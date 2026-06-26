¿El tacto rectal duele? Urólogo aclara los mitos sobre el examen para detectar el cáncer de próstata

Un médico se coloca un guante de látex azul mientras un paciente lo espera para un examen urológico en la consulta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El temor al tacto rectal continúa siendo una de las principales razones por las que muchos hombres postergan sus controles urológicos. Sin embargo, este examen forma parte de la evaluación preventiva de la próstata y puede aportar información importante para detectar alteraciones de manera temprana.

En el Perú, miles de hombres siguen retrasando sus chequeos médicos por falta de tiempo, miedo o creencias equivocadas sobre algunos procedimientos. Esta situación preocupa a los especialistas, debido a que varias enfermedades urológicas pueden avanzar durante años sin presentar síntomas.

Según datos del Observatorio Global de Cáncer (Globocan), en el Perú se registraron 8,553 nuevos casos de cáncer de próstata, convirtiéndose en el cáncer más frecuente entre los hombres del país y representando el 25.4 % de los diagnósticos oncológicos masculinos.

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“El cáncer de próstata detectado a tiempo puede curarse. El problema es que muchos pacientes llegan cuando la enfermedad ya está avanzada, lo que reduce las opciones de tratamiento y genera un mayor impacto físico, emocional y económico para toda la familia”, explica el Dr. Víctor Destéfano Urrutia, urólogo de la Clínica Anglo Americana.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), aproximadamente el 85 % de los pacientes con cáncer de próstata llega cuando la enfermedad se encuentra en etapas avanzadas, mientras que solo el 15 % acude en fases tempranas, cuando existen mayores posibilidades de curación.

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¿El tacto rectal es doloroso y por qué es importante realizarlo?

Una ilustración anatómica muestra un examen rectal digital de la próstata para su detección temprana, señalando la vejiga, el recto y la glándula prostática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales mitos que aleja a los hombres del urólogo es la idea de que el tacto rectal es un examen doloroso o que puede generar consecuencias negativas. Sin embargo, el especialista señala que se trata de una evaluación rápida y segura.

“El tacto rectal no duele, no deja secuelas físicas ni psicológicas y se realiza en pocos segundos. Es una herramienta clave para detectar alteraciones que podrían pasar desapercibidas en otros exámenes”, explica el Dr. Víctor Destéfano.

El examen permite evaluar características de la próstata, como cambios en su tamaño, consistencia o presencia de alteraciones que requieran una evaluación más profunda. Por ello, forma parte de los controles preventivos, especialmente en hombres con factores de riesgo.

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¿Qué controles debe realizarse un hombre según su edad?

Un doctor sonriente explica a su paciente la relevancia del chequeo masculino para la prevención y detección temprana de enfermedades en una consulta médica. (Imagen ilustrativa IA Infobae México )

Los chequeos médicos deben adaptarse a la edad y antecedentes familiares de cada persona. La prevención no comienza únicamente después de los 50 años, sino que debe incluir hábitos de vigilancia desde etapas más tempranas.

Entre los 20 y 40 años

Durante esta etapa, uno de los principales riesgos urológicos es el cáncer de testículo, considerado el tumor maligno más frecuente en hombres jóvenes entre los 15 y 45 años.

Por ello, el especialista recomienda realizar un autoexamen testicular una vez al mes durante el aseo personal.

“Si el paciente identifica dolor, un bulto o cambios en la consistencia habitual del testículo, debe acudir al urólogo para una evaluación especializada. La finalidad es familiarizarse con la anatomía normal de los testículos y detectar cualquier cambio de forma temprana”, señala el especialista.

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Desde los 40 años

Los hombres con antecedentes familiares directos de cáncer de próstata o cáncer de mama deben iniciar controles preventivos desde esta edad. En estos casos, se recomienda una evaluación médica que puede incluir una exploración clínica de la próstata, según la indicación del especialista.

Desde los 50 años

Todos los hombres deberían considerar controles preventivos anuales, que pueden incluir:

Examen de sangre PSA (Antígeno Prostático Específico).

Tacto rectal.

Examen de orina para descartar presencia de sangre microscópica.

Ecografía abdominal o renal como parte del chequeo preventivo.

Estas evaluaciones permiten detectar oportunamente enfermedades como cáncer de próstata, cáncer de riñón o cáncer de vejiga, patologías que suelen desarrollarse sin síntomas durante sus primeras etapas.

Señales de alerta que requieren una consulta médica

Aunque muchas enfermedades urológicas pueden avanzar sin síntomas, existen algunas señales que no deben ignorarse:

Necesidad frecuente de orinar.

Levantarse varias veces durante la noche para ir al baño.

Disminución de la fuerza del chorro urinario.

Micción en gotas.

Presencia de sangre en la orina.

Dolor o aparición de bultos en los testículos.

Ante estos signos, se recomienda acudir a un especialista para una evaluación oportuna.

El especialista recuerda que muchos hombres suelen priorizar el trabajo, la familia y otras responsabilidades, dejando su salud en segundo plano. Por ello, recomienda no dejar de lado los chequeos preventivos.

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