¿No habrá invierno durante el 2026? Autoridades advierten posible intensificación del calor hasta el próximo verano

Este video es una cobertura noticiosa. Presenta a una conductora en un estudio de televisión. Se muestran mapas meteorológicos con temperaturas para distritos de Lima y gráficos del fenómeno El Niño. David Garay, vocero del SENAMHI, expone el pronóstico de un invierno cálido a causa de El Niño. Se observan datos de temperatura y anomalías oceánicas. La transmisión incluye un código QR y la hora.

Las ciudades del litoral de Perú atraviesan una situación climática atípica. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) confirmó que las temperaturas en la costa están entre 5% y 7% por encima de lo normal para esta época del año. El fenómeno, que se atribuye a un calentamiento anómalo de la superficie marina frente al litoral, podría extenderse hasta febrero del próximo año y, según las proyecciones oficiales, intensificarse cuando llegue el verano. Así lo informó David Garay, vocero del Senamhi, en declaraciones recogidas por Latina Noticias.

Un invierno con valores propios del verano

El comportamiento térmico en la franja costera ha despertado inquietud. Garay explicó a Latina Noticias que “los valores actuales están muy por encima de lo que debería ocurrir normalmente para estos días”. Añadió que se observan “anomalías positivas”, lo que significa temperaturas entre 5 y 7 °C por encima de los registros habituales. Esa diferencia se manifiesta en la vida cotidiana de ciudades como Lima, donde la sensación térmica recuerda a los días previos al verano, aunque el calendario señala el inicio del invierno austral.

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Según el reporte de Latina Noticias, el último comunicado de la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) respalda la previsión de que esta tendencia persistirá, al menos, hasta febrero del año próximo. Garay destacó que la anomalía podría incrementarse con el avance de los meses, especialmente hacia el verano de 2027.

Un termómetro marcando una temperatura elevada se encuentra clavado en la arena de una playa, con una ciudad costera genérica de edificios bajos y palmeras al fondo bajo un cielo despejado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mar como factor determinante

La explicación oficial apunta al océano. De acuerdo con David Garay, el aumento de la temperatura responde al calentamiento superficial del mar frente a la costa peruana, un fenómeno sectorizado que incide directamente sobre las ciudades del litoral. La magnitud del cuerpo de agua y su temperatura influyen sobre el territorio colindante, lo que repercute en el clima de zonas densamente pobladas.

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El vocero del Senamhi señaló que el mar más cálido de lo habitual eleva la temperatura en las ciudades costeras. El efecto es directo y se observa en los registros meteorológicos que, según los datos citados por Latina Noticias, presentan valores propios de meses estivales.

La costa peruana experimenta temperaturas inusualmente altas, con edificios y viviendas costeras difuminadas por el calor bajo un cielo despejado y un mar azul verdoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias regionales y monitoreo especializado

Al abordar el fenómeno de El Niño, Garay precisó que los pronósticos internacionales, como los emitidos por la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) de Estados Unidos, suelen centrarse en el Pacífico central, en el sector conocido como Niño 3.4. Sin embargo, subrayó que para Perú el área crítica es el sector Niño 1+2, es decir, el tramo costero más próximo al país sudamericano.

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ENFEN se encarga de monitorear y emitir las previsiones oficiales para el territorio nacional. Según el último parte, la evolución del fenómeno en el litoral peruano es la que determinará el comportamiento térmico de las ciudades ribereñas y, por extensión, las condiciones meteorológicas de la temporada.

Una vista aérea de la ciudad de Lima envuelta en una intensa calima de tono anaranjado, reflejando una severa ola de calor atribuida al fenómeno del Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectivas para los próximos meses

El pronóstico de la ENFEN, reiterado por Garay en los medios peruanos, indica que el calentamiento del mar acompañará al país durante el resto del año. El vocero del Senamhi advirtió que es posible un aumento de la intensidad de la anomalía térmica al acercarse el verano, lo que podría extender el periodo de temperaturas elevadas más allá de lo habitual para la región.

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El origen de este comportamiento está vinculado a las condiciones oceánicas observadas en el litoral peruano. El reporte de Latina Noticias enfatiza que la vigilancia sobre el sector Niño 1+2 adquiere relevancia para la toma de decisiones y la preparación ante los posibles efectos de un clima persistentemente cálido.

Un mapa del mundo muestra la distribución de temperaturas globales con una anomalía fría en el Ártico y áreas cálidas predominantes en otros continentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implicancias para la población y seguimiento oficial

Las autoridades recomiendan prestar atención a los informes periódicos de la ENFEN y el Senamhi, organismos que actualizan sus previsiones conforme evolucionan las condiciones en el mar y en la atmósfera. En palabras de Garay: “La previsión oficial indica que ese calentamiento persistiría durante el año, con un incremento hacia el próximo verano”.

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Una vista aérea del litoral peruano muestra una extensa franja de playa clara, el océano con zonas turquesa que sugieren calentamiento superficial, y una ciudad costera adyacente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monitoreo oficial distingue claramente entre la situación del Pacífico central y la dinámica particular de la costa de Perú. Las diferencias regionales en el comportamiento de El Niño pueden traducirse en impactos diferenciados, lo que subraya la importancia de los reportes nacionales para la ciudadanía y los sectores productivos.

Escenarios abiertos ante un invierno atípico

Las temperaturas inusuales en el litoral peruano abren interrogantes sobre la duración e intensidad del fenómeno. Si bien los pronósticos oficiales apuntan a una prolongación del episodio hasta febrero, la posibilidad de un incremento térmico hacia el verano plantea nuevos retos para la planificación y adaptación local.

El seguimiento constante por parte de la ENFEN y el Senamhi será clave para anticipar posibles impactos en la salud, la agricultura y otros sectores vulnerables. Las anomalías térmicas observadas en el litoral de Perú convierten a este invierno en un periodo singular, marcado por la influencia directa del océano sobre el clima continental.

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