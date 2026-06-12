La Plaza Mayor acogerá la proyección de 'El verdugo' y 'Cría Cuervos' dentro de la primera edición de Platino Clásicos

La Plaza Mayor de la capital acogerá los días 19 y 20 de junio la proyección de 'El verdugo' (Luis García Berlanga, 1963) y 'Cría Cuervos' (Carlos Saura, 1976), además de actuaciones musicales y un coloquio introductorio como puesta de largo de la primera edición de Platino Clásicos, el I festival internacional de cine clásico y restaurado de la cultura iberoamericana.

Así lo ha trasladado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, en el que ha detallado que esta nueva iniciativa cultural puesta en marcha por la Entidad de Gestión de Derechos Audiovisuales (EGEDA), la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA) y los premios Platino, nace para convertir a la región en el referente internacional de la conservación de este material en español y portugués.

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De este modo, se promoverá la exhibición de películas restauradas, la difusión de los trabajos de recuperación del patrimonio cinematográfico, la colaboración con filmotecas y archivos audiovisuales nacionales e internacionales, así como la promoción de nuevas restauraciones.

Según destaca el Gobierno regional, el proyecto prevé desplegar una programación a partir de junio de 2027 que implicará de forma progresiva a las principales salas de cine de Madrid, instituciones culturales, colegios y universidades, centros patrimoniales y espacios emblemáticos de la región.

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Más allá de las proyecciones, el festival incorporará coloquios, encuentros con creadores, clases magistrales, exposiciones, actividades educativas, presentaciones de restauraciones internacionales, programas académicos y eventos musicales vinculados al universo cinematográfico.

Todo ello, subraya la Comunidad de Madrid, permitirá reunir a cineastas, productores, restauradores, archivos, universidades, investigadores, estudiantes, distribuidores y amantes del cine procedentes de todo el mundo.