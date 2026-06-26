Principal avenida de un distrito de Lima lleva su nombre, pero pocos saben quién fue Francisco Pizarro en la historia del Perú

Miles de limeños recorren a diario la avenida Francisco Pizarro, una de las vías más emblemáticas del distrito del Rímac. Con cerca de 2,1 kilómetros de extensión, esta arteria conecta espacios históricos del tradicional “Abajo el Puente” y forma parte del perímetro monumental declarado Patrimonio Cultural de la Nación, convirtiéndose en un eje fundamental de la memoria urbana de Lima.
Sin embargo, durante siglos esta calle no llevó el nombre del conquistador español. Fue conocida como Malambo, denominación heredada de unos árboles de origen africano que crecían en la zona y que terminaron dando identidad a uno de los principales barrios afroperuanos de la capital virreinal. Allí convivieron esclavos, libertos, indígenas y mestizos, dejando un importante legado cultural que aún distingue al Rímac.
PUBLICIDAD
El Damero de Pizarro, también conocido como “Lima cuadrada”, es el trazado urbano en forma de cuadrícula con el que Francisco Pizarro fundó la ciudad de Lima en 1535, organizando el centro histórico en manzanas rectangulares alrededor de la Plaza Mayor, en un diseño que se convirtió en modelo del urbanismo colonial en América.
La avenida también fue escenario de episodios relevantes en la historia limeña. Comunicaba el antiguo hospital de San Lázaro con la iglesia de Nuestra Señora de Guía, dos establecimientos vinculados a la atención de enfermos de lepra, mientras que en sus alrededores se levantan monumentos como la Quinta de Presa y antiguos templos coloniales que forman parte del patrimonio nacional.
Paradójicamente, aunque esta importante vía recuerda a Francisco Pizarro, pocos conocen quién fue realmente el personaje que marcó uno de los capítulos más decisivos y polémicos de la historia del Perú. Precisamente un 26 de junio de 1541, hace 485 años, el conquistador murió asesinado en Lima, poniendo fin a una vida marcada por la ambición, la guerra y la conquista del Tahuantinsuyo.
PUBLICIDAD
Arequipa también tiene una Avenida Pizarro, una vía clave del sur de la ciudad que conecta zonas de alta circulación y marca el límite entre los distritos de José Luis Bustamante y Rivero y Paucarpata.
Los orígenes de Francisco Pizarro: entre la pobreza, la guerra y la ambición
Francisco Pizarro nació alrededor de 1478 en Trujillo, Extremadura (España), como hijo extramatrimonial del militar Gonzalo Pizarro y Francisca González, según coinciden diversos historiadores. Su origen humilde y su condición de hijo ilegítimo marcaron sus primeros años. Además, era analfabeto, una característica ampliamente documentada por especialistas como Bernardo Lavallé, profesor emérito de la Universidad de la Sorbona, y el historiador peruano Waldemar Espinoza, quien lo señaló en Sucedió en el Perú
El propio Lavallé planteó que su trayectoria temprana se pareció a la de muchos futuros conquistadores: una formación práctica, ligada a campañas y desplazamientos. El historiador Waldemar Espinoza, también citado en Sucedió en el Perú, lo ubicó desde joven con experiencia en el manejo de armas y en campañas europeas, aunque sin el perfil letrado que sí tendrían otros contemporáneos.
PUBLICIDAD
En busca de mejores oportunidades, cruzó el Atlántico a inicios del siglo XVI y llegó a La Española. Posteriormente participó en diversas campañas militares en Tierra Firme, tomó parte en la expedición de Alonso de Ojeda y acompañó a Vasco Núñez de Balboa durante el descubrimiento europeo del océano Pacífico en 1513. También ejerció como alcalde de Panamá y acumuló experiencia como encomendero antes de emprender la empresa que cambiaría su destino.
El historiador español Esteban Mira Caballos sostiene que Pizarro llegó al Perú con una extensa trayectoria militar, muy distinta a la de otros conquistadores de su época. Para entonces tenía cerca de 50 años y veía en la expedición al Tahuantinsuyo la oportunidad definitiva para obtener riqueza, prestigio y reconocimiento social.
PUBLICIDAD
La llegada de Francisco Pizarro al Tahuantinsuyo y el inicio de la conquista
Pizarro organizó tres expediciones hacia el sur hasta obtener en 1529 la Capitulación de Toledo, documento mediante el cual la Corona española autorizó la conquista del territorio y lo nombró gobernador de Nueva Castilla.
En 1532 ingresó al Tahuantinsuyo junto a apenas 168 hombres, en un contexto favorable para los españoles por la reciente guerra civil entre Atahualpa y Huáscar. El 16 de noviembre de 1532 ocurrió uno de los episodios más trascendentales de la historia peruana: la emboscada de Cajamarca. Atahualpa ingresó a la plaza con una numerosa comitiva, mientras la mayor parte de su ejército permanecía fuera de la ciudad.
PUBLICIDAD
Los españoles sorprendieron a los incas con caballos, armas de fuego y artillería, y capturaron al soberano tras una matanza cuya cifra exacta de víctimas sigue siendo motivo de debate entre los investigadores. Mira Caballos, citado por El Correo de España, resumió el desequilibrio con una frase tajante: “Las diferencias técnicas, tácticas y psicológicas eran abismales”.
El medio narró que Pizarro avanzó hacia Cajamarca, donde lo esperaban Atahualpa y un ejército de más de 30.000 soldados, y que el encuentro derivó en una emboscada. En el caos, se capturó al Inca y se produjo una matanza cuya cifra exacta no está cerrada: “algunos historiadores hablan de 10.000; otros, de 4000”, según el mismo artículo.
PUBLICIDAD
Para el historiador francés Bernardo Lavallé, la caída del Imperio inca no puede explicarse únicamente por la superioridad militar española. También influyeron la guerra interna entre los incas, las epidemias introducidas desde Europa y las alianzas que los conquistadores establecieron con pueblos sometidos por el Tahuantinsuyo.
Sin embargo, el episodio continúa siendo objeto de debate historiográfico, pues algunos autores prefieren hablar de “conquista”, mientras otros consideran más apropiados términos como “invasión” o “guerra”, según el enfoque histórico utilizado.
Pizarro murió un día como hoy a manos de un grupo de sus antiguos aliados
La conquista no cerró el conflicto: lo desplazó hacia el interior del bando vencedor. Aunque Francisco Pizarro y Diego de Almagro fueron socios durante las expediciones que condujeron a la conquista del Perú, la relación comenzó a deteriorarse tras la firma de la Capitulación de Toledo. Mientras Pizarro recibió los principales cargos y privilegios otorgados por la Corona, Almagro quedó relegado, situación que generó resentimientos que crecieron con el paso de los años.
PUBLICIDAD
Según National Geographic, el episodio clave fue la derrota almagrista en Las Salinas, el 3 de abril de 1538, y la posterior ejecución de Diego de Almagro el 8 de julio de ese mismo año. El artículo describe cómo, desde entonces, los almagristas juraron venganza y sostuvieron una inquina latente que desembocó en la conspiración.
La muerte de Pizarro, en cambio, no dejó dudas de fecha: ocurrió el domingo 26 de junio de 1541. Aquel día, un grupo de conspiradores irrumpió en el palacio de Francisco Pizarro, en la entonces Ciudad de los Reyes. Según reconstruye el historiador José María González Ochoa en National Geographic Historia, el conquistador intentó defenderse con la espada, pero fue superado por sus atacantes y murió apuñalado a los 63 años. Su asesinato puso fin al liderazgo del fundador de Lima, aunque abrió un nuevo periodo de guerras civiles entre los propios conquistadores españoles por el control del territorio peruano.
PUBLICIDAD
Más Noticias
¿El tacto rectal duele? Urólogo aclara los mitos sobre el examen para detectar el cáncer de próstata
El miedo, la falta de tiempo y algunas creencias equivocadas hacen que muchos hombres retrasen sus evaluaciones médicas, aumentando el riesgo de diagnósticos tardíos
Programación de la fecha 3 del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú del torneo FIFA
Sigue la tercera jornada que definirá a los clasificados a los dieciseisavos: México, Francia, Noruega, Estados Unidos, Alemania, y Argentina aseguraron su pase
Precio del dólar vuelve a subir en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 26 de junio
El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y en Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat
Personas con negocio dependen altamente del crédito: Más de cinco millones cuentan con un préstamo
Para que un ciudadano haga negocio en Perú necesitaría sacar un crédito y mantener una deuda. Estos son los datos que revela Equifax
Marcha del Orgullo 2026 en Lima: unidad y resistencia ante un contexto adverso
La vigésimo cuarta edición de la movilización LGBTI en Lima busca fortalecer el tejido comunitario y exigir a las autoridades la protección de los derechos adquiridos frente a nuevos desafíos políticos
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD