“La verdadera infraestructura crítica del Mundial 2026 no está solo en sus estadios”: cuatro lecciones para empresas peruanas

La organización del Mundial 2026 no solo impondrá un récord deportivo con 48 selecciones y 104 partidos, sino que también funcionará como un laboratorio en tiempo real para la adopción de tecnologías avanzadas a escala global.
Según la FIFA, el torneo será escenario de herramientas de inteligencia artificial, analítica de datos y nuevas experiencias digitales, tanto para los equipos como para los millones de aficionados en Estados Unidos, Canadá y México.
Estas innovaciones revelan tendencias que ya se trasladan a la agenda de transformación digital de las empresas en distintos sectores.
Infraestructura resiliente para garantizar continuidad
La magnitud del evento exigirá procesar enormes volúmenes de información en tiempo real, desde transmisiones audiovisuales hasta datos operativos y experiencias interactivas para los asistentes.
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Augusto Cuadros, vicepresidente de Operaciones de ON Empresas, sostiene que la infraestructura crítica de un torneo de este nivel reside tanto en los centros de datos como en redes y sistemas capaces de soportar millones de interacciones simultáneas sin interrupciones.
“La verdadera infraestructura de un torneo mundial no solo está en los estadios; está en los centros de datos, las redes y los sistemas que garantizan que millones de personas puedan vivir la misma experiencia en tiempo real y sin interrupciones”, señala Cuadros.
Tecnologías como Disaster Recovery as a Service (DRaaS), Backup Cloud e Infraestructura como Servicio (IaaS) permiten reducir riesgos operativos y asegurar la continuidad frente a incidentes.
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Los datos como ventaja competitiva
Uno de los anuncios más relevantes de la FIFA es la plataforma Football AI Pro, que empleará inteligencia artificial para analizar cientos de millones de datos sobre el rendimiento deportivo, brindando información útil a las selecciones.
Esta capacidad de convertir datos masivos en conocimiento accionable refleja una tendencia transversal: las empresas que optimizan el análisis de datos pueden anticipar escenarios, ajustar procesos y responder con mayor agilidad a los cambios del mercado.
“Las organizaciones que logran convertir los datos en conocimiento accionable tienen mayores capacidades para anticipar escenarios, optimizar procesos y responder con mayor agilidad a los cambios del mercado”, explica Cuadros.
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Ciberseguridad, un pilar de la operación digital
El Mundial también plantea desafíos de seguridad informática. Plataformas digitales, aplicaciones móviles y servicios en línea concentrarán millones de interacciones, por lo que la protección de usuarios y datos adquiere un papel central.
Cuadros remarca que las organizaciones deben adoptar modelos de seguridad basados en Zero Trust, monitoreo permanente y protección inteligente impulsada por inteligencia artificial.
El despliegue de centros de operaciones de seguridad (SOC), la gestión de vulnerabilidades y las plataformas de detección avanzada ya forman parte de las estrategias corporativas de protección.
Más allá del deporte: aprendizajes para las empresas
Además, la FIFA ha anunciado nuevas experiencias digitales para los aficionados, orientadas a enriquecer la interacción con el torneo a través de plataformas de autoservicio, aplicaciones móviles y servicios personalizados.
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Esta tendencia refuerza la idea de que la conectividad es hoy un componente esencial de la experiencia del usuario, tanto en eventos masivos como en el día a día de las empresas.
El Mundial 2026 mostrará hasta dónde pueden llegar la inteligencia artificial, la analítica de datos, la ciberseguridad y las infraestructuras digitales cuando la operación requiere escala, agilidad y confiabilidad.
Para las empresas, el aprendizaje clave reside en la construcción de organizaciones resilientes y seguras, preparadas para operar en un entorno digital exigente y en constante transformación.
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