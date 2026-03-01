Perú

Fabio Agostini llama hipócrita a Laura Zapata y se convierte en favorito de ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo

El público respalda a Fabio como uno de los grandes candidatos a la final, celebrando su capacidad para desafiar a figuras como Laura Zapata y no temer a la controversia.

Guardar

El público respalda a Fabio como uno de los grandes candidatos a la final, celebrando su capacidad para desafiar a figuras como Laura Zapata y no temer a la controversia.

La sexta temporada de ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo tiene un nuevo protagonista indiscutible: Fabio Agostini. El modelo y chico reality español no solo ha mostrado su espontaneidad y carisma en la convivencia, sino que se ha ganado la simpatía del público latino al no temer enfrentar a figuras fuertes como la actriz mexicana Laura Zapata.

Su actitud directa, junto a momentos virales y su autenticidad, lo posicionan como uno de los grandes favoritos para llevarse el reality y consolidar su presencia en la televisión hispana de Estados Unidos.

Fabio Agostini enfrenta a Laura Zapata: “Te noto muy hipócrita”

En uno de los momentos más comentados de la semana, Fabio Agostini no dudó en decirle a Laura Zapata lo que pensaba sobre su comportamiento en la casa:

“Pero sí me di cuenta que muchas veces tú también buscas. Hay que ser coherente con lo que se dice. Te noto muy hipócrita, sin faltarte el respeto. Porque veo que muchas veces están queriendo catalogar a ella como la mala de la película, y no, tú también. Laura, yo sé que eres la mala, entonces di: ‘Yo también la pincho, yo también la busco, yo también le he faltado el respeto’, porque pienso que tú primero empezaste a faltar el respeto a ella”, dijo.

Esta declaración desató una ola de reacciones dentro y fuera del reality, con el público aplaudiendo la frontalidad del español y cuestionando la postura de la veterana actriz mexicana.

Fabio se roba el show con su personalidad y momentos virales

La popularidad de Fabio Agostini va más allá de los enfrentamientos. Esta semana, el modelo protagonizó una escena viral al mostrar a sus compañeras una herida en su trasero provocada por un mal afeitado. Lejos de incomodarse, Fabio lo tomó con humor y naturalidad, generando risas y consejos de depilación por parte de las participantes femeninas.

“Por afeitarme con la cuchilla, fatal. Mira. No lo hago más”, bromeó delante de las cámaras. El video del momento no tardó en circular en TikTok e Instagram, donde sus seguidores celebraron su espontaneidad con comentarios como “Fabio siendo Fabio” o “No a la censura”, en referencia al mosaico que cubría la zona afectada.

El participante enseñó las consecuencias de afeitarse con navaja, desatando risas, sorpresa y consejos de sus compañeras en el reality. Tiktok/ La Casa de los Famosos de Telemundo.

El público lo respalda como favorito del reality

Según creadores de contenido y portales de espectáculos en Perú, Fabio Agostini se ha convertido en uno de los participantes más seguidos y queridos de la temporada.

El comunicador Ric La Torre señaló que Fabio “está mostrando una versión real y auténtica” y que, de mantener este ritmo, podría asegurar nuevos contratos en Telemundo:

“Me ha sorprendido porque en ‘La Casa de los Famosos’ está sacando otra versión de Fabio, la real, y me encanta. Hasta a Laura Zapata le dijo las cosas… Si sigue así, podría quedarse en más realities de Telemundo, como Exatlón o Top Chef”, detalló.

Las plataformas de streaming y los grupos de WhatsApp y Telegram que siguen el programa en tiempo real reportan un alza en las visualizaciones cada vez que Fabio aparece en pantalla, lo que confirma su popularidad.

Fabio Agostini no dudó en
Fabio Agostini no dudó en mostrar su trasero a sus compañeras de La Casa de los Famosos. Telemundo/ Twitter

De Perú a Telemundo: el ascenso internacional de Fabio Agostini

Fabio Agostini no es ajeno al mundo de los realities. Alcanzó la fama en Perú por su paso por ‘Combate’, donde se ganó la simpatía del público por su carácter competitivo y su autenticidad.

Luego, amplió su carrera en ‘Calle 7’ y saltó a Chile, donde se consagró como campeón de ‘Tierra Brava’. Su historial incluye éxitos en ‘Ganar o Servir’ y ‘Palabra de Honor’, consolidando su perfil como uno de los competidores más versátiles y carismáticos del género.

Ahora, su participación en ‘La Casa de los Famosos’ representa su gran oportunidad en el mercado latino de Estados Unidos, donde buscará conquistar a una audiencia mucho más amplia y diversa.

Fabio
Fabio

La actitud de Fabio Agostini —frontal, honesta y sin filtros— lo ha convertido en un personaje impredecible y querido dentro de la casa. Ya sea por sus peleas, su humor desinhibido o sus momentos de vulnerabilidad, el español se ha ganado un lugar como uno de los favoritos para llegar a la final.

Su capacidad para decir lo que piensa, enfrentar a figuras consolidadas y mostrarse tal y como es podría abrirle las puertas a más proyectos en Telemundo y al cariño definitivo del público latino.

Temas Relacionados

Fabio AgostiniLa Casa de los FamososTelemundoLaura Zapataperu-entretenimiento

Más Noticias

Natalia Málaga advierte a voleibolistas peruanas ante aumento de extranjeras en la Liga: “Si quieren jugar, que les cueste”

La entrenadora de Deportivo Géminis se refirió a las pocas oportunidades que hay para las jugadoras nacionales en la Liga Peruana de Vóley

Natalia Málaga advierte a voleibolistas

Rutas del sabor peruano: ¿Qué ciudades destacan como destinos gastronómicos?

Un recorrido por regiones del país revela cómo la diversidad de insumos, técnicas ancestrales y tradiciones familiares sostienen el prestigio internacional de la cocina nacional

Rutas del sabor peruano: ¿Qué

Fabian, hijo de Gian Marco, abrirá el concierto de Jason Mraz en Lima

El cantante peruano radicado en Miami presentará su propuesta pop antes del show del artista ganador del Grammy.

Fabian, hijo de Gian Marco,

ATU anuncia el fin del Playero del Metropolitano 2026: rutas a Agua Dulce y Ancón operarán hasta esta fecha

Ambas rutas fueron utilizadas por los usuarios para llegar a playas de Agua Dulce y Ancón durante la temporada de verano, facilitando el acceso directo desde diversos puntos de Lima a estos balnearios

ATU anuncia el fin del

Receta del famoso ceviche peruano: ingredientes y modo de preparación

Pocos platos en América Latina despiertan tanta pasión y orgullo nacional como el ceviche. Esta preparación fresca y vibrante, símbolo indiscutible de la cocina peruana, ha conquistado paladares en todo el mundo gracias a su combinación de pescado crudo, jugo de limón, ají y cebolla morada

Receta del famoso ceviche peruano:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Enma Benavides: ANC del PJ

Enma Benavides: ANC del PJ rechaza propuesta de destitución y le impone suspensión por 4 meses

José Jerí y la última ‘ley procrimen’ que dejó antes de ser censurado por el Congreso

Grupo especial contra las extorsiones no podrá implementarse: José Jerí modificó el financiamiento y lo dejó sin presupuesto

Alejandro Cavero y Sigrid Bazán habrían dado información falsa en sus hojas de vida

Crisis en el Ministerio Público: Falta de presupuesto pone en riesgo operativos contra el crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

Fabian, hijo de Gian Marco,

Fabian, hijo de Gian Marco, abrirá el concierto de Jason Mraz en Lima

Miguel Arce se quiebra en ‘Esto sí es amor’ al recordar la muerte de su padre: “Le dio un infarto fulminante y no despertó más”

Padre de Adrián Villar se comunicó con entorno de Lizeth Marzano dos días después del accidente: “Mi hijo es el causante”

Laura Spoya regresa a la conducción de ‘Al Sexto Día’ tras grave accidente automovilístico

Fiorella Cayo halaga a Alejandro Sanz por su concierto y publica abrazo de Stephanie Cayo con el español

DEPORTES

Resultados de la Liga Peruana

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos de la fecha 8 - fase 2

Dos jugadores peruanos afectados tras bombardeos en Medio Oriente: Partidos del campeonato de Israel suspendidos por ataques de Irán

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 HOY: así van los equipos previo a la fecha 8

Jugador de UTC hizo fuerte acusación sobre el gol de Renzo Garcés para el triunfo de Alianza Lima: “Siempre les regalan los partidos”

Jairo Vélez destaca la victoria de Alianza Lima sobre UTC y responde a detractores: “El hincha come mucha cosa en internet”