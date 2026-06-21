Día Del Padre: Médicos oncólogos que salvan vidas, el sacrificio detrás de una bata blanca

El Día del Padre adquiere un significado especial para quienes comparten la paternidad con una vocación médica. El testimonio de los profesionales del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) revela los desafíos y sacrificios cotidianos de quienes dedican su vida a salvar a otros. El cirujano oncológico Edgard Amorín ha atendido a más de 35 mil pacientes y realizado 15 mil cirugías oncológicas, una cifra que ilustra el impacto de su labor, pero también el peso emocional y físico que implica.
La jornada de un cirujano oncológico
El doctor Edgard Amorín explica que la rutina hospitalaria exige una entrega absoluta. Cada caso representa una historia, y cada intervención puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. “El compromiso va más allá de la técnica”, señala el especialista, quien reconoce que el entorno hospitalario exige decisiones rápidas, responsabilidad extrema y una dedicación que muchas veces se traslada al ámbito familiar. La cifra de 15 mil operaciones oncológicas evidencia una carrera definida por la constancia y el esfuerzo silencioso.
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La mirada de los hijos
Para Yamilé Amorín, hija del cirujano, la admiración y el entendimiento son sentimientos recurrentes. En declaraciones a Canal N, Yamilé afirmó que comprende el sacrificio diario de su padre y valora el ejemplo de entrega que recibe en casa. “El tiempo en familia muchas veces se ve reducido, pero entiendo que su vocación ayuda a muchas personas a tener una oportunidad más”, expresó. Esta perspectiva se repite en los hogares de otros médicos del INEN.
Vocación y familia: el balance imposible
El doctor Brandy Linares, radiólogo y oncólogo, comparte que el trabajo en el hospital requiere una permanente disposición. “Uno aprende a valorar el tiempo y a priorizar a sus pacientes, pero también a intentar estar presente en la vida de sus hijos”, explicó. Su hija, Camila Linares, describe la admiración que siente por su padre, aun cuando reconoce las ausencias inevitables. “Sé que su trabajo es importante y que ayuda a muchas personas, eso me da orgullo y fortaleza”, comentó.
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El compromiso con los pacientes
Aldo López, ginecólogo oncólogo, resalta que los médicos mantienen una responsabilidad inquebrantable con sus pacientes, incluso en fechas significativas como el Día del Padre. “Nuestra labor exige estar disponibles, no tenemos motivos para retrasar la atención. Cada diagnóstico temprano puede cambiar el destino de una familia”, detalló. La exigencia profesional se traduce en jornadas extendidas y en una presión constante, pero también en la satisfacción de ofrecer esperanza a quienes enfrentan una enfermedad compleja.
Padres, médicos y ejemplo de resiliencia
Este 21 de junio, algunos médicos celebrarán en sus hogares, mientras otros permanecerán en los pasillos del INEN, acompañando a pacientes y familias que buscan una segunda oportunidad. El sacrificio implica renunciar a momentos personales, pero también fortalece los lazos familiares a través del ejemplo y la empatía. “Mi padre me enseñó que ayudar a los demás es el mayor acto de amor”, relató Yamilé Amorín, una frase que resume el espíritu de quienes llevan la bata blanca con orgullo.
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La lucha diaria contra el cáncer
El trabajo de los médicos del INEN se caracteriza por la atención constante y la búsqueda de avances en el tratamiento oncológico. Las cifras revelan una realidad exigente: más de 35 mil pacientes atendidos y 15 mil cirugías realizadas solo por el doctor Amorín, mientras que otros especialistas suman cientos de casos anuales. En palabras de Aldo López, la prioridad es no demorar consultas ni procedimientos, ya que cada minuto cuenta en el pronóstico de una enfermedad agresiva.
Esperanza y reconocimiento
La sociedad suele rendir homenaje a los médicos en fechas conmemorativas, pero el reconocimiento más profundo proviene de los propios pacientes y familiares, quienes ven en sus doctores a figuras de confianza. El testimonio de Camila Linares y Yamilé Amorín evidencia la huella que deja la vocación médica en el entorno familiar, una herencia de valores que trasciende el ámbito profesional. El Día del Padre, para estos profesionales, es una jornada que combina responsabilidad, sacrificio y orgullo.
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