitos a distintas cuentas bancarias: “Inicialmente hizo pagos por diez mil, quince mil soles”, relató el coronel, hasta completar 60.000 soles.

Cae dueña de cuenta bancaria, pero asegura que prestó su cuenta a terceros

La denuncia permitió que agentes de la División de Investigación de Estafas y Otras Defraudaciones realizaran diligencias para ubicar el rastro del dinero. Como resultado de esas acciones, la Policía intervino en Ventanilla a Melanie Valeshka Gutiérrez Maceda, vinculada a una de las cuentas bancarias donde se recibió parte de los depósitos.

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Según la versión que dio al momento de la intervención, la mujer sostuvo que habría prestado su cuenta para que una tercera persona cobrara montos que, supuestamente, correspondían a préstamos pendientes. A cambio, dijo, recibía pagos por cada transferencia: el coronel indicó que esa retribución habría sido de hasta 300 soles, y también mencionó que estaba recibiendo entre 300 y 500 soles como pago.

Agentes de la Policía Nacional intervienen a Melanie Valeshka Gutiérrez Maceda en Ventanilla, Perú, por su presunta vinculación con una red de estafas. (Composición: Infobae Perú)

El coronel Delgado explicó que estas bandas no operarían con un solo rol. Describió una estructura con dos o tres integrantes adicionales: quien recolecta información en redes sociales; quien contacta a la víctima y suplanta a un familiar o amistad; quien finge ser funcionario de una entidad como aduanas o una empresa que recibe paquetería del extranjero; y los titulares de las cuentas receptoras del dinero.

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La Policía, según informó, continúa con las investigaciones para desarticular por completo la organización y ubicar al resto de involucrados.

Consejos clave de la PNP para evitar estafas por redes sociales

Entre las recomendaciones, la Policía insistió en el cuidado de la información personal publicada en redes sociales. “Lo más importante aquí es tener cuidado con la información que se publica en las redes sociales”, advirtió el coronel, al señalar que gran parte de lo que usan los delincuentes lo obtienen de esas plataformas.

No se deben abrir enlaces que piden verificar información - crédito Freepik

También recomendó confirmar la identidad de quien solicita ayuda o dinero. Para ello, planteó dos opciones concretas: realizar una videollamada para ver a la persona que dice ser, o verificar a través de familiares o terceros, con el objetivo de tener certeza de que el contacto es real y no una suplantación.

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En casos de sospecha o cuando el delito ya se concretó, pidió no dudar en reportarlo: presentar la denuncia por medios virtuales en las páginas oficiales del Ministerio del Interior o de la Policía Nacional, o acudir a una comisaría o una unidad policial para formalizarla. Además, recordó que las personas mayores pueden ser un “perfil ideal” para estas bandas por el tipo de interacciones que mantienen en redes sociales con amistades de años que viven fuera del país, por lo que recomendó reforzar el acompañamiento familiar y la verificación antes de efectuar cualquier depósito.