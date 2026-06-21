Sin licitación ni intermediarios: Gobierno fija precios del arroz para frenar el paro agrario, pero otro cultivo se calienta

Productores de arroz piden al Gobierno adquirir 180 mil toneladas para enfrentar crisis del sector. (Foto: Agencia Andina)

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) oficializó este 20 de junio, mediante la Resolución Ministerial N° D000214-2026-MIDAGRI-DM, los precios de compra del arroz que adquirirá el Estado para su entrega gratuita a poblaciones vulnerables, en el marco de la crisis que detonó un paro agrario en el norte del país.

Precios definidos y reglas para la compra estatal

De acuerdo con la norma, el arroz pilado se comprará a S/ 3.20 por kilo en la Costa y a S/ 2.60 por kilo en la Selva, valores que deberán respetarse en todas las adquisiciones realizadas por el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRO RURAL), la unidad ejecutora encargada de llevar adelante la operación.

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Esta directiva busca dar certidumbre a los productores afectados por la caída de los precios y el encarecimiento de insumos, garantizando un precio piso para el grano nacional y evitando mayores pérdidas en la campaña agrícola.

AGRO RURAL tendrá la obligación de aplicar estos precios según el ámbito de compra, asegurando que toda transacción estatal se realice bajo parámetros claros y homogéneos. La medida se suma a la serie de acciones que el Gobierno puso en marcha desde el Decreto de Urgencia N° 005-2026, aprobado tras las protestas del sector arrocero.

arroz - agricultura

Entrega gratuita y procedimientos excepcionales

La resolución también aprueba los lineamientos operativos para que el arroz adquirido sea distribuido gratuitamente en distritos priorizados, siguiendo el mapa de pobreza elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

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La entrega estará dirigida a familias en situación de pobreza y pobreza extrema, como parte de la estrategia para asegurar el abastecimiento alimentario en zonas críticas.

Para agilizar la respuesta, el MIDAGRI eximió estos procesos de las normas habituales de contrataciones públicas, permitiendo una compra y distribución directa, sin intermediarios ni trámites engorrosos.

Se instruyó a AGRO RURAL a dictar las disposiciones necesarias para que la operación se ejecute de manera rápida y transparente, en línea con el mandato del Ejecutivo.

Fondos para infraestructura de riego y reactivación productiva

Un componente adicional de la resolución es la asignación de S/ 50 millones para limpieza y mantenimiento de infraestructura de riego menor. Estos recursos, que serán ejecutados bajo la figura de núcleos ejecutores, buscan restaurar la capacidad productiva de las áreas rurales más golpeadas por la crisis, favoreciendo la preparación de la próxima campaña agrícola y, al mismo tiempo, generando empleo a nivel local.

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El MIDAGRI deberá publicar en un plazo de 30 días el listado de actividades de mantenimiento que se financiarán a través de este fondo, priorizando las regiones más necesitadas y asegurando la transparencia en el uso de los recursos. La Dirección General de Infraestructura Hidráulica y Riego asume la supervisión de estas acciones.

Estas disposiciones se implementan tras el paro agrario protagonizado por los arroceros del norte, quienes bloquearon carreteras y exigieron intervención estatal ante la drástica caída de precios. El conflicto se destrabó luego de la emisión del Decreto de Urgencia que autorizó la compra y distribución gratuita de arroz, con el compromiso de estabilizar el mercado interno y respaldar a los agricultores más afectados.

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Sector arrocero solicita medidas urgentes y denuncia caída del precio del grano en el mercado. (Foto: Agencia Andina)

Alerta en el sector azucarero: riesgo de un nuevo conflicto

Mientras el sector arrocero recibe el auxilio del Estado, los productores de caña de azúcar han advertido que atraviesan una crisis similar. El desplome internacional del precio del azúcar, sumado a costos de producción elevados, ha reducido los ingresos de los agricultores hasta en un 65% respecto a años anteriores.

Dirigentes del norte han señalado a Infobae que hoy reciben apenas 50 soles por tonelada de caña, un valor que pone en riesgo la sostenibilidad de toda la cadena. El gremio busca instalar una mesa de diálogo con el MIDAGRI y no descarta acciones de protesta, frente a la falta de soluciones y la amenaza persistente de desabastecimiento en el mercado nacional.

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