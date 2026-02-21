“El Perú va a sufrir por el Niño Costero”, la dura y mortificante advertencia del ‘Hombre del Tiempo’, Abraham Levy

Cenepred reveló que más de 1 millón de ciudadanos tienen una alta probabilidad de enfrentar riesgos “muy significativos” por inundaciones, huaicos, deslizamientos y avalanchas. (Composición: Infobae Perú)

Abraham Levy, conocido como el ‘hombre del tiempo’ en Perú, advirtió que El Niño Costero ya está presente y crece aceleradamente. Según Levy, “El Niño Costero está con nosotros; está creciendo y lo está haciendo rápido”. Subrayó que si el nuevo gobierno nacional, liderado por José María Balcázar, junto a los gobiernos regionales y locales, no priorizan la gestión climática, el propio clima les impondrá esa necesidad y los obligará a actuar en situación de emergencia, lo que significará mayores costos humanos y económicos.

De acuerdo con el especialista, la población empieza a sufrir los estragos de un fenómeno climático que puede, fácilmente, potenciarse aún más. Destacó la dimensión política de la gestión del riesgo climático y se refirió a la inacción de gobernantes anteriores: “Esto también es política. Pero de la útil. Manos a la obra. Los Niños —entre sus estragos— acumulan una larga lista de políticos indolentes”. Instó a la ciudadanía a proteger el país desde sus posibilidades.

Levy explicó que las fuertes lluvias que han afectado varias provincias de la costa peruana son propias del desarrollo típico de este fenómeno. Indicó que la alta temperatura superficial del mar genera condiciones favorables para el desarrollo de tormentas marinas, especialmente frente a la costa de Ecuador y el extremo norte de Perú, desde Tumbes hasta el Alto Piura, y, en menor medida, en Lambayeque.

Según sus reportes, el incremento de los caudales de los ríos y las precipitaciones en el norte peruano se mantienen muy por encima de los valores normales para esta época.

Datos de la Dirección de Hidrografía y Navegación del Perú (DHN) confirman que la estación oceanográfica de Talara registró por primera vez el 19 de febrero una temperatura superficial del mar de 29°C, más de 6°C por encima de lo normal, mientras en Paita se alcanzaron casi 27°C, es decir, 3,5°C por encima del promedio histórico. Levy advirtió que el calentamiento costero importante permanece, por ahora, confinado hasta Lambayeque.

En su análisis técnico basado en la información satelital del sistema GHRSST-NASA, Levy precisó que los vientos seguirán débiles favoreciendo el calentamiento hasta el 26 de febrero aproximadamente, lo que abre una ventana de potenciamiento para la costa sur y centro del país.

Anticipó que, al inicio de marzo, se espera un debilitamiento de los vientos y recordó que los valores actuales corresponden a un evento de intensidad moderada. Añadió que La Niña en el centro del Pacífico se está extinguiendo, y se proyecta una transición hacia condiciones de El Niño para mediados de año, según el monitoreo internacional.

Lo informado por Levy coincide con la evaluación oficial: la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) declaró hace unos días el estado de “alerta de El Niño Costero” tras detectar un incremento sostenido de la temperatura superficial del mar frente al litoral peruano.

Según el ENFEN, las condiciones actuales corresponden a un evento de intensidad moderada, con anomalías térmicas especialmente marcadas en la zona norte y centro del país. El organismo advirtió que existe una alta probabilidad de que el fenómeno se mantenga, al menos, hasta julio y recomendó a las autoridades reforzar las acciones de prevención y respuesta ante lluvias intensas, huaicos y desbordes de ríos, además de mantener un monitoreo permanente para anticipar emergencias.