Perú

Corte de luz en Lima, 18 de junio: Pluz suspenderá el servicio en SJL, Ventanilla y zonas de otros distritos

El corte más prolongado de la jornada se registrará en San Juan de Lurigancho, donde algunos sectores permanecerán sin energía por cerca de 11 horas

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Primer plano de cuatro velas blancas encendidas en platillos blancos, sobre una barra o mesa oscura en un interior con poca luz
Cuatro velas encendidas sobre una mesa de madera oscura iluminan el ambiente durante un corte de luz en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de usuarios de Lima Metropolitana y el Callao deberán tomar previsiones este jueves 18 de junio debido a los cortes programados de luz anunciados por la empresa Pluz. La medida responde a trabajos de mantenimiento, modernización y fortalecimiento de las redes de distribución, acciones que buscan garantizar un suministro más estable y seguro en distintas zonas de la ciudad.

De acuerdo con la programación difundida por la compañía, las interrupciones se realizarán en horarios diferenciados y afectarán asociaciones de vivienda, proyectos residenciales, urbanizaciones, calles y avenidas ubicadas en los distritos de Ventanilla, San Martín de Porres, Pueblo Libre y San Juan de Lurigancho.

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Zonas y horarios de los cortes del 18 de junio

Ventanilla — 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

En el distrito chalaco de Ventanilla, el corte afectará a la Asociación Agropecuaria de Productores y Posesionarios Playa Los Delfines, específicamente en las manzanas B y M.

También se verán comprometidas las manzanas K, O y Ñ correspondientes a sectores de asociaciones agropecuarias y productivas vinculadas al proyecto especial Ciudad Pachacútec.

San Martín de Porres — 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

La suspensión del servicio alcanzará diversas etapas y conjuntos residenciales del distrito.

Entre las zonas comprendidas figuran:

  • Programa de Vivienda Señor de la Soledad II Etapa (manzanas A, B, C y D).
  • Programa de Vivienda San Valentín (manzanas A, B, C, D y E).
  • Programa de Vivienda Residencial Luis Pardo (manzanas A, B, C, D y E).
  • Asociación de Propietarios Residencial Los Claveles (manzanas A, B, C, D y E).

Los trabajos se extenderán durante nueve horas.

Pueblo Libre — 8:30 a.m. a 6:00 p.m.

En Pueblo Libre, las labores afectarán varias vías residenciales y comerciales del distrito.

Entre las principales zonas incluidas se encuentran:

  • Jirón Abraham Valdelomar, cuadras 8 y 9.
  • Calle Santa Fe, cuadra 1.
  • Calle Daniel Hernández, cuadra 9.
  • Parque Daniel Hernández, cuadra 1.
  • Calle General José Ramón Pizarro (ex Valle Riestra), cuadras 9, 10 y 11.
  • Calle Santa Lucía, cuadra 1.
  • Calle Santa Inés, cuadra 1.
  • Calle Ciro Alegría, cuadra 1.
  • Avenida Manuel Cipriano Dulanto, cuadras 13 y 14.

San Juan de Lurigancho — 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

El corte más extenso de la jornada se realizará en San Juan de Lurigancho, donde la interrupción se prolongará por aproximadamente 11 horas.

Las zonas afectadas corresponden al Programa Ciudad Mariscal Cáceres y comprenden las siguientes manzanas:

A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, C7, C8, D1, D2, D17, D18, D19, D20, D21, D22, D23 y G5.

¿Por qué se realizan estos cortes?

Corte de luz afectará a 12 distritos de Lima y Callao desde el jueves 9 hasta el sábado 11 de abril
Corte de luz afectará a 12 distritos de Lima y Callao desde el jueves 9 hasta el sábado 11 de abril| Andina

Pluz explicó que estas interrupciones forman parte de su plan de mantenimiento preventivo y mejoramiento de infraestructura eléctrica. Estas acciones permiten renovar componentes de la red, reducir riesgos de averías y mejorar la continuidad del servicio para los usuarios.

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La empresa indicó además que los trabajos programados ayudan a prevenir fallas inesperadas que podrían generar interrupciones de mayor duración.

Recomendaciones durante la suspensión del servicio

  • Desconectar televisores, computadoras, routers y electrodomésticos antes del inicio del corte.
  • Evitar el uso de velas y optar por linternas o luces de emergencia.
  • Mantener cerradas las puertas del refrigerador para conservar los alimentos por más tiempo.
  • Contar con baterías, agua potable y radio portátil en caso de emergencias.
  • Las personas que dependen de equipos médicos eléctricos deben prever sistemas alternativos de respaldo.
  • Para consultas o reportes, los usuarios pueden comunicarse con el Fonocliente de Pluz al 517-1717.

La empresa recordó que cualquier modificación en los horarios o zonas programadas será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales.

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