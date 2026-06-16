La Fiscalía de Perú pide hasta 8 años de cárcel para policías por herir a manifestantes

Lima, 16 jun (EFE).- La Fiscalía de Perú pidió ocho años de cárcel contra el ex comandante general de la Policía Nacional de Perú (PNP) Víctor Zanabria por las lesiones sufridas por dos manifestantes en las protestas contra la destitución del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) realizadas en Lima y otras ciudades del país, desde fines de 2022 e inicios de 2023, informó este martes el Ministerio Público.

Zanabria fue jefe de la Policía Nacional en Lima cuando estallaron las protestas sociales a raíz de la destitución y encarcelamiento de Castillo, el 7 de diciembre de 2022 por su fallido golpe de Estado, y que se extendieron en otras ciudades del país durante dos meses, especialmente en el sur de los Andes peruano, donde el exgobernante tuvo su mayor respaldo electoral.

PUBLICIDAD

Además, el excomandante general de la Policía había sido acusado, en octubre del año pasado, por el delito de homicidio calificado en agravio de Víctor Santisteban, el primer manifestante fallecido durante las protestas desarrolladas en Lima el 28 de enero de 2023.

La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos, a cargo de la fiscal Yenny Huacchillo, acusó a Zanabria y pidió ocho años de prisión en su contra y la del coronel Frank Chang por los delitos de lesiones graves en agravio de Renato Murillo y de lesiones leves contra Benedicto Huaccachi, bajo la modalidad de comisión por omisión.

PUBLICIDAD

Ambos casos ocurrieron en las movilizaciones ciudadanas del 12 de diciembre de 2022, en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos, precisó la Fiscalía en una nota de prensa.

Además, la fiscal solicitó para los acusados la inhabilitación para ejercer cargos públicos por tres años y ocho meses.

El primero de los heridos, Renato Murillo, recibió el disparo de una bomba lacrimógena en la cabeza que lo dejó en estado de coma por 12 días.

Por este caso, el teniente Luis Bazán fue acusado a 7 años de cárcel como autor directo y también se pidió seis años de prisión contra el mayor Luis Avila y el comandante Jorge Celadita.

El otro afectado, Benedicto Huaccachi, recibió el disparo de una bomba lacrimógena a la altura de la pelvis, y la Fiscalía pidió tres años de cárcel para el suboficial de tercera Dino Tarrillo por lesiones leves.

Igualmente, se ha pedido dos años de cárcel para el suboficial de primera Eder Tasayco y el mayor José Solari por comision por omisión, además de una inhabilitación por tres años y ocho meses para los tres oficiales acusados.

En el caso del ex jefe policial Zanabria y del coronel Chang, la fiscal también solicitó una reparación civil de 6.000 soles (1.761 dólares) para cada uno de los heridos.

Este caso se encuentra en etapa intermedia, a la expectativa de que el Poder Judicial programe la audiencia para la sustentación de las imputaciones en un eventual juicio.

A raíz de las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023, un total de 50 personas fallecieron y cientos resultaron heridas por la represión policial, de acuerdo a los reportes de organismos civiles e internacionales como Amnistía Internacional, y la entonces mandataria Dina Boluarte (2022-2025) fue acusada también por esas víctimas, pero el Congreso declaró improcedente la acusación de la Fiscalía. EFE

PUBLICIDAD