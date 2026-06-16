Día del Padre 2026: ¿Aún no compras el regalo para papá? Estos son los productos desde S/4 que encontrarás en Mesa Redonda

A pocas horas de celebrarse el Día del Padre, miles de peruanos recorren las galerías y pasillos de Mesa Redonda, en el Centro de Lima, con una misma misión: encontrar el regalo ideal para sorprender a papá. Para muchos, el presupuesto es un factor clave, por lo que el tradicional emporio comercial se ha convertido nuevamente en el lugar favorito para quienes buscan detalles económicos sin renunciar a la variedad.
Desde billeteras de apenas S/4, hasta tazas temáticas, relojes, tomatodos deportivos, kits para vino y trofeos personalizados, la oferta es amplia y se adapta a todos los gustos. En medio del movimiento de compradores de última hora, los comerciantes destacan que este año las ventas han mostrado un importante dinamismo conforme se acerca la fecha especial.
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Regalos para el Día del Padre desde S/4 atraen a compradores de última hora
Durante un recorrido por Mesa Redonda, una reportera comprobó que existen alternativas para todos los bolsillos. “Este domingo se celebra en nuestro país el Día del Padre y sé que tanto tú como las personas que nos están sintonizando se preguntan: ¿Qué le regalo a papá en su día? Pues te comento que aquí en Mesa Redonda hemos encontrado regalos desde los cuatro soles, billeteras accesibles al precio de todos los bolsillos”, señaló.
La afirmación quedó respaldada por la comerciante Verónica, quien aseguró que las tradicionales billeteras económicas son uno de los productos más solicitados en estas fechas.
“Las billeteras están a cinco soles. Tengo sencilleras a cuatro”, explicó, confirmando que con menos de lo que cuesta un menú económico es posible llevar un detalle para el homenajeado. La ventaja de estos artículos es que combinan utilidad y bajo costo, convirtiéndose en una alternativa ideal para quienes buscan un obsequio sencillo pero significativo.
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Tazas de la U, Alianza Lima y Real Madrid figuran entre las opciones más buscadas
Los papás aficionados al fútbol también tienen un espacio especial dentro de la oferta comercial. Entre los productos que más llaman la atención se encuentran las tazas deportivas inspiradas en equipos nacionales e internacionales.
“Tenemos varios equipos, que es del Real Madrid, papás deportivos, ¿no? Que les gusta ahorita que está el mundial. Hay de la U, de la Alianza”, comentó Verónica. Estas tazas pueden adquirirse desde S/5 la unidad, aunque quienes compran varias reciben descuentos adicionales.
“Este te dejo a cinco soles. Si llevas por mayor, hasta cuatro te puedo dejar”, indicó. Además, algunos modelos incluyen frases dedicadas al Día del Padre, convirtiéndolos en recuerdos especiales que pueden acompañar el café o desayuno diario.
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Uno de los productos más curiosos es una enorme taza denominada “doble porción”, pensada para quienes disfrutan grandes cantidades de café o té. El artículo viene acompañado de un bolígrafo y un reloj. “Quince soles”, respondió la comerciante cuando fue consultada sobre el precio.
Billeteras, correas y relojes lideran las ventas en Mesa Redonda
A medida que se acerca la celebración, algunos productos se perfilan como los favoritos de los compradores. Según la comerciante, las billeteras, correas y accesorios prácticos encabezan la lista.
“Ahorita están saliendo lo que es billeteras, sencilleras, correas”, aseguró. Entre las alternativas disponibles también destacan los paquetes que combinan varios artículos en una sola presentación. Por ejemplo, existen sets que incluyen una taza junto con una billetera personalizada.
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“¿Y esta con la billetera?”, preguntó la reportera. “Igual, a diez”, respondió la vendedora. Estos kits suelen incluir mensajes como “El mejor papá del mundo”, agregando un componente emocional al regalo. Asimismo, se comercializan relojes y artículos decorativos que buscan reconocer simbólicamente el esfuerzo y dedicación de los padres.
Kits para vino, tomatodos y trofeos amplían la oferta para sorprender a papá
Las opciones no terminan en las billeteras o tazas. Los comerciantes también han apostado por regalos más originales. Entre ellos destacan los tomatodos deportivos personalizados con figuras del fútbol internacional. “Ahora que está de moda el mundial, tengo el tomatodo con su cañita”, comentó Verónica.
Uno de los modelos exhibidos lleva la imagen de Neymar y se vende a S/20. “Está veinte soles”, precisó. También existen presentaciones que incluyen taza y correa por S/10, una alternativa que combina practicidad y buen precio.
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Para los padres que disfrutan compartir una copa de vino, los comerciantes ofrecen completos kits con accesorios especializados. “A este lado tengo para los papás que brindan, ¿no? Con su vinito, para que puedan disfrutar más que nada en la oficina”, explicó la comerciante.
El set incluye destapador, sacacorchos y accesorios para servir la bebida adecuadamente. “Acá tiene su destapador, su sacacorcho, para que no se rompa el pico de la botella. A quince soles, precio de mayor”, detalló.
Asimismo, los compradores pueden encontrar vasos tipo chop desde S/6, ideales para quienes disfrutan de reuniones familiares o celebraciones especiales. Otra alternativa llamativa son los trofeos y copas decorativas destinadas al “campeón de la casa”. “Y para el campeón de la casa, ¿no? Una copa”, comentó la comerciante. El precio de estos reconocimientos simbólicos alcanza los S/12.
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