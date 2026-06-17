Virtual diputada de JP rechaza sufragio de peruanos en el exterior: ¿Qué dice la constitución y tratados internacionales?

El informe muestra cómo se busca impedir que peruanos en el extranjero emitan voto. Desde Juntos Por el Perú se analiza a detalle esta propuesta donde una electa diputada confirmó que Perú necesita ciudadanos que emitan su voto viviendo en el país mas no aquellos que viven otra realidad por haber migrado.

Amalia Palomino, virtual diputada de Juntos por el Perú (JP), generó controversia tras su reciente declaración en Arequipa, donde cuestionó el derecho al voto de los peruanos residentes en el exterior. Palomino afirmó que resultaba “penoso” que los votos de la diáspora favorecieran a Keiko Fujimori en los comicios nacionales, a pesar de que el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aún no ha finalizado. La propuesta de Palomino para restringir el derecho al voto de millones de peruanos fuera del país ha provocado un análisis sobre la legitimidad democrática y la igualdad de derechos.

Durante la entrevista, Palomino justificó su iniciativa señalando que “los que se fueron no conocen la realidad del país” y que su influencia electoral puede distorsionar la voluntad popular interna. La comunidad peruana en el exterior, estimada en más de tres millones de personas, constituye cerca del 10% de la población nacional. El derecho a votar en elecciones generales está reconocido en la Constitución y ha sido defendido como un pilar de inclusión y pluralismo político.

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Ciudadanos peruanos forman una fila para emitir su voto en una mesa electoral instalada en un consulado en el extranjero, reflejando la participación de la diáspora en el proceso democrático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Argumentos de la diputada y su impacto en la democracia

En sus declaraciones, Amalia Palomino, lamentó que el voto exterior haya favorecido a una candidata específica, hecho que calificó como “preocupante” y “desconectado de la realidad nacional”. Palomino sostuvo que quienes residen fuera del Perú “no deberían incidir en la elección de autoridades que gobiernan un país que no habitan”. Estas afirmaciones han sido criticadas en redes sociales.

No obstante, el derecho al sufragio no depende de la residencia, sino de la ciudadanía. La Constitución Política del Perú establece que el voto es un derecho y un deber de todos los peruanos mayores de edad, sin distinción de lugar de residencia. Limitar la participación electoral a quienes residen en el país implicaría una regresión en materia de derechos civiles y una discriminación injustificada, vulnerando principios de igualdad y universalidad.

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Un ciudadano peruano deposita su voto en una urna transparente del Jurado Nacional de Elecciones en un consulado, simbolizando la participación electoral de los peruanos en el exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rol de los peruanos en el extranjero y su aporte al país

Los peruanos en el exterior mantienen un vínculo activo con su país de origen, no solo a través del voto, sino también por su aporte económico, social y cultural. Las remesas enviadas por la diáspora superan los 3.500 millones de dólares anuales, contribuyendo de manera directa a la economía familiar y nacional. Además, muchos participan en redes asociativas y actividades cívicas que fortalecen la identidad nacional y la democracia.

Los cónsules generales del Perú en Córdoba y Mendoza, Argentina, entregaron material electoral a la ONPE, garantizando la cadena de custodia y cumpliendo con los protocolos de seguridad establecidos. (Foto: Cancillería)

Eliminar el derecho al voto de quienes residen fuera del país supondría marginar a una comunidad que sigue involucrada en los destinos del Perú. Diversos colectivos de migrantes han recordado que “ser peruano no depende de la geografía”, y que la participación electoral es una manifestación legítima de ciudadanía. La diversidad de opiniones políticas, reflejada en el voto exterior, enriquece el debate democrático y permite una representación más plural.

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Autoridades de la ONPE supervisan la llegada y el escrutinio de los primeros votos y actas de peruanos residentes en el extranjero, crucial para las Elecciones Generales 2026 en Perú. (Composición: Infobae Perú / Cancillería)

Legalidad y precedentes internacionales

Las declaraciones de la virtual diputada enfrentan serias objeciones en términos legales. El marco constitucional peruano y los tratados internacionales firmados por el Estado reconocen el derecho de todos los ciudadanos a participar en procesos electorales, sin discriminación por residencia. El artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos respalda el derecho a votar y ser elegido como un principio fundamental de toda democracia.

En otras naciones, la tendencia ha sido ampliar, no restringir, los derechos políticos de los ciudadanos en el extranjero. Países como España, Italia y México han desarrollado mecanismos para facilitar el voto a distancia, reconociendo el papel de la diáspora en la vida nacional. La eliminación de este derecho, como propone Palomino, iría a contramano de los estándares internacionales y podría exponer al Perú a cuestionamientos judiciales y diplomáticos.

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Un mapa político global ilustra la compleja logística del voto peruano en el extranjero, con líneas de vuelo rojas convergiendo en Perú y el logo de la ONPE destacando como centro organizativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Criterio de residencia efectiva y padrón electoral

La legislación peruana establece que solo quienes residen en una región específica pueden participar en la elección de sus autoridades regionales. El padrón electoral exterior se construye con base en las ciudades extranjeras donde viven los peruanos migrantes, sin asociación directa a regiones, provincias o distritos del Perú. No existe actualmente un mecanismo legal que permita a un ciudadano en el exterior elegir la región a la que desea vincular su voto, lo que refuerza la imposibilidad operativa y jurídica de extenderles el sufragio regional.

Este criterio de residencia efectiva tiene como objetivo preservar la integridad de la representación democrática local. Permitir que personas no residentes incidan en la elección de autoridades regionales podría desvirtuar la voluntad de las poblaciones que sí están sujetas a las dinámicas y necesidades del territorio. El Jurado Nacional de Elecciones ha enfatizado que el padrón electoral para el exterior responde a una lógica distinta, basada en la participación en procesos de alcance nacional.

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(Ministerio de Relaciones Exteriores)

Logística y desafíos del sistema electoral

La organización del voto exterior constituye un reto logístico considerable para el sistema electoral peruano. El Jurado Nacional de Elecciones ha diseñado un proceso que simplifica la votación de los peruanos en el extranjero, permitiéndoles emitir su voto mediante una sola cédula nacional en los consulados. Administrar simultáneamente miles de actas regionales y candidaturas locales en decenas de países implicaría una complejidad técnica y administrativa difícil de superar, tanto para las autoridades electorales como para los propios votantes.

Una sala de audiencia pública de recuento en un tribunal electoral peruano muestra gráficos de resultados en pantalla, mesa frontal con carpetas rojas, el logo del JNE y urnas transparentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este diseño busca garantizar la transparencia y la eficiencia del proceso, evitando errores o demoras que puedan afectar la validez del sufragio. La simplificación operativa permite que los consulados concentren sus recursos en asegurar la participación en los comicios nacionales, sin dispersar esfuerzos en elecciones de alcance territorial limitado. Así se refuerza el principio de representación nacional de los migrantes peruanos.

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