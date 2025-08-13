Monique Pardo ganó juicio a Gisela Valcárcel: así fue su aparatosa caída en ‘El Artista del Año’ y todo el proceso legal

Monique Pardo ganó juicio a Gisela Valcárcel: así fue su aparatosa caída en ‘El Artista del Año’ | YouTube

Monique Pardo consiguió en 2025 un fallo judicial a su favor por la demanda presentada tras el accidente que sufrió en el programa ‘El Artista del Año’ en el año 2021, producción a cargo de GV Producciones, empresa liderada por Gisela Valcárcel. El caso derivó en una orden de indemnización por parte del Poder Judicial, aunque el monto fue calificado como insuficiente por la artista y su equipo legal. El proceso expuso debates sobre la seguridad en el espectáculo televisivo y el alcance real de las , producción a cargo de, empresa liderada por. El caso derivó en una orden de indemnización por parte delaunque el monto fue calificado como insuficiente por la artista y su equipo legal. El proceso expuso debates sobre la seguridad en el espectáculo televisivo y el alcance real de las compensaciones por accidentes en la industria.

El accidente en el escenario

El 4 de junio de 2021, Monique Pardo apareció en el programa ‘El Artista del Año’ como refuerzo de Diego Val. La cantante fue presentada sobre una plataforma móvil coronada por un trono y se mantuvo activa durante el número, alternando entre estar sentada y de pie para bailar.

En un momento inesperado, la plataforma se puso en movimiento nuevamente mientras Pardo estaba de pie, lo que provocó una caída frontal sobre el escenario. Varios bailarines intervinieron de inmediato para asistirla, y la artista, a pesar del golpe, permaneció hasta el final de la presentación.

Monique Pardo ganó juicio a Gisela Valcárcel: así fue su aparatosa caída en ‘El Artista del Año’

Horas después, Pardo compartió sus impresiones sobre el accidente: “Fue un atentado contra mi vida, tengo casi medio cuerpo con moretones, creo que estoy viva de milagro porque caí de cara, mi frente golpeó el piso... Pero mis huesos son fuertes, no me he roto ninguno. Gisela no tiene responsabilidad en esto, pero siento que me empujaron, me hicieron volar en el escenario”, declaró a Trome. Esa noche, la atención médica fue provista por las profesoras Julie Freundt e Isabel Iñigo, quienes la trasladaron en ambulancia a una clínica.

La secuencia del accidente no se emitió en vivo, pero un video grabado fuera de cámaras se utilizó como prueba fundamental en el proceso judicial.

Las denuncias contra Gisela Valcárcel

Semanas después, Monique Pardo presentó una denuncia por daños y perjuicios que inicialmente incluía a Gisela Valcárcel y solicitaba cerca de un millón de soles. Al poco tiempo, la cantante reconsideró la demanda contra la presentadora.

En declaraciones recogidas por El Popular en 2021, explicó: “Voy a retirar la denuncia (contra Gisela). Sí, contra la ‘Farisela’... No quiero rabia en mi corazón. No lo hago por ella, lo hago por América, a la que considero mi casa, que considero quien me dio el pan durante toda mi carrera. Acá no hay terceros responsables”.

Monique Pardo no continuará con la demanda a Gisela Valcárcel. (Foto: Instagram)

En 2023, Pardo anunció la formalización de una demanda por 250 mil soles contra GV Producciones. Según su versión pública, nunca buscó un enfrentamiento personal, sino una reparación moral y material tras el accidente.

“La demanda que por fin he logrado hacer fue admitida contra GV Producciones que yo supongo es de Gisela Valcárcel, a quien le supliqué con lágrimas que solamente quería un abrazo, un beso en la frente, un plato de comida y un médico”, manifestó la artista en diversas entrevistas.

Pardo insistió en que el número presentado esa noche había sido preparado y coordinado con anticipación, por lo que responsabilizaba a la producción y solicitó incluso sanciones para los bailarines implicados.

Decisión judicial y reacción de la defensa

En 2025, dos años después de la presentación de la demanda, el Poder Judicial reconoció la negligencia de la productora y ordenó una compensación a Pardo. El fallo estableció una indemnización de 30 mil soles por daño moral y 287,76 soles por gastos médicos, cifras que Monique y su abogado calificaron como insuficientes.

El abogado Jorge Marín precisó que la sentencia pasó por alto el lucro cesante, es decir, la pérdida de ingresos debido a la imposibilidad de trabajar durante meses tras el accidente.

“En otros países, este tipo de daño se podría calcular en millones. Aquí solo se ha contemplado un monto mínimo, sin considerar los ingresos que mi patrocinada dejó de percibir en eventos y presentaciones”, argumentó el letrado tras conocerse la resolución.

Poder Judicial falló a favor de Monique Pardo: América TV y Gisela Valcárcel deberán pagarle S/. 30 mil por caída en programa. Panamericana TV.

Además, subrayó que la vida profesional de Monique Pardo depende de sus presentaciones y que la recuperación tras la caída restringió gravemente esa actividad. “Ella vive de sus presentaciones, de los eventos, y al quedar imposibilitada de participar en ellos, perdió su principal fuente de ingresos. Este perjuicio no puede ser ignorado”, sostuvo el abogado.

Una apelación que continuará con el caso abierto

Insatisfechos con la suma impuesta, Monique Pardo y su defensa legal anticiparon que apelarán la sentencia en busca de una compensación más justa. La aspiración de la artista y de su equipo consiste en que los jueces superiores reconozcan tanto el daño moral como los ingresos no percibidos durante los meses de recuperación.

“No estamos de acuerdo con una sentencia que da una suma tan baja. Vamos a acudir a jueces superiores para que, con mejor criterio, otorguen la indemnización que le corresponde”, añadió Marín respecto a los pasos a seguir.

Monique Pardo apelará fallo que le otorga S/30 mil por accidente en ‘El Artista del Año’. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV