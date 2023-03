Anna Carina recuerda cómo la recibió el público del Festival Viña del Mar: “Me pifiaron al inicio”

La cantante Anna Carina contó su experiencia de cómo fue cantar por primera vez en una escenario tan importante como lo fue el Festival de Canción en Viña del Mar en 1998.

Ella tenía tan solo 16 años e interpretó el tema ‘Hay un modo’ que es una composición del destacado Pedro Suárez Vértiz. La intérprete recordó esta gran experiencia en su carrera artista en una entrevista con Carlos Carlín para su programa de Youtube.

Anna Carina, a pesar de su corta edad, confesó que la experiencia de subir a un imponente escenario le sirvió mucho a su carrera. “Increíble, tremenda experiencia. En realidad fue mi primer escenario, Viña del Mar, en el monstruo de la Quinta Vergara”, dijo cuando le preguntaron que significo para ella dicha participación.

Asimismo, el actor Carlín le consultó si en verdad el público que asiste al anfiteatro chileno de la Quinta Vergara es un monstruo. La artista manifestó que supo de ello mucho después de su primera participación en mencionado concurso de canto.

“Sí, pero yo me di cuenta después. No había visto como era de exigente el monstruo de la Quinta Vergara hasta cuando canté, dijeron Perú y siempre la típica, suena las pifias un poquito... ni siquiera te ven aparecer y empiezan las pifias”, reveló la artista.

De esta manera, la hermana de María Pía confesó que la abuchearon, pero solo al inicio porque luego se supo ganar al exigente público que terminó aplaudiéndola. “Entre a cantar, las pifias fueron bajando, la gente fue educada y al final aplaudió”, dijo.

Reveló que fue consciente de la exigencia del público cuando luego de cantar se sentó junto a su mamá a ver el espectáculo y vieron que la gente trató muy mal a un actor cómico que estaba en el entretiempo, tanto fue el disgusto de los asistentes que el artista no terminó su show.

“Cuando nos hemos sentado tranquilamente y relajadas a ver el show. Me acuerdo que presentaron a cómico que no le gustó mucho al público porque no sé, se la dio de muy bacán... al público no le gustó... comenzaron a decir; ‘fuera, que se vaya para su casa’, palabras textuales, no pudo terminar su show”, reveló Copello.

Asimismo, confesó que si hubiera visto eso, jamás se hubiera presentado al Festival de Viña del Mar porque tendría mucho miedo que el público reaccione de la misma manera con ella.

“Le dije a mi mamá si sabía que el público era así, nunca hubiera salido. Felizmente, no me pasó eso, canté tres veces llegamos hasta final... fue una de las mejores experiencias hasta el día de hoy, recuerdo que gracias a esa vez, decidí dedicarme a la música”, contó.

Anna Carina recuerda cómo la recibió el público del Festival Viña del Mar. Captura de Canal de Youtube de Carlos Carlín.

Artistas peruanos que ganaron en Viña del Mar

En la edición del 2023 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar’, nuestra compatriota Milena Warthon ganó una gaviota de plata a mejor canción en la competencia folclórica con su tema ‘Warmisitay’.

Pero ella no ha sido la única, porque hay otros cantantes que han dejado el nombre del Perú en alto, como Jean Paul Strauss, quien en el 2004, ganó una gaviota de plata a mejor intérprete internacional gracias a su canción ‘Vida’. Agregado a ello se llevó un premio de 10 mil dólares.

Al año siguiente Jorge Pardo se llevó dos gaviotas a mejor intérprete y a mejor canción con su tema “Mi alma entre tus manos”. Ese año el cantante protagonizó una controversia con la cantante Jessyca Sarango, ya que ella se adjudicaba también la autoría del tema y exigía parte del premio en efectivo y una gaviota de plata.

La Asociación peruana de autores y Compositores (Apdayc) intervino y ordenó que el premio se dividiera en tres partes porque la canción la realizaron tres personas y pidió a la organización enviar otra gaviota para Sarango.

Para el año 2008, la cantante Damaris se llevó una gaviota de plata por su composición ‘Tusuykusun’ (Bailemos en quechua) y en el 2019, Susan Ochoa trajo al país dos gaviotas de plata a mejor interpretación y canción por el tema ‘Ya no más’, el que fue escrito por Eva Ayllón, Pelo D’Ambrosio y Jesús ‘El Viejo’ Rodríguez.