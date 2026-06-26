Perú

Marina Mora coronó a las nuevas Miss Teen Model International y Miss Top Model International en una gala mundial realizada en Perú

Filipinas y México se llevaron los títulos principales en una gala que posicionó nuevamente a Perú como anfitrión de certámenes de belleza y plataformas de empoderamiento juvenil ante una audiencia global

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Candidatas de América, Europa y Asia participaron en actividades turísticas y de responsabilidad social durante su estadía en Perú como parte del certamen internacional.
Candidatas de América, Europa y Asia participaron en actividades turísticas y de responsabilidad social durante su estadía en Perú como parte del certamen internacional.

El Teatro Municipal Manuel Ascencio Segura fue el escenario de la gran final del Miss Teen Model International 2026 y Miss Top Model International 2026, dos certámenes organizados por Marina Mora que celebraron una década de impulso al talento juvenil, el liderazgo femenino y el intercambio cultural. La gala, que congregó a representantes de más de veinte países, posicionó nuevamente a Perú como referente internacional en la organización de eventos de belleza, cultura y turismo.

En una noche llena de emociones, la representante de Filipinas, Jeian Dessa Francisco, fue coronada como Miss Teen Model International 2026. Por su parte, la mexicana Monserrat Jiménez obtuvo el título de Miss Top Model International 2026. Ambas destacaron por su desenvolvimiento escénico, seguridad, elegancia y su compromiso social, atributos que las hicieron merecedoras del reconocimiento internacional.

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Durante su estadía en Perú, las candidatas participaron en actividades culturales y de responsabilidad social, convirtiéndose en embajadoras de la riqueza histórica, gastronómica y tradicional del país. Las jornadas incluyeron recorridos turísticos por sitios emblemáticos de Lima, talleres sobre liderazgo y sesiones de voluntariado, lo que consolidó el enfoque integral de los certámenes.

Monserrat Jiménez, de México, recibió la corona de Miss Top Model International 2026, consolidando su liderazgo y carisma ante candidatas de más de veinte países.
Monserrat Jiménez, de México, recibió la corona de Miss Top Model International 2026, consolidando su liderazgo y carisma ante candidatas de más de veinte países.

Una gala significativa

Marina Mora, directora y fundadora de ambos concursos, resaltó el significado especial de esta décima edición. “Celebrar diez años de estos certámenes es ver materializado un sueño que nació con el propósito de brindar oportunidades a jóvenes talentosas de todo el mundo y, al mismo tiempo, mostrar al Perú como un destino capaz de albergar eventos internacionales de primer nivel”, expresó la exreina de belleza durante la ceremonia.

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La organizadora también destacó el nivel de preparación y compromiso de las participantes. “Más allá de una corona, buscamos formar mujeres seguras, comprometidas con sus comunidades y conscientes de que la belleza también puede ser una herramienta para inspirar, liderar y generar cambios positivos”, señaló. En esa línea, remarcó la importancia de la formación integral y el impacto social de quienes participan en estos encuentros internacionales.

El evento contó con el respaldo de empresas e instituciones que acompañaron el proyecto a lo largo de su historia, logrando consolidarse como referentes de organización y calidad en la región.

Jeian Dessa Francisco, representante de Filipinas, fue coronada Miss Teen Model International 2026 por Marina Mora en una noche llena de emoción y diversidad cultural en Lima.
Jeian Dessa Francisco, representante de Filipinas, fue coronada Miss Teen Model International 2026 por Marina Mora en una noche llena de emoción y diversidad cultural en Lima.

“Estamos profundamente agradecidos con nuestros aliados estratégicos y con todas las personas que han creído en este proyecto durante estos diez años. Gracias a ese apoyo, hoy podemos seguir creciendo y consolidando al Perú como un referente en la organización de certámenes internacionales”, mencionó Marina Mora durante la gala.

Una ceremonia internacional

La edición 2026 reunió a jóvenes provenientes de América, Europa y Asia, quienes compartieron experiencias y promovieron valores de integración y respeto intercultural. El certamen reforzó la imagen de Perú como anfitrión de iniciativas que proyectan al país ante la comunidad global, no solo por la calidad de los eventos, sino también por la calidez de su gente y la variedad de su oferta turística.

Con la coronación de Jeian Dessa Francisco y Monserrat Jiménez, el Miss Teen Model International y Miss Top Model International cerraron una edición histórica, reafirmando el compromiso de Marina Mora con la promoción de plataformas que integran belleza, cultura, turismo y responsabilidad social. El evento dejó como saldo una mayor visibilidad del país como destino de grandes certámenes y un mensaje de empoderamiento para las nuevas generaciones.

Marina Mora celebró diez años de trayectoria como organizadora de eventos internacionales, destacando el compromiso con la formación integral y el empoderamiento de jóvenes talentos.
Marina Mora celebró diez años de trayectoria como organizadora de eventos internacionales, destacando el compromiso con la formación integral y el empoderamiento de jóvenes talentos.

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