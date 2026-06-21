Perú

Sin licitación ni intermediarios: Gobierno fija precios del arroz para frenar el paro agrario, pero otro cultivo se calienta

La compra estatal de arroz por parte del MIDAGRI busca contener la caída del precio del grano, sostener a los productores y estabilizar el mercado interno

Guardar
Google icon
Productores de arroz piden al Gobierno adquirir 180 mil toneladas para enfrentar crisis del sector. (Foto: Agencia Andina)
Productores de arroz piden al Gobierno adquirir 180 mil toneladas para enfrentar crisis del sector. (Foto: Agencia Andina)

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) oficializó este 20 de junio, mediante la Resolución Ministerial N° D000214-2026-MIDAGRI-DM, los precios de compra del arroz que adquirirá el Estado para su entrega gratuita a poblaciones vulnerables, en el marco de la crisis que detonó un paro agrario en el norte del país.

Precios definidos y reglas para la compra estatal

De acuerdo con la norma, el arroz pilado se comprará a S/ 3.20 por kilo en la Costa y a S/ 2.60 por kilo en la Selva, valores que deberán respetarse en todas las adquisiciones realizadas por el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRO RURAL), la unidad ejecutora encargada de llevar adelante la operación.

PUBLICIDAD

Esta directiva busca dar certidumbre a los productores afectados por la caída de los precios y el encarecimiento de insumos, garantizando un precio piso para el grano nacional y evitando mayores pérdidas en la campaña agrícola.

AGRO RURAL tendrá la obligación de aplicar estos precios según el ámbito de compra, asegurando que toda transacción estatal se realice bajo parámetros claros y homogéneos. La medida se suma a la serie de acciones que el Gobierno puso en marcha desde el Decreto de Urgencia N° 005-2026, aprobado tras las protestas del sector arrocero.

arroz - agricultura
arroz - agricultura

Entrega gratuita y procedimientos excepcionales

La resolución también aprueba los lineamientos operativos para que el arroz adquirido sea distribuido gratuitamente en distritos priorizados, siguiendo el mapa de pobreza elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

PUBLICIDAD

La entrega estará dirigida a familias en situación de pobreza y pobreza extrema, como parte de la estrategia para asegurar el abastecimiento alimentario en zonas críticas.

Para agilizar la respuesta, el MIDAGRI eximió estos procesos de las normas habituales de contrataciones públicas, permitiendo una compra y distribución directa, sin intermediarios ni trámites engorrosos.

Se instruyó a AGRO RURAL a dictar las disposiciones necesarias para que la operación se ejecute de manera rápida y transparente, en línea con el mandato del Ejecutivo.

Fondos para infraestructura de riego y reactivación productiva

Un componente adicional de la resolución es la asignación de S/ 50 millones para limpieza y mantenimiento de infraestructura de riego menor. Estos recursos, que serán ejecutados bajo la figura de núcleos ejecutores, buscan restaurar la capacidad productiva de las áreas rurales más golpeadas por la crisis, favoreciendo la preparación de la próxima campaña agrícola y, al mismo tiempo, generando empleo a nivel local.

El MIDAGRI deberá publicar en un plazo de 30 días el listado de actividades de mantenimiento que se financiarán a través de este fondo, priorizando las regiones más necesitadas y asegurando la transparencia en el uso de los recursos. La Dirección General de Infraestructura Hidráulica y Riego asume la supervisión de estas acciones.

Estas disposiciones se implementan tras el paro agrario protagonizado por los arroceros del norte, quienes bloquearon carreteras y exigieron intervención estatal ante la drástica caída de precios. El conflicto se destrabó luego de la emisión del Decreto de Urgencia que autorizó la compra y distribución gratuita de arroz, con el compromiso de estabilizar el mercado interno y respaldar a los agricultores más afectados.

Sector arrocero solicita medidas urgentes y denuncia caída del precio del grano en el mercado. (Foto: Agencia Andina)
Sector arrocero solicita medidas urgentes y denuncia caída del precio del grano en el mercado. (Foto: Agencia Andina)

Alerta en el sector azucarero: riesgo de un nuevo conflicto

Mientras el sector arrocero recibe el auxilio del Estado, los productores de caña de azúcar han advertido que atraviesan una crisis similar. El desplome internacional del precio del azúcar, sumado a costos de producción elevados, ha reducido los ingresos de los agricultores hasta en un 65% respecto a años anteriores.

Dirigentes del norte han señalado a Infobae que hoy reciben apenas 50 soles por tonelada de caña, un valor que pone en riesgo la sostenibilidad de toda la cadena. El gremio busca instalar una mesa de diálogo con el MIDAGRI y no descarta acciones de protesta, frente a la falta de soluciones y la amenaza persistente de desabastecimiento en el mercado nacional.

Temas Relacionados

arrozparo agrarioMIDAGRIperu-economia

Más Noticias

Municipalidad de Lima anuncia reapertura del tránsito vehicular en el Centro Histórico desde hoy

Comunicado de la MML indica que se tomó la decisión para “favorecer el normal desarrollo de las actividades turísticas, culturales, comerciales, religiosas, gastronómicas y recreativas” en la zona

Municipalidad de Lima anuncia reapertura del tránsito vehicular en el Centro Histórico desde hoy

¿A qué hora ver el España vs Arabia Saudita HOY en el Perú? Horario del partido por fecha del Grupo H en el Mundial 2026

El segundo compromiso de la ‘Roja’ ante Arabia Saudita llega tras el 0-0 con Cabo Verde y con la tabla igualada, un escenario que convierte cada punto en un factor decisivo para sostener la candidatura

¿A qué hora ver el España vs Arabia Saudita HOY en el Perú? Horario del partido por fecha del Grupo H en el Mundial 2026

ProInversión rechaza abandono a Petroperú y asegura atención a todas las alertas: más de 150 comunicaciones fueron evaluadas

La petrolera estatal remitió entre abril y junio reportes sobre riesgos operativos, financieros y de abastecimiento en el proceso de reorganización

ProInversión rechaza abandono a Petroperú y asegura atención a todas las alertas: más de 150 comunicaciones fueron evaluadas

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Estudiantil CNI HOY? Partido por la Copa de la Liga 2026

El conjunto ‘cervecero’ intentará sorprender al ‘vendaval de la selva’ para dar un paso grande en su objetivo de avanzar a la siguiente ronda. Conoce los detalles del cotejo

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Estudiantil CNI HOY? Partido por la Copa de la Liga 2026

¿Dónde ver Bélgica vs Irán HOY? Canal TV del partido por la fecha 2 - Grupo G del Mundial 2026

Ambas selecciones llegan a este encuentro tras igualar en su debut, luego de remontar un marcador adverso. Consulta aquí cómo ver el duelo en vivo

¿Dónde ver Bélgica vs Irán HOY? Canal TV del partido por la fecha 2 - Grupo G del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Poder Judicial declara improcedente recurso de Dina Boluarte para suspender su vacancia por incapacidad moral

Poder Judicial declara improcedente recurso de Dina Boluarte para suspender su vacancia por incapacidad moral

¿Keiko Fujimori no es peruana?: Antauro Humala lanza acusación y recuerda el caso PPK en las elecciones de 2016

Keiko Fujimori ante su inminente victoria en las urnas: “Con la bendición de Dios y con la unidad nacional saldremos adelante”

Roberto Sánchez reitera que hay una “grave afectación” al proceso electoral en Perú realizado por oficinas consulares

Resultados ONPE más del 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

ENTRETENIMIENTO

Gabriel Calvo se pronuncia tras su separación de Majo con Sabor y sus recientes declaraciones: “Todas las rupturas golpean”

Gabriel Calvo se pronuncia tras su separación de Majo con Sabor y sus recientes declaraciones: “Todas las rupturas golpean”

Samahara Lobatón dedica emotivo mensaje a Youna por el Día del Padre, pese a reciente ruptura: “Gracias por estar”

Paul Michael lanza inesperado halago a Raysa Ortiz en su ingreso en Esto es Guerra

El Gran Combo en el Gran Teatro Nacional: precios y cómo comprar las entradas para su concierto

Daniela Darcourt baila muy cerca de un misterioso joven y Magaly Medina reacciona en vivo: “Besando sapos”

DEPORTES

¿Dónde ver Sporting Cristal vs CNI de Iquitos HOY?: Canal TV del partido por la fecha 2 de la Copa de la Liga

¿Dónde ver Sporting Cristal vs CNI de Iquitos HOY?: Canal TV del partido por la fecha 2 de la Copa de la Liga

¿Dónde ver España vs Arabia Saudita HOY? Canal TV en Perú del partido por el Grupo H del Mundial 2026

¿A qué hora ver el España vs Arabia Saudita HOY en el Perú? Horario del partido por fecha del Grupo H en el Mundial 2026

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Estudiantil CNI HOY? Partido por la Copa de la Liga 2026

¿Dónde ver Bélgica vs Irán HOY? Canal TV del partido por la fecha 2 - Grupo G del Mundial 2026