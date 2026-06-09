Colocan prótesis biodegradable y logran recuperar la salud de paciente con obstrucción biliar

El procedimiento alivió una estenosis del conducto biliar sin requerir recambios o retiros repetidos de prótesis convencionales - Créditos: Essalud.

Sisi Emperatriz Sánchez, una emprendedora de 38 años y madre de tres hijos de San Martín de Porres, se convirtió en la primera paciente en el país en recibir la colocación de un stent biliar biodegradable en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de EsSalud, un procedimiento que permitió aliviar una estenosis del conducto biliar sin exigir recambios o retiros repetidos de prótesis convencionales.

La intervención, realizada por especialistas del establecimiento, se completó en media hora mediante una técnica endoscópica mínimamente invasiva. Ese abordaje permitió que la paciente recibiera el alta médica el mismo día y regresara a su casa tras la atención.

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Sánchez arrastraba desde hacía tres años episodios de dolor intenso asociados a una estenosis biliar benigna. La condición se presentó como secuela de una cirugía de vesícula que resultó compleja por cálculos biliares, lo que derivó en un estrechamiento del conducto biliar y en un cuadro que afectó su rutina familiar y laboral.

La paciente soportó tres años de dolor intenso por una estenosis biliar benigna, como secuela de una cirugía de vesícula compleja por cálculos biliares - Créditos: Essalud.

De acuerdo con el hospital, el uso del dispositivo biodegradable apunta a reducir la necesidad de procedimientos sucesivos que suelen acompañar a las prótesis plásticas tradicionales. En esos casos, los pacientes deben acudir de forma repetida a la sala de endoscopia para recambios programados o para el retiro del material, lo que incrementa la carga de atención y prolonga el tratamiento.

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La colocación del stent estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario liderado por el Dr. César García Delgado, médico gastroenterólogo con más de 30 años de experiencia en procedimientos endoscópicos biliares. El especialista indicó que el dispositivo representa un avance en el manejo de enfermedades biliares, al ofrecer una alternativa terapéutica con menos intervenciones posteriores.

Sisi Emperatriz Sánchez (38) fue la primera paciente en el país en recibir un stent biliar biodegradable - Créditos: Essalud.

“El principal beneficio de este procedimiento es evitar que el paciente tenga que ingresar repetidas veces a la sala de endoscopia para el recambio de prótesis plásticas tradicionales. Este dispositivo se degrada naturalmente en el organismo en aproximadamente tres meses al cumplir su función terapéutica”, detalló García Delgado.

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El hospital señaló que el objetivo del procedimiento fue liberar la estenosis del conducto biliar y restablecer el flujo, con un tratamiento que reduce la necesidad de nuevas maniobras para reemplazar o retirar una prótesis, al tratarse de un material que cumple su función y luego se degrada dentro del organismo.

De la sala a su casa

Tras recibir el alta médica, Sánchez expresó su agradecimiento al equipo. “Me siento más tranquila porque los médicos me han dado la seguridad para seguir adelante en este proceso de salud y que me permitirá retomar mis actividades como emprendedora”, afirmó. También agradeció la atención del personal médico y de enfermería del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren.

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¿Qué es la estenosis?

Una estenosis es el estrechamiento anormal de un conducto del cuerpo y puede dificultar el paso de fluidos. Cuando afecta el conducto biliar, reduce el flujo de la bilis desde el hígado hacia el intestino, lo que puede provocar dolor y otras complicaciones.

Esta condición puede aparecer por inflamación, lesiones o como secuela de cirugías, como la extirpación de la vesícula. En algunos casos, los médicos utilizan dispositivos como stents para reabrir el conducto, restablecer el tránsito y aliviar los síntomas, según la evaluación clínica de cada paciente.