Perú

Día Del Padre: Médicos oncólogos que salvan vidas, el sacrificio detrás de una bata blanca

El compromiso de los cirujanos y oncólogos del principal instituto oncológico del país se refleja en miles de pacientes atendidos y en el ejemplo que dejan en sus hijos, quienes reconocen el esfuerzo detrás de cada bata blanca

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Conozca las historias de cirujanos y profesionales de la salud que son padres y que han hecho de su profesión una forma de vida. Un homenaje a su incansable labor y al equilibrio entre su familia y su vocación. | Canal N

El Día del Padre adquiere un significado especial para quienes comparten la paternidad con una vocación médica. El testimonio de los profesionales del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) revela los desafíos y sacrificios cotidianos de quienes dedican su vida a salvar a otros. El cirujano oncológico Edgard Amorín ha atendido a más de 35 mil pacientes y realizado 15 mil cirugías oncológicas, una cifra que ilustra el impacto de su labor, pero también el peso emocional y físico que implica.

La jornada de un cirujano oncológico

El doctor Edgard Amorín explica que la rutina hospitalaria exige una entrega absoluta. Cada caso representa una historia, y cada intervención puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. “El compromiso va más allá de la técnica”, señala el especialista, quien reconoce que el entorno hospitalario exige decisiones rápidas, responsabilidad extrema y una dedicación que muchas veces se traslada al ámbito familiar. La cifra de 15 mil operaciones oncológicas evidencia una carrera definida por la constancia y el esfuerzo silencioso.

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Hombre con bigote y gafas, vestido con bata blanca, junto a una mujer de cabello oscuro. Se observa el fondo de una oficina o clínica. Incluye gráficos de televisión
La imagen ilustra un informe especial televisivo titulado "Padres que salvan vidas: el sacrificio detrás de una bata blanca" que aborda la labor de médicos.

La mirada de los hijos

Para Yamilé Amorín, hija del cirujano, la admiración y el entendimiento son sentimientos recurrentes. En declaraciones a Canal N, Yamilé afirmó que comprende el sacrificio diario de su padre y valora el ejemplo de entrega que recibe en casa. “El tiempo en familia muchas veces se ve reducido, pero entiendo que su vocación ayuda a muchas personas a tener una oportunidad más”, expresó. Esta perspectiva se repite en los hogares de otros médicos del INEN.

Espalda de un médico con bata blanca y estetoscopio en un pasillo de hospital, una mano infantil sujeta la bata, con ventanas y un tablero de anuncios.
La imagen muestra a un médico caminando por un pasillo de hospital, mientras una pequeña mano infantil sujeta su bata, sugiriendo el vínculo familiar y el sacrificio de los profesionales de la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vocación y familia: el balance imposible

El doctor Brandy Linares, radiólogo y oncólogo, comparte que el trabajo en el hospital requiere una permanente disposición. “Uno aprende a valorar el tiempo y a priorizar a sus pacientes, pero también a intentar estar presente en la vida de sus hijos”, explicó. Su hija, Camila Linares, describe la admiración que siente por su padre, aun cuando reconoce las ausencias inevitables. “Sé que su trabajo es importante y que ayuda a muchas personas, eso me da orgullo y fortaleza”, comentó.

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Hombre sonriente abraza a niña en primer plano. Fondo con juegos infantiles y edificios. Persona con bata blanca visible a la derecha. Barra informativa con texto
La imagen ilustra a un hombre sonriente abrazando a una niña, reflejando el tema del sacrificio de los profesionales de la salud, mientras otra persona con bata blanca se observa al fondo.

El compromiso con los pacientes

Aldo López, ginecólogo oncólogo, resalta que los médicos mantienen una responsabilidad inquebrantable con sus pacientes, incluso en fechas significativas como el Día del Padre. “Nuestra labor exige estar disponibles, no tenemos motivos para retrasar la atención. Cada diagnóstico temprano puede cambiar el destino de una familia”, detalló. La exigencia profesional se traduce en jornadas extendidas y en una presión constante, pero también en la satisfacción de ofrecer esperanza a quienes enfrentan una enfermedad compleja.

Hombre de mediana edad con cabello oscuro besa la frente de un niño pequeño. El niño tiene la boca abierta. Fondo claro con dibujos infantiles
Un profesional médico besa a un niño en la frente, y la imagen ilustra un informe sobre el sacrificio de los padres en la labor sanitaria en el Hospital Antonio Lorena de Cusco.

Padres, médicos y ejemplo de resiliencia

Este 21 de junio, algunos médicos celebrarán en sus hogares, mientras otros permanecerán en los pasillos del INEN, acompañando a pacientes y familias que buscan una segunda oportunidad. El sacrificio implica renunciar a momentos personales, pero también fortalece los lazos familiares a través del ejemplo y la empatía. “Mi padre me enseñó que ayudar a los demás es el mayor acto de amor”, relató Yamilé Amorín, una frase que resume el espíritu de quienes llevan la bata blanca con orgullo.

Vista aérea del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, un edificio con su entrada principal, personas, árboles y vehículos
La imagen muestra una vista aérea del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, un edificio de gran altura con su entrada principal y áreas verdes en un entorno urbano.

La lucha diaria contra el cáncer

El trabajo de los médicos del INEN se caracteriza por la atención constante y la búsqueda de avances en el tratamiento oncológico. Las cifras revelan una realidad exigente: más de 35 mil pacientes atendidos y 15 mil cirugías realizadas solo por el doctor Amorín, mientras que otros especialistas suman cientos de casos anuales. En palabras de Aldo López, la prioridad es no demorar consultas ni procedimientos, ya que cada minuto cuenta en el pronóstico de una enfermedad agresiva.

Hombre con bata blanca y estetoscopio mira un dibujo infantil. Está sentado en un banco azul junto a una mochila. Detrás se ven carteles de anatomía y plantas.
La imagen muestra a un médico sentado en una sala de espera de hospital, donde observa un dibujo infantil que indica su rol familiar y la dedicación profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esperanza y reconocimiento

La sociedad suele rendir homenaje a los médicos en fechas conmemorativas, pero el reconocimiento más profundo proviene de los propios pacientes y familiares, quienes ven en sus doctores a figuras de confianza. El testimonio de Camila Linares y Yamilé Amorín evidencia la huella que deja la vocación médica en el entorno familiar, una herencia de valores que trasciende el ámbito profesional. El Día del Padre, para estos profesionales, es una jornada que combina responsabilidad, sacrificio y orgullo.

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