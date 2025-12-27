Peruano que se llama ‘Papa Noel’ busca cambiar su nombre: ¿Qué trámite debe hacer y cuánto demora?

PapaNoel Bonilla lleva años intentando corregir este error y recuperar su nombre real

Un peruano busca recuperar su verdadera identidad tras vivir décadas con un nombre que nunca fue elegido por sus padres ni por él mismo. Oficialmente registrado como “Papanoel”, el caso de este hombre expone cómo un error en el registro civil puede marcar profundamente la vida de una persona y afectar incluso a su entorno familiar.

La historia de Noel Bonilla comienza en una provincia del país, donde fue inscrito en el registro civil poco después de nacer. Sus padres, al acudir a la oficina de registro, comunicaron que el nombre del recién nacido debía ser “Noel”. Sin embargo, una confusión cultural y lingüística terminó alterando su destino. En la zona, era común llamar “papá” a modo de saludo o aprecio, y los funcionarios que llenaron la partida de nacimiento interpretaron que el nombre completo del niño era “Papanoel”, fusionando el trato afectuoso con el nombre propio.

Durante su infancia y adolescencia, Noel vivió bajo el nombre que sus padres le dieron. En el colegio, en Lima, fue inscrito simplemente como “Noel” y así lo conocieron compañeros y profesores. Sin embargo, el problema afloró cuando, ya adulto, necesitó tramitar su Documento Nacional de Identidad (DNI). La partida de nacimiento oficial, base legal para la emisión del documento, consignaba el nombre “Papanoel”, y así quedó registrado en todos sus documentos oficiales.

Taxista llamado 'Papá Noel' busca cambiarse de nombre tras error de Reniec | Foto composición: Infobae Perú / RPP

Identidad y vergüenza

La revelación de que su verdadero nombre legal era “Papanoel” llegó a los 18 años y tuvo un fuerte impacto en su vida diaria. “Siempre me llamaron Noel, nunca supe que en el registro figuraba así. Cuando me entregaron el DNI y vi ese nombre, sentí vergüenza”, relató.

El problema no se limitó a la incomodidad personal: sus hijos también han experimentado momentos incómodos y silencios ante la pregunta sobre el nombre de su padre. “Mis hijos a veces prefieren no decir cómo me llamo. No es un nombre que mis padres eligieron ni con el que me sienta identificado”, expresó Noel.

Las bromas y comentarios por llamarse “Papanoel” se multiplicaron, especialmente en fechas cercanas a la Navidad. Lo que para muchos podría parecer una curiosidad resulta, para él y su familia, una fuente constante de incomodidad y afectación emocional. “No es el nombre que quiero, ni el que mis padres pensaron para mí”, afirma.

Un proceso legal complejo

Noel lleva años intentando corregir este error y recuperar su nombre real. El camino, sin embargo, no es sencillo. Según el abogado especialista en derecho privado Paolo Sevilla, la legislación peruana establece el principio de inmutabilidad del nombre, lo que significa que el cambio solo es posible ante una causa justificada y mediante un proceso judicial. “El nombre es un derecho fundamental y un signo de identificación. Sin embargo, para cambiarlo se requiere un juicio y la aprobación de un juez, no basta con acudir a la RENIEC y pedir la modificación”, explicó Sevilla.

Los procesos suelen ser largos y pueden tomar entre dos y cinco años, dependiendo de la carga judicial y la complejidad del caso. Además, implican costos legales que no todos pueden afrontar fácilmente, lo que constituye una barrera adicional para quienes desean ejercer su derecho a la identidad.

A pesar de estas dificultades, el abogado señaló que existen excepciones a la regla general, especialmente en casos en los que el nombre genera vergüenza, burla o no fue elegido por los padres. “El Código Civil permite el cambio de nombre por causa justificada. La jurisprudencia ha reconocido que cuando el nombre es producto de un error o expone a la persona al ridículo, el trámite puede resolverse con mayor rapidez”, precisó.

Campaña de DNI gratuito hasta el domingo 22 de junio calendario, lugares y quiénes son los beneficiados - Andina

Más trámites afectan su vida familiar

El caso de Noel no solo afecta a su vida personal, sino también a la de sus hijos, quienes, en caso de que se concrete el cambio de nombre, deberán actualizar sus propios documentos para reflejar la nueva identidad de su padre. “El trámite no termina solo conmigo; mis hijos también deben cambiar su DNI para que mi nombre aparezca correctamente”, indicó.

La situación de Noel es compartida por cientos de peruanos que, por errores de registro o decisiones ajenas, viven con nombres que no eligieron y que no reflejan su verdadera identidad. Existen casos de personas registradas con nombres como “Batman”, “Superman” o incluso términos que pueden resultar ofensivos o ridículos. Aunque la ley busca proteger la estabilidad de la identificación, también reconoce el derecho a la dignidad y a la identidad personal.

Un derecho fundamental

El derecho al nombre es parte esencial de la identidad de toda persona y está protegido por la Constitución. Para Noel y muchos otros, lograr que su nombre refleje su verdadera historia es más que una formalidad: es una reivindicación de su dignidad y un paso necesario para dejar atrás años de incomodidad y confusión. Gracias al apoyo legal recibido, Noel está próximo a iniciar el proceso judicial que, espera, le permitirá ser finalmente identificado como realmente es.

La historia de Noel pone en evidencia la importancia de una gestión cuidadosa y humana en los registros civiles, así como la necesidad de facilitar el acceso a la justicia para quienes buscan defender su derecho a la identidad. Mientras tanto, su caso permanece como un recordatorio de que, detrás de cada nombre, hay una persona y una historia que merece ser respetada.

¿Cómo realizar el cambio de nombre, apellido o datos personales?

Para quienes buscan modificar datos personales en su Documento Nacional de Identidad (DNI), como nombres, apellidos u otra información relevante, el proceso está disponible siempre y cuando la información correcta figure en el acta de nacimiento. Según la entidad correspondiente, si el acta se encuentra registrada en el sistema oficial, no será necesario presentar el documento físico; de lo contrario, se exige una copia certificada.

La actualización de información en el DNI resulta obligatoria cuando existen errores u omisiones, y tras la rectificación, se debe emitir un nuevo documento para que las modificaciones queden reflejadas de manera física.

La documentación exigida varía según la situación del solicitante:

Para ciudadanos nacionales, se solicita la copia certificada del acta de nacimiento solo si esta no aparece en la base de datos institucional.

Personas extranjeras que hayan adquirido la nacionalidad deben presentar el título de naturalización, siempre que incluya la anotación marginal de la rectificación.

Aquellos adultos mayores bautizados antes del 14 de noviembre de 1936 pueden presentar en su lugar una copia certificada de la partida de bautismo autenticada por un notario eclesiástico.

El procedimiento se divide en tres etapas:

El primer paso consiste en efectuar el pago correspondiente, cuyos montos varían: S/ 30,00 para titulares de DNI azul, S/ 35,00 para quienes cuentan con DNI electrónico y S/ 16,00 para menores de edad.

Las personas con alguna discapacidad están exoneradas del pago.

Existen diferentes canales habilitados para el abono, como la aplicación Yape —donde se debe generar previamente un ticket en la plataforma recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas—, agentes BCP o agencias del Banco de la Nación, así como la plataforma Pagalo.pe. Es obligatorio conservar el comprobante de pago o su captura digital.

Completado el pago, corresponde acudir personalmente a un Centro de Atención del Reniec o a un Centro MAC para entregar la documentación solicitada. El registrador ingresará la información, proporcionará un código de trámite y señalará una fecha estimada para la entrega del nuevo DNI. En el caso de menores de edad, es imprescindible la presencia de uno de los padres.

El último paso implica verificar el estado de la solicitud y acudir a la oficina donde se inició el trámite para recoger el documento. Si se desea modificar el lugar de entrega, se debe abonar un adicional de S/ 5,00, lo que extiende el plazo de entrega en 15 días hábiles más. Para el retiro del DNI azul, un representante autorizado con carta poder puede efectuar la gestión; no obstante, la entrega del DNI electrónico es exclusivamente personal, ya que requiere la creación de una clave secreta para el certificado y la firma digital.

Se dispone de canales de atención para consultas, incluyendo un asistente virtual por WhatsApp y las líneas telefónicas (01) 315-2700 o (01) 315-4000, anexo 1900, con el objetivo de agilizar la asistencia y resolver dudas sobre el proceso.