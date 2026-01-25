Vía exclusiva en av. Arequipa: todo sobre la implementación del carril bidireccional, que inicia en mayo. (Foto: Agencia Andina/Ricardo Cuba)

La avenida Arequipa, uno de los principales ejes de Lima, contará próximamente con un carril exclusivo bidireccional para el Corredor Azul, servicio formal de transporte público en la ciudad. De acuerdo con Agencia Andina, el proyecto busca reducir el tiempo de viaje entre Miraflores y el Centro de Lima de 75 a 30 minutos. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) prevé iniciar la primera etapa entre mayo y junio, con finalización antes de setiembre.

El proyecto convertirá dos carriles, en el sentido sur a norte, en un corredor de uso exclusivo, mientras los otros dos seguirán funcionando como tránsito mixto. Actualmente, el Corredor Azul comparte la vía con vehículos particulares y transporte informal, lo que genera congestión y demoras en todo el trayecto. El modelo toma como referencia experiencias implementadas en Corea del Sur, España y Argentina.

“Tenemos 60.000 usuarios al día que emplean el Corredor Azul”, explicó Daniel Gonzales, vocero de ATU, a Agencia Andina. Gonzales puntualizó que, en horas punta, el recorrido puede tomar una hora y 15 minutos, pero “Teniendo una vía exclusiva podremos transitar en apenas media hora a lo largo de todo el eje”.

La implementación se dividirá en tres fases. La primera abarcará desde Paseo Colón, en el Centro de Lima, hasta la calle Manuel Bañón, incluyendo el cruce con el puente Villarán y la avenida Javier Prado. Esta fase comenzará entre mayo y junio. La segunda llegará hasta la avenida Aramburú y la tercera hasta la avenida José Pardo, en el Óvalo de Miraflores. Según el cronograma de la ATU comunicado a Agencia Andina, el cierre total se completará entre agosto y setiembre.

Entre las intervenciones previstas figuran la reducción de 45 a 25 paraderos, la actualización de la señalización horizontal y vertical, y la incorporación de semáforos nuevos para mejorar la fluidez. Los paraderos estarán ubicados sobre el separador central de la avenida. En ciertos tramos, los vehículos particulares deberán girar en Petit Thouars, quedando el paso en Arequipa reservado únicamente para los autobuses del Corredor Azul.

Quienes circulen de Miraflores al Centro de Lima percibirán los cambios a partir del puente Villarán, desde donde inicia el carril exclusivo bidireccional. En sentido contrario, los buses que parten del centro utilizarán este carril hasta Manuel Bañón, donde una intersección semaforizada les permitirá incorporarse a los carriles mixtos y continuar hacia el Óvalo de Miraflores.

Al concluir cada etapa, la ATU pondrá en marcha una fase de adaptación para los usuarios. Gonzales adelantó, en declaraciones a Agencia Andina, que personal de orientación y fiscalización estará presente para asistir a los viajeros y supervisar el funcionamiento del corredor.

La ATU estudia aplicar este modelo en otras arterias principales de Lima, como la avenida Javier Prado, Angamos, Tomás Marsano y Brasil, con el propósito de modernizar gradualmente el sistema de transporte público.