Perú

Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 25 de junio

La moneda europea presenta un leve avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,89 soles, igualando el precio de la sesión previa y registrando una variación porcentual de 0,07% respecto al día anterior, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 0,27%, aunque presenta una caída interanual del -5,28%.

El euro ha mostrado una tendencia positiva en su cotización frente al sol peruano durante los últimos dos días, lo que indica un fortalecimiento de la moneda europea en el mercado local.

La volatilidad actual del tipo de cambio euro-sol peruano se sitúa en 4,68%, por debajo de la volatilidad de referencia del 7,32%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado.

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