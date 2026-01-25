Perú

Vía exclusiva en Av. Arequipa: todo sobre la implementación del carril bidireccional, que inicia en mayo

El plan de implementación de la vía incluye reducir la cantidad de paraderos, incrementar y renovar semáforos, además de enviar personal a orientar a quienes viajan por los nuevos tramos

Guardar
Vía exclusiva en av. Arequipa:
Vía exclusiva en av. Arequipa: todo sobre la implementación del carril bidireccional, que inicia en mayo. (Foto: Agencia Andina/Ricardo Cuba)

La avenida Arequipa, uno de los principales ejes de Lima, contará próximamente con un carril exclusivo bidireccional para el Corredor Azul, servicio formal de transporte público en la ciudad. De acuerdo con Agencia Andina, el proyecto busca reducir el tiempo de viaje entre Miraflores y el Centro de Lima de 75 a 30 minutos. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) prevé iniciar la primera etapa entre mayo y junio, con finalización antes de setiembre.

El proyecto convertirá dos carriles, en el sentido sur a norte, en un corredor de uso exclusivo, mientras los otros dos seguirán funcionando como tránsito mixto. Actualmente, el Corredor Azul comparte la vía con vehículos particulares y transporte informal, lo que genera congestión y demoras en todo el trayecto. El modelo toma como referencia experiencias implementadas en Corea del Sur, España y Argentina.

“Tenemos 60.000 usuarios al día que emplean el Corredor Azul”, explicó Daniel Gonzales, vocero de ATU, a Agencia Andina. Gonzales puntualizó que, en horas punta, el recorrido puede tomar una hora y 15 minutos, pero “Teniendo una vía exclusiva podremos transitar en apenas media hora a lo largo de todo el eje”.

Vía exclusiva en av. Arequipa:
Vía exclusiva en av. Arequipa: todo sobre la implementación del carril bidireccional, que inicia en mayo. (Foto: Agencia Andina/Ricardo Cuba)

La implementación se dividirá en tres fases. La primera abarcará desde Paseo Colón, en el Centro de Lima, hasta la calle Manuel Bañón, incluyendo el cruce con el puente Villarán y la avenida Javier Prado. Esta fase comenzará entre mayo y junio. La segunda llegará hasta la avenida Aramburú y la tercera hasta la avenida José Pardo, en el Óvalo de Miraflores. Según el cronograma de la ATU comunicado a Agencia Andina, el cierre total se completará entre agosto y setiembre.

Entre las intervenciones previstas figuran la reducción de 45 a 25 paraderos, la actualización de la señalización horizontal y vertical, y la incorporación de semáforos nuevos para mejorar la fluidez. Los paraderos estarán ubicados sobre el separador central de la avenida. En ciertos tramos, los vehículos particulares deberán girar en Petit Thouars, quedando el paso en Arequipa reservado únicamente para los autobuses del Corredor Azul.

Quienes circulen de Miraflores al Centro de Lima percibirán los cambios a partir del puente Villarán, desde donde inicia el carril exclusivo bidireccional. En sentido contrario, los buses que parten del centro utilizarán este carril hasta Manuel Bañón, donde una intersección semaforizada les permitirá incorporarse a los carriles mixtos y continuar hacia el Óvalo de Miraflores.

Vía exclusiva en av. Arequipa:
Vía exclusiva en av. Arequipa: todo sobre la implementación del carril bidireccional, que inicia en mayo. (Foto: Agencia Andina/Ricardo Cuba)

Al concluir cada etapa, la ATU pondrá en marcha una fase de adaptación para los usuarios. Gonzales adelantó, en declaraciones a Agencia Andina, que personal de orientación y fiscalización estará presente para asistir a los viajeros y supervisar el funcionamiento del corredor.

La ATU estudia aplicar este modelo en otras arterias principales de Lima, como la avenida Javier Prado, Angamos, Tomás Marsano y Brasil, con el propósito de modernizar gradualmente el sistema de transporte público.

Temas Relacionados

LimaMirafloresTransporte UrbanoTransporte Públicoperu-noticias

Más Noticias

Motos invaden ciclovías y ponen en riesgo a los ciclistas: operativo sanciona infracciones en la av. Túpac Amaru

Algunos conductores intentaron escapar para evitar la multa. Otros reconocieron su error, pero alegaron que usaron la ciclovía para evitar el tráfico

Motos invaden ciclovías y ponen

Deportivo Wanka se queda en la Liga Peruana de Vóley: derrotó 3-2 a Kazoku No Perú en la final del del cuadrangular por la permanencia

Las ‘wankas’ sufrieron para definir su permanencia en al máxima categoría del vóley y lograron cerrar el duelo que las mantiene como una inquilina más en la liga 2026/2027

Deportivo Wanka se queda en

Extraditan a Erick Moreno: ‘El Monstruo’ no podrá ser condenado a cadena perpétua en Perú

El cabecilla de ‘Los Injertos del Cono Norte’ llegará al Perú el 28 de enero y será procesado por la justicia peruana

Extraditan a Erick Moreno: ‘El

Generación Z confirma marcha contra José Jerí para el 28 de enero: todo lo que se sabe de la movilización en Lima

Las organizaciones juveniles han convocado una protesta para exigir respuestas por las víctimas de la represión y transparencia en la gestión pública, mientras delegaciones de regiones del sur se dirigen a la capital en apoyo al reclamo

Generación Z confirma marcha contra

Mark Zuckerberg juzgado en Perú: Corte cita al fundador de Facebook y Meta por demanda de usuario, ¿cuándo será la audiencia?

La demanda sui generis incluye una reparación de 300.000 dólares por el cierre inopinado de una cuenta en 2021. La diligencia se llevará a cabo de manera virtual a través de la plataforma Google Meet

Mark Zuckerberg juzgado en Perú:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Brasil asume representación diplomática de

Brasil asume representación diplomática de México en Perú tras ruptura de relaciones y su bandera se iza en la embajada mexicana

Ji Wu Xiaodong, empresario chino que visitó a José Jerí en Palacio, cumple desde esta semana su arresto domiciliario

José Jerí solicitó al Congreso autorizar el ingreso de un buque, helicóptero y personal militar de China al Perú

Gobierno impulsa proyecto de ley de Industria para la Defensa que busca fortalecer la seguridad nacional y generar empleo

Chifagate afecta la credibilidad de José Jerí: 78% de peruanos percibe indicios de corrupción en reuniones con empresario chino

ENTRETENIMIENTO

Laura Huarcayo se pronuncia por

Laura Huarcayo se pronuncia por su ingreso a ‘Mande quien mande’ cuando Rebeca Escribens era voceada: “Yo no tenía idea”

Así luce ‘KM 40′, el mall de Jefferson Farfán, luego de un año de inaugurado: “No hay nadie”

‘El Viejo’ Rodríguez, productor musical de ‘La Voz Perú’, pide ayuda urgente por su salud: “Lucho por mis hijos y mi vida”

‘Urraco’ asegura que Explosión de Iquitos contrató a Gisela Valcárcel porque cobra menos que Magaly Medina: “Mitad de precio”

My Chemical Romance en Perú: horarios, setlist, accesos, entradas y más

DEPORTES

Deportivo Wanka se queda en

Deportivo Wanka se queda en la Liga Peruana de Vóley: derrotó 3-2 a Kazoku No Perú en la final del del cuadrangular por la permanencia

Sporting Cristal vs U. Católica EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la ‘Tarde Celeste’ 2026

Dónde ver Sporting Cristal vs U. Católica HOY: canal TV online del partido por la ‘Tarde Celeste’ 2026

Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Dónde ver Melgar vs Macará HOY: canal TV online del amistoso por la ‘Tarde Rojinegra’ 2026