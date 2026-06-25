Lima Web Fest 2026: el festival digital de Perú celebra su décima edición y abre inscripciones

El Lima Web Fest cumple una década y anuncia la apertura de inscripciones para su edición 2026, programada del 15 al 17 de septiembre. Este evento, impulsado por Toulouse Lautrec, se consolida como uno de los principales escenarios para la creación audiovisual y la innovación digital en la región. Según los organizadores, la cita reunirá a realizadores, productores, estudiantes y nuevos talentos que buscan proyección internacional para sus proyectos.
Desde sus inicios, Lima Web Fest ha conseguido reunir más de 4.000 proyectos provenientes de 100 países, otorgando más de 80 premios y acumulando cerca de 2.500 asistentes a lo largo de sus anteriores ediciones. De acuerdo con los datos oficiales del festival, esta décima edición constituye un hito para el sector audiovisual peruano y sudamericano.
PUBLICIDAD
William Calero, director del festival y jefe académico de Comunicaciones de Toulouse Lautrec, afirma: “Llegar a los 10 años del festival representa un hito para la creación digital en el país. Esta edición nos permite mirar hacia adelante y seguir impulsando a una nueva generación de narradores que están creando desde el audiovisual, la tecnología, las redes sociales y las experiencias digitales”.
“Territorios Digitales”: categorías, actividades y la apuesta formativa
La edición 2026 del Lima Web Fest se desarrollará bajo el concepto “Territorios Digitales”, invitando a reflexionar sobre la expansión de las narrativas más allá de los formatos tradicionales. La organización del festival destaca que el ecosistema actual abarca series digitales, animación, videojuegos, podcasts, fotografía, proyectos transmedia y contenidos para redes sociales, mostrando el dinamismo de la industria audiovisual en el entorno digital.
PUBLICIDAD
El evento propone una estructura de cuatro grandes secciones competitivas: Series Digitales, Narrativas Expandidas, Creadores de Contenido Digital y Nuevas Voces. Entre las categorías principales se encuentran: Mejor Serie Peruana, Mejor Serie del Año, Mejor Director, Mejor Animación Digital, Mejor Podcast, Mejor Talento Emergente, Mejor Storytelling en Redes y Mejor Proyecto Fotográfico Escolar, entre otras.
Durante los tres días del festival, el público y los participantes tendrán acceso a charlas, paneles, talleres y proyecciones. La agenda contempla temas como economía del creador, producción de series, narrativas verticales, videojuegos, inteligencia artificial aplicada a la creatividad y crecimiento de los creadores latinoamericanos. Además, esta edición cuenta con la colaboración de Sony y Wilhelmi Foto y Video como socios estratégicos, quienes sumarán actividades formativas y reconocimientos especiales dentro de la competencia oficial.
PUBLICIDAD
La gala de premiación se celebrará el 17 de septiembre, donde se distinguirá a los mejores proyectos de la competencia oficial. Tanto las inscripciones nacionales como internacionales pueden realizarse a través de la web oficial y de la plataforma FilmFreeway, respectivamente. Con este aniversario, la organización reafirma su apuesta por el desarrollo de nuevas generaciones capaces de transformar ideas en historias de impacto.
Más Noticias
Sunat no reconocerá más de 478 mil facturas falsas que fueron emitidas a más de 60 mil clientes
Alerta. La Sunat detectó 110 empresas fantasmas habrían emitido 478 mil facturas, 24 mil notas de crédito y 331 notas de débito a más de 60 mil clientes
Alerta por efectos del fenómeno El Niño en la pesca: advierten que el incremento de la temperatura del mar afecta a la actividad pesquera
Luis Icochea, exdirector del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), señaló que el calentamiento del mar está desplazando especies hacia mayores profundidades y afectando tanto la pesca como la alimentación de aves marinas.
Trabajadora acusa a su compañera de doparla para robar S/ 6.500 en una botica de San Juan de Lurigancho
La principal sospechosa ha sido identificada como Gisela Tatiana Quiroz Pastor, quien sería una técnica farmacéutica recién contratada
A qué hora juega Ecuador vs Alemania HOY en Perú: partido clave por fecha 3 del Grupo E del Mundial 2026
La ‘tri’ se juega su permanencia en el torneo frente al líder de su grupo, aunque también está condicionada al desenlace del Costa de Marfil vs Curazao. Entérate de los detalles del compromiso
Diego Rebagliati lanzó irónico comentario por la falta de fichajes en Sporting Cristal: “Parece que hubiera ganado el Torneo Apertura”
El comentarista deportivo opinó sobre las declaraciones de Roberto Mosquera sobre la posibilidad de reforzar al cuadro ‘celeste’ de cara al Torneo Clausura 2026
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD