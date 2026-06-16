500 escolares en Villa María del Triunfo tendrán clases virtuales por amenazas de extorsionadores contra su colegio

Colegio de Villa María del Triunfo va a clases virtuales por amenazas de extorsionadores

Más de 500 estudiantes del Colegio Marianista de Villa María del Triunfo dejarán las clases presenciales y pasarán a la virtualidad luego de que colegio fuera víctima de una amenaza por parte de extorsionadores en la que se la vida de profesores y escolares se ponía en riesgo.

Según Panamericana, la institución educativa recibió un sobre por debajo de su puerta principal y los directivos identificaron que se trataba de una advertencia por parte de criminalespara que se pague un cupo a cambio de “seguridad” para los docentes y estudiantes.

Frente a esta situación, la institución presentó la denuncia ante la comisaría del sector y la dirección decidió aplicar medidas preventivas, entre ellas las clases virtuales, para resguardar la integridad de la comunidad escolar.

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Extorsiones son más frecuentes a colegios públicos

El jefe de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), Marco Tupayachi, confirmó que se han registrado cerca de 38 casos de extorsión en colegios de la capital.

Padres de familia del colegio Rayitos de Sol se congregaron a las afueras del plantel en San Juan de Lurigancho para exigir clases presenciales seguras para sus hijos, tras recibir amenazas de extorsión que pusieron en riesgo la integridad de niños de cinco y seis años. Foto: América Noticias

Los métodos empleados por los extorsionadores varían: desde mensajes intimidatorios en chats escolares, hasta la colocación de casquillos de bala en las entradas de los centros educativos.

El temor que generan estos hechos se replica en diversos distritos, como Ancón, Villa María del Triunfo y Comas, donde los padres exigen mayor seguridad. Las extorsiones no distinguen ubicación, y la amenaza se percibe tanto en el norte como en el sur de la ciudad.

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El propio Tupayachi ha sido enfático: “son más instituciones públicas que privadas” las que han sido blanco de extorsión en Lima Metropolitana. Esta tendencia obliga a centrar los esfuerzos en la protección de los estudiantes de escuelas estatales, que en muchos casos cuentan con menos recursos para afrontar situaciones de riesgo.

Para enfrentar la problemática, se han implementado cámaras de seguridad conectadas a la central policial 105, botones de pánico y la presencia de agentes escolares asignados por la Policía Nacional del Perú.

El regreso a la presencialidad en el colegio Almirante Miguel Grau tras dos semanas de extorsión

¿Qué hacer si eres víctima de extorsión?

Ante el incremento de casos, es fundamental que la ciudadanía conozca las medidas que deben tomar si se encuentran en una situación de extorsión. Los expertos recomiendan lo siguiente:

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Es vital grabar y conservar cualquier mensaje o comunicación recibida de los extorsionadores. Esto puede ser clave para la investigación policial.

Bajo ninguna circunstancia se debe proporcionar información personal , familiar o financiera a los extorsionadores, ya que esto puede agravar la situación.

Es natural sentir miedo, pero ceder a la intimidación solo fortalece a los delincuentes. Es importante mantenerse sereno y buscar ayuda inmediata.

Es crucial no negociar con los extorsionadores ni realizar ningún depósito bancario o entrega de dinero. Cualquier pago solo alienta a los criminales a seguir con sus acciones.

La recomendación más importante es denunciar de inmediato ante las autoridades. La PNP dispone de varios canales:

Línea 111: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.

Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.

Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.