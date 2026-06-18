Perú

Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 18 de junio

La moneda europea experimentó una caída respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el cambio del euro frente al sol peruano se situó en 3,88 soles, experimentando una disminución del 0,25% en comparación con el precio de cierre anterior de 3,89 soles. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro ha experimentado un descenso del 1,49%, mientras que en términos interanuales su valoración ha caído un 6,27%.

En los últimos dos días, el tipo de cambio euro a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa, reflejando una depreciación del euro frente a la moneda peruana.

La volatilidad actual se sitúa en 10,59%, significativamente por encima de la volatilidad de referencia del 7,4%, lo que indica un período de inestabilidad en el mercado cambiario.

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