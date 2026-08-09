Gremios privados respaldan traslado de feriados propuesto por el gobierno de Keiko Fujimori

El MEF planteó mover los feriados al lunes para reducir interrupciones en la producción y evitar cortes en la semana laboral.

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La propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para trasladar los feriados nacionales al lunes más cercano, excluyendo Semana Santa, Año Nuevo, Fiestas Patrias y Navidad, ha generado un amplio respaldo entre los principales gremios empresariales del Perú.

El gobierno de Keiko Fujimori busca reorganizar el calendario festivo a partir de 2027 para reducir las interrupciones en la producción y fortalecer la competitividad, mientras continúa el debate sobre las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo ante el Congreso de la República.

Postura de los gremios empresariales: SNI, Confiep y ADEX

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) expresó su apoyo a la iniciativa del MEF, valorando que la medida permitirá armonizar el derecho al descanso de los trabajadores con la necesidad de mantener la continuidad en las cadenas productivas.

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Según el gremio, “un feriado en viernes generaba una interrupción en la producción, el comercio y los servicios”. El traslado de los feriados a lunes facilitará una mejor planificación de operaciones y aportará previsibilidad tanto para las empresas como para los trabajadores. La SNI considera que este cambio fortalece el entorno para la inversión, el empleo formal y el crecimiento económico.

El gobierno de Fujimori vinculó la propuesta de feriados a una agenda de reformas y pidió al Congreso de la República facultades legislativas por 120 días.

Por su parte, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), a través de su presidente Jorge Zapata Ríos, respaldó la propuesta del ministro de Economía, Elmer Cuba, argumentando que la modificación “permite maximizar los beneficios para el sector turismo y, al mismo tiempo, minimizar el impacto sobre la productividad de los distintos sectores de la economía”.

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Zapata Ríos subrayó que “trasladar los feriados al lunes es una medida positiva y de sentido práctico”, ya que genera fines de semana largos favorables para el turismo, el comercio y actividades vinculadas, pero con un menor impacto sobre la continuidad de las operaciones empresariales.

La Confiep destacó que esta iniciativa puede contribuir a enfrentar el desafío de la baja productividad en el país y consideró necesario avanzar en una agenda más amplia de reformas para mejorar la competitividad.

ADEX señala beneficios para continuidad de actividades exportadoras

La Asociación de Exportadores (ADEX) también saludó la propuesta del MEF, señalando que el traslado de los feriados al lunes ayudará a preservar la continuidad de las operaciones productivas y exportadoras, y facilitará la planificación en sectores que requieren cumplimiento de compromisos nacionales e internacionales.

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Según ADEX, la medida beneficia la gestión del calendario laboral, favorece la inversión y la generación de empleo, y puede dinamizar actividades relacionadas con el turismo y los servicios. El gremio exportador reiteró su disposición a contribuir en el diálogo para fortalecer la competitividad y promover mejores condiciones para el desarrollo empresarial.

ADEX señaló que el cambio de feriados al lunes preservará la continuidad de las operaciones productivas y exportadoras y facilitará la planificación.

Objetivos y alcances de la reforma de feriados

El plan presentado por el Ejecutivo no modifica el número total de días festivos oficiales, sino que busca evitar cortes abruptos en la semana laboral, especialmente en empresas que operan hasta el sábado.

La propuesta descarta trasladar los feriados a los viernes, priorizando la protección de la producción y las labores previas al fin de semana. El esquema apunta a facilitar el descanso familiar, permitir una mejor organización de viajes y reducir el impacto negativo de los feriados intersemanales en la actividad económica.

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La reorganización de feriados se suma a la agenda de reformas impulsada por el gobierno de Keiko Fujimori, quien ha solicitado al Congreso de la República la delegación de facultades legislativas para legislar en materia de seguridad ciudadana, defensa, empleo, desarrollo productivo y reforma del Estado durante un periodo de 120 días.

Esta solicitud, actualmente en trámite parlamentario, excluye la posibilidad de modificar la Constitución, leyes orgánicas, presupuesto nacional y tratados internacionales, y requiere la aprobación en las comisiones y el pleno del Congreso bicameral.