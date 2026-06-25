Lima Web Fest 2026: el festival digital de Perú celebra su décima edición y abre inscripciones

El Lima Web Fest cumple una década y anuncia la apertura de inscripciones para su edición 2026, programada del 15 al 17 de septiembre. Este evento, impulsado por Toulouse Lautrec, se consolida como uno de los principales escenarios para la creación audiovisual y la innovación digital en la región. Según los organizadores, la cita reunirá a realizadores, productores, estudiantes y nuevos talentos que buscan proyección internacional para sus proyectos.

Desde sus inicios, Lima Web Fest ha conseguido reunir más de 4.000 proyectos provenientes de 100 países, otorgando más de 80 premios y acumulando cerca de 2.500 asistentes a lo largo de sus anteriores ediciones. De acuerdo con los datos oficiales del festival, esta décima edición constituye un hito para el sector audiovisual peruano y sudamericano.

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William Calero, director del festival y jefe académico de Comunicaciones de Toulouse Lautrec, afirma: “Llegar a los 10 años del festival representa un hito para la creación digital en el país. Esta edición nos permite mirar hacia adelante y seguir impulsando a una nueva generación de narradores que están creando desde el audiovisual, la tecnología, las redes sociales y las experiencias digitales”.

"Kero Sagrado" ganó como "Mejor videojuego para celulares. Crédito: Play Store.

“Territorios Digitales”: categorías, actividades y la apuesta formativa

La edición 2026 del Lima Web Fest se desarrollará bajo el concepto “Territorios Digitales”, invitando a reflexionar sobre la expansión de las narrativas más allá de los formatos tradicionales. La organización del festival destaca que el ecosistema actual abarca series digitales, animación, videojuegos, podcasts, fotografía, proyectos transmedia y contenidos para redes sociales, mostrando el dinamismo de la industria audiovisual en el entorno digital.

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El evento propone una estructura de cuatro grandes secciones competitivas: Series Digitales, Narrativas Expandidas, Creadores de Contenido Digital y Nuevas Voces. Entre las categorías principales se encuentran: Mejor Serie Peruana, Mejor Serie del Año, Mejor Director, Mejor Animación Digital, Mejor Podcast, Mejor Talento Emergente, Mejor Storytelling en Redes y Mejor Proyecto Fotográfico Escolar, entre otras.

Durante los tres días del festival, el público y los participantes tendrán acceso a charlas, paneles, talleres y proyecciones. La agenda contempla temas como economía del creador, producción de series, narrativas verticales, videojuegos, inteligencia artificial aplicada a la creatividad y crecimiento de los creadores latinoamericanos. Además, esta edición cuenta con la colaboración de Sony y Wilhelmi Foto y Video como socios estratégicos, quienes sumarán actividades formativas y reconocimientos especiales dentro de la competencia oficial.

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Desde videojuegos hasta podcasts de ficción, creadores peruanos reciben múltiples galardones en la última edición del Lima Web Fest, demostrando la versatilidad y amplitud. Composición: Infobae Perú.

La gala de premiación se celebrará el 17 de septiembre, donde se distinguirá a los mejores proyectos de la competencia oficial. Tanto las inscripciones nacionales como internacionales pueden realizarse a través de la web oficial y de la plataforma FilmFreeway, respectivamente. Con este aniversario, la organización reafirma su apuesta por el desarrollo de nuevas generaciones capaces de transformar ideas en historias de impacto.