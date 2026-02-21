Perú

“El Perú va a sufrir por el Niño Costero”, la dura y mortificante advertencia del ‘Hombre del Tiempo’, Abraham Levy

El especialista advirtió que el calentamiento del mar ya es moderado y que, sin acciones preventivas de las autoridades, aumentarán los costos humanos y económicos

Guardar
Cenepred reveló que más de
Cenepred reveló que más de 1 millón de ciudadanos tienen una alta probabilidad de enfrentar riesgos “muy significativos” por inundaciones, huaicos, deslizamientos y avalanchas. (Composición: Infobae Perú)

Abraham Levy, conocido como el ‘hombre del tiempo’ en Perú, advirtió que El Niño Costero ya está presente y crece aceleradamente. Según Levy, “El Niño Costero está con nosotros; está creciendo y lo está haciendo rápido”. Subrayó que si el nuevo gobierno nacional, liderado por José María Balcázar, junto a los gobiernos regionales y locales, no priorizan la gestión climática, el propio clima les impondrá esa necesidad y los obligará a actuar en situación de emergencia, lo que significará mayores costos humanos y económicos.

De acuerdo con el especialista, la población empieza a sufrir los estragos de un fenómeno climático que puede, fácilmente, potenciarse aún más. Destacó la dimensión política de la gestión del riesgo climático y se refirió a la inacción de gobernantes anteriores: “Esto también es política. Pero de la útil. Manos a la obra. Los Niños —entre sus estragos— acumulan una larga lista de políticos indolentes”. Instó a la ciudadanía a proteger el país desde sus posibilidades.

Levy explicó que las fuertes lluvias que han afectado varias provincias de la costa peruana son propias del desarrollo típico de este fenómeno. Indicó que la alta temperatura superficial del mar genera condiciones favorables para el desarrollo de tormentas marinas, especialmente frente a la costa de Ecuador y el extremo norte de Perú, desde Tumbes hasta el Alto Piura, y, en menor medida, en Lambayeque.

Activación de la quebrada El
Activación de la quebrada El Faique y otras corrientes elevó el nivel del agua en minutos.

Según sus reportes, el incremento de los caudales de los ríos y las precipitaciones en el norte peruano se mantienen muy por encima de los valores normales para esta época.

Datos de la Dirección de Hidrografía y Navegación del Perú (DHN) confirman que la estación oceanográfica de Talara registró por primera vez el 19 de febrero una temperatura superficial del mar de 29°C, más de 6°C por encima de lo normal, mientras en Paita se alcanzaron casi 27°C, es decir, 3,5°C por encima del promedio histórico. Levy advirtió que el calentamiento costero importante permanece, por ahora, confinado hasta Lambayeque.

En su análisis técnico basado en la información satelital del sistema GHRSST-NASA, Levy precisó que los vientos seguirán débiles favoreciendo el calentamiento hasta el 26 de febrero aproximadamente, lo que abre una ventana de potenciamiento para la costa sur y centro del país.

Anticipó que, al inicio de marzo, se espera un debilitamiento de los vientos y recordó que los valores actuales corresponden a un evento de intensidad moderada. Añadió que La Niña en el centro del Pacífico se está extinguiendo, y se proyecta una transición hacia condiciones de El Niño para mediados de año, según el monitoreo internacional.

Lo informado por Levy coincide con la evaluación oficial: la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) declaró hace unos días el estado de “alerta de El Niño Costero” tras detectar un incremento sostenido de la temperatura superficial del mar frente al litoral peruano.

Según el ENFEN, las condiciones actuales corresponden a un evento de intensidad moderada, con anomalías térmicas especialmente marcadas en la zona norte y centro del país. El organismo advirtió que existe una alta probabilidad de que el fenómeno se mantenga, al menos, hasta julio y recomendó a las autoridades reforzar las acciones de prevención y respuesta ante lluvias intensas, huaicos y desbordes de ríos, además de mantener un monitoreo permanente para anticipar emergencias.

Temas Relacionados

Niño CosteroENFENAbraham Levyhombre del tiempolluviasTumbesPiuraperu-noticias

Más Noticias

Bebé de nueve meses vence grave anomalía cardíaca gracias a intervención oportuna de especialistas

La familia de Liam detectó señales de alerta como sudoración excesiva al lactar, fatiga y tono azulado en la boca pocas semanas después del nacimiento, lo que motivó la consulta médica

Bebé de nueve meses vence

Congresista Lucinda Vásquez Vela falleció a los 67 años

Parlamentaria de izquierda se convierte en la sexta congresista en perder la vida durante el periodo 2021-2026

Congresista Lucinda Vásquez Vela falleció

Kevin Quevedo lanzó fuerte insulto a Reimond Manco por asegurar que no fue convocado por indisciplina en Alianza Lima vs Sport Boys

El exjugador reveló que la razón por la que el extremo quedó afuera de la convocatoria del duelo con los ‘rosados’ fue por un problema de conducta generando muchas reacciones

Kevin Quevedo lanzó fuerte insulto

José María Balcázar firmó dos proyectos de ley para derogar la privatización de Petroperú

Ni bien ha entrado el nuevo presidente interino al gobierno, la gerente general de Petroperú ha sido removida y se ha retornado al anterior al cargo. Como se recuerda, Balcázar está en contra de la privatización de la estatal

José María Balcázar firmó dos

Emergencia por lluvias y huaicos en Arequipa EN VIVO: precipitaciones con tormentas eléctricas dejan cientos de damnificados

Las autoridades exhortan a la población a evitar zonas de riesgo y mantenerse informada ante la persistencia de las precipitaciones para este 21 de febrero

Emergencia por lluvias y huaicos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congresista Lucinda Vásquez Vela falleció

Congresista Lucinda Vásquez Vela falleció a los 67 años

José Jerí podría presentar una demanda para anular su censura, advierte presidenta del TC

Dina Boluarte deberá devolver los gastos asumidos por el Estado si al término de los procesos se determina su responsabilidad

¿Cuándo saldrá libre Daniel Urresti luego de que el TC anuló su condena del caso Bustíos?

Defensa de José Balcázar asegura que peritaje niega perjuicio económico contra Colegio de Abogados de Lambayeque

ENTRETENIMIENTO

Valentino Palacios reacciona a la

Valentino Palacios reacciona a la aclaración de Gino Assereto: “Ya no me vinculen con nadie”

Hijastro de la periodista Marisel Linares, Adrián Villar, sería el conductor que atropelló y mató a la deportista Lizeth Marzano

Jazmín Pinedo incómoda con Jota Benz por confirmar supuesto romance entre Gino Assereto y Valentino Palacios

Marisel Linares se pronuncia por muerte de Lizeth Marzano: auto implicado seguía a su nombre, pero afirma que ya no está en su poder

Gino Assereto niega romance con Valentino Palacios: “Tomo la decisión de cortar esta broma”

DEPORTES

FC Cajamarca vs Melgar EN

FC Cajamarca vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Kevin Quevedo lanzó fuerte insulto a Reimond Manco por asegurar que no fue convocado por indisciplina en Alianza Lima vs Sport Boys

Resultados de las semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así quedaron los partidos de Alianza Lima y San Martín

Nolberto Solano considera que el ciclo de Christian Cueva con la selección peruana acabó: “Por algo juega en Juan Pablo II”

A qué hora juega Alianza Lima vs Sesi HOY: partido por semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026