Perú

Dinero en pareja: el modelo “tuyo, mío y nuestro” que gana terreno para organizar gastos en 2026

Diferentes métodos de administración del dinero permiten a las parejas equilibrar gastos, ahorro y autonomía sin afectar la convivencia

Guardar
Google icon
Un hombre y una mujer sentados en un sofá frente a una mesa de centro llena de papeles, recibos, tazas, revistas y una tableta encendida.
Una pareja discute sobre sus finanzas en una sala de estar moderna, con recibos vencidos y una tableta con balances económicos sobre la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Organizar el dinero dentro de una relación es uno de los aspectos más sensibles en la convivencia. Diversos especialistas en educación financiera coinciden en que la falta de acuerdos claros sobre ingresos, gastos y metas compartidas es una de las principales fuentes de conflicto en el hogar. En el Perú, instituciones como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y entidades de educación financiera promueven la planificación del presupuesto familiar como una herramienta clave para fortalecer la estabilidad económica y emocional de los hogares.

En ese contexto, expertos en finanzas personales recomiendan que las parejas establezcan reglas simples, transparentes y sostenibles para evitar discusiones recurrentes y mejorar la toma de decisiones conjuntas. La definición de responsabilidades financieras desde el inicio de la convivencia permite ordenar mejor los gastos y reducir tensiones asociadas a la administración del dinero.

PUBLICIDAD

Asimismo, la aplicación de métodos de organización financiera compartida contribuye a mejorar la planificación del hogar. Estas prácticas facilitan el seguimiento del presupuesto, promueven la transparencia entre ambas partes y ayudan a construir una gestión económica más equilibrada dentro de la relación.

Hombre y mujer sentados en una mesa de madera con una laptop abierta. Sobre la mesa hay una calculadora, cuadernos y varios recibos.
Una pareja de adultos jóvenes organiza sus cuentas y presupuestos en una mesa del hogar utilizando una laptop, una calculadora y varios recibos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comunicación y transparencia financiera

La comunicación abierta sobre el dinero es considerada la base de una relación financiera saludable. De acuerdo con guías de educación financiera familiar, hablar de ingresos, deudas y hábitos de consumo permite reducir la incertidumbre y evitar malentendidos en la administración del hogar .

Entre los puntos clave que suelen recomendar los especialistas se encuentran:

  • Compartir información completa sobre ingresos mensuales.
  • Informar sobre deudas vigentes y compromisos financieros.
  • Definir prioridades de gasto en conjunto.
  • Revisar el presupuesto de forma periódica (mensual o quincenal).

Asimismo, estudios de educación financiera señalan que evitar hablar de dinero puede generar desconfianza y tensiones acumuladas que afectan tanto la convivencia como la planificación de metas comunes . Por ello, la transparencia no solo se limita a los números, sino también a la disposición de ambas partes para tomar decisiones conjuntas.

PUBLICIDAD

Hombre y mujer sentados en un sofá gris conversando. La mujer sostiene una tableta con gráficos financieros de barras y circulares en la pantalla.
Una pareja joven se sienta en un sofá moderno en su sala de estar mientras dialoga sobre sus finanzas, con gráficos visibles en una tableta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aportes proporcionales al ingreso

El método proporcional es uno de los esquemas más recomendados en educación financiera moderna, especialmente cuando existe una diferencia significativa de ingresos entre los miembros de la pareja.

Este sistema consiste en que cada persona aporta al presupuesto común en función de su capacidad económica. Es decir, quien gana más aporta más, y quien gana menos contribuye en menor proporción.

Ejemplo práctico:

  • Ingreso A: S/ 4,000 → aporta 60%
  • Ingreso B: S/ 2,500 → aporta 40%

Este modelo busca mantener equilibrio sin afectar la estabilidad financiera individual. Según recomendaciones de especialistas en finanzas personales, este enfoque ayuda a reducir la sensación de injusticia económica dentro de la relación y permite sostener el presupuesto del hogar sin generar presión excesiva sobre una sola persona .

Además, se recomienda que los aportes sean destinados exclusivamente a gastos comunes como alquiler, alimentación, servicios básicos y transporte.

Manos de una pareja sobre una mesa con una computadora portátil, una pantalla secundaria con gráficos de presupuesto, una calculadora, documentos y plumas.
Una pareja analiza un presupuesto de ingresos en una computadora portátil con gráficos circulares que señalan diferentes porcentajes de aportes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuenta conjunta o separada?

Otro esquema frecuente es el uso de una cuenta mancomunada, es decir, una cuenta bancaria compartida donde ambos integrantes depositan un monto acordado para cubrir gastos del hogar. Este sistema permite mayor control del presupuesto común y facilita la trazabilidad de los gastos compartidos.

Sin embargo, también existen parejas que prefieren mantener cuentas individuales y transferir solo una parte a un fondo común. Este enfoque mixto suele combinar independencia financiera con responsabilidad compartida.

En la práctica, existen tres modelos habituales:

  • Cuenta 100% conjunta: todos los ingresos van a un solo fondo.
  • Modelo mixto: cuenta común para gastos del hogar y cuentas personales separadas.
  • Cuentas independientes con aportes definidos: cada uno paga categorías específicas de gasto.

De acuerdo con guías de planificación financiera, el modelo mixto es uno de los más utilizados porque permite mantener autonomía sin perder organización conjunta .

Metas de ahorro compartidas

La planificación de metas comunes es uno de los factores que más fortalece la estabilidad financiera en pareja. Entre los objetivos más frecuentes se encuentran viajes, compra de vivienda, inversión o formación de un fondo de emergencia.

Para evitar conflictos, los especialistas recomiendan seguir una estructura básica:

  • Definir la meta con un monto específico.
  • Establecer un plazo realista.
  • Determinar cuánto aportará cada uno.
  • Abrir una cuenta de ahorro separada para la meta.

Además, el ahorro compartido debe tratarse como una prioridad dentro del presupuesto mensual, no como un excedente ocasional. En distintos manuales de educación financiera se destaca que establecer metas claras ayuda a reducir discusiones y mejora la disciplina del ahorro en el hogar.

Una pareja coloca billetes de euro y monedas en cuatro sobres blancos etiquetados como “VIAJE”, “AHORRO PERSONAL” y “VIVIENDA”.
Una pareja destina billetes de euro a sobres individuales para el viaje, la vivienda y el ahorro personal, siguiendo un plan financiero conjunto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fondo personal sin control

Uno de los errores más comunes en la gestión del dinero en pareja es la falta de independencia financiera. Por ello, se recomienda establecer un fondo de gastos personales para cada integrante, destinado a consumos individuales sin necesidad de justificación.

Este fondo puede cubrir:

  • Compras personales (ropa, tecnología, ocio).
  • Actividades individuales o salidas sociales.
  • Gustos o pasatiempos personales.

La finalidad es evitar tensiones por diferencias en hábitos de consumo. La educación financiera moderna sugiere que mantener autonomía en una parte del ingreso reduce conflictos y promueve una relación más equilibrada, al evitar la sensación de control sobre el gasto del otro.

Temas Relacionados

ParejasGastos financierosAhorroPresupuestoperu-noticiasperu-economia

Más Noticias

Croacia derrota 2 - 1 a Ghana y asegura su presencia en la siguiente ronda del Mundial 2026

Los ‘balcánicos’ se juegan la clasificación ante las ‘estrellas negras’ en Filadelfia. El ganador del duelo se hará con el boleto a los 16avos de final. Sigue las incidencias

Croacia derrota 2 - 1 a Ghana y asegura su presencia en la siguiente ronda del Mundial 2026

Equipos de Liga Peruana de Vóley respaldan a San Martín y apuntan contra la Federación tras polémico fichaje de Aixa Vigil a Universitario

Clubes de la Primera y Segunda División de voleibol, incluido Alianza Lima, solicitaron a la Federación Peruana de Voleibol que se respete el régimen de afiliación establecido en el reglamento

Equipos de Liga Peruana de Vóley respaldan a San Martín y apuntan contra la Federación tras polémico fichaje de Aixa Vigil a Universitario

Destinan más de S/ 1,6 millones para recuperar condiciones operativas del aeropuerto de Jaén

El MTC y Corpac inspeccionaron las obras de recuperación en el terminal aéreo cajamarquino, donde se ejecutan mejoras en la pista, sistemas de drenaje y otras áreas clave para garantizar la continuidad de las operaciones bajo estándares de seguridad

Destinan más de S/ 1,6 millones para recuperar condiciones operativas del aeropuerto de Jaén

Sporting Cristal 2-0 Unión Comercio: resumen y goles del triunfo ‘cervecero’ por la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026

Los ‘celestes’ se han hecho de su boleto para la siguiente instancia, tras superar no sin incomodidades al elenco selvático. Martín Távara e Irven Ávila resolvieron el pleito, en el Rímac

Sporting Cristal 2-0 Unión Comercio: resumen y goles del triunfo ‘cervecero’ por la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026

Resultados del Mundial 2026 HOY, sábado 27 de junio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV

Se juega la última jornada de la fase de grupos con encuentros imperdibles: Portugal se mide con Colombia, Inglaterra juega con Panamá, Argentina lo hace con Jordania, y mucho más

Resultados del Mundial 2026 HOY, sábado 27 de junio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori señala cómo quiere que la recuerden al finalizar el mandato como presidenta del Perú: “Que cumplí”

Keiko Fujimori señala cómo quiere que la recuerden al finalizar el mandato como presidenta del Perú: “Que cumplí”

El TC ya decidió el futuro de Abencia Meza: Sentencia se publicará en las próximas semanas

Roberto Sánchez dice desconocer denuncia penal por “fraude”: “Un afiliado de Juntos por el Perú ha hecho eso”

JEE declara improcedente lista de Alianza para el Progreso para la Municipalidad de Lima

Asociación de consumidores se suma al fraudismo de Roberto Sánchez y pide al JNE anular votos del extranjero

ENTRETENIMIENTO

Hugo García se muestra afectado por la tragedia en Venezuela y pide apoyo: “Faltan manos”

Hugo García se muestra afectado por la tragedia en Venezuela y pide apoyo: “Faltan manos”

Pablo Heredia le pide “consejos” a Ivo Ezeta, expareja de Shirley Arica, tras admitir que se puso “celosito”

Jefferson Farfán y Magaly Medina se lanzan fuertes dardos y la polémica crece: “Salió mal tu jugada”

‘Chapa tu Money’ de Jorge Luna y Ricardo Mendoza llega a América TV: Elenco, fecha y hora de estreno

Ismael La Rosa y Virna Flores ganan el Premio Empresa Peruana del Año: “La educación transforma vidas”

DEPORTES

Croacia derrota 2 - 1 a Ghana y asegura su presencia en la siguiente ronda del Mundial 2026

Croacia derrota 2 - 1 a Ghana y asegura su presencia en la siguiente ronda del Mundial 2026

Equipos de Liga Peruana de Vóley respaldan a San Martín y apuntan contra la Federación tras polémico fichaje de Aixa Vigil a Universitario

Sporting Cristal 2-0 Unión Comercio: resumen y goles del triunfo ‘cervecero’ por la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026

Resultados del Mundial 2026 HOY, sábado 27 de junio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV

Golazo de Martín Távara con zurdazo desde fuera del área en Sporting Cristal vs Unión Comercio por Copa de la Liga 2026