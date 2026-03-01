Fabio Agostini llama hipócrita a Laura Zapata y se convierte en favorito de ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo

El público respalda a Fabio como uno de los grandes candidatos a la final, celebrando su capacidad para desafiar a figuras como Laura Zapata y no temer a la controversia.

La sexta temporada de ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo tiene un nuevo protagonista indiscutible: Fabio Agostini. El modelo y chico reality español no solo ha mostrado su espontaneidad y carisma en la convivencia, sino que se ha ganado la simpatía del público latino al no temer enfrentar a figuras fuertes como la actriz mexicana Laura Zapata.

Su actitud directa, junto a momentos virales y su autenticidad, lo posicionan como uno de los grandes favoritos para llevarse el reality y consolidar su presencia en la televisión hispana de Estados Unidos.

Fabio Agostini enfrenta a Laura Zapata: “Te noto muy hipócrita”

En uno de los momentos más comentados de la semana, Fabio Agostini no dudó en decirle a Laura Zapata lo que pensaba sobre su comportamiento en la casa:

“Pero sí me di cuenta que muchas veces tú también buscas. Hay que ser coherente con lo que se dice. Te noto muy hipócrita, sin faltarte el respeto. Porque veo que muchas veces están queriendo catalogar a ella como la mala de la película, y no, tú también. Laura, yo sé que eres la mala, entonces di: ‘Yo también la pincho, yo también la busco, yo también le he faltado el respeto’, porque pienso que tú primero empezaste a faltar el respeto a ella”, dijo.

Esta declaración desató una ola de reacciones dentro y fuera del reality, con el público aplaudiendo la frontalidad del español y cuestionando la postura de la veterana actriz mexicana.

Fabio se roba el show con su personalidad y momentos virales

La popularidad de Fabio Agostini va más allá de los enfrentamientos. Esta semana, el modelo protagonizó una escena viral al mostrar a sus compañeras una herida en su trasero provocada por un mal afeitado. Lejos de incomodarse, Fabio lo tomó con humor y naturalidad, generando risas y consejos de depilación por parte de las participantes femeninas.

“Por afeitarme con la cuchilla, fatal. Mira. No lo hago más”, bromeó delante de las cámaras. El video del momento no tardó en circular en TikTok e Instagram, donde sus seguidores celebraron su espontaneidad con comentarios como “Fabio siendo Fabio” o “No a la censura”, en referencia al mosaico que cubría la zona afectada.

El participante enseñó las consecuencias de afeitarse con navaja, desatando risas, sorpresa y consejos de sus compañeras en el reality. Tiktok/ La Casa de los Famosos de Telemundo.

El público lo respalda como favorito del reality

Según creadores de contenido y portales de espectáculos en Perú, Fabio Agostini se ha convertido en uno de los participantes más seguidos y queridos de la temporada.

El comunicador Ric La Torre señaló que Fabio “está mostrando una versión real y auténtica” y que, de mantener este ritmo, podría asegurar nuevos contratos en Telemundo:

“Me ha sorprendido porque en ‘La Casa de los Famosos’ está sacando otra versión de Fabio, la real, y me encanta. Hasta a Laura Zapata le dijo las cosas… Si sigue así, podría quedarse en más realities de Telemundo, como Exatlón o Top Chef”, detalló.

Las plataformas de streaming y los grupos de WhatsApp y Telegram que siguen el programa en tiempo real reportan un alza en las visualizaciones cada vez que Fabio aparece en pantalla, lo que confirma su popularidad.

Fabio Agostini no dudó en mostrar su trasero a sus compañeras de La Casa de los Famosos. Telemundo/ Twitter

De Perú a Telemundo: el ascenso internacional de Fabio Agostini

Fabio Agostini no es ajeno al mundo de los realities. Alcanzó la fama en Perú por su paso por ‘Combate’, donde se ganó la simpatía del público por su carácter competitivo y su autenticidad.

Luego, amplió su carrera en ‘Calle 7’ y saltó a Chile, donde se consagró como campeón de ‘Tierra Brava’. Su historial incluye éxitos en ‘Ganar o Servir’ y ‘Palabra de Honor’, consolidando su perfil como uno de los competidores más versátiles y carismáticos del género.

Ahora, su participación en ‘La Casa de los Famosos’ representa su gran oportunidad en el mercado latino de Estados Unidos, donde buscará conquistar a una audiencia mucho más amplia y diversa.

Fabio

La actitud de Fabio Agostini —frontal, honesta y sin filtros— lo ha convertido en un personaje impredecible y querido dentro de la casa. Ya sea por sus peleas, su humor desinhibido o sus momentos de vulnerabilidad, el español se ha ganado un lugar como uno de los favoritos para llegar a la final.

Su capacidad para decir lo que piensa, enfrentar a figuras consolidadas y mostrarse tal y como es podría abrirle las puertas a más proyectos en Telemundo y al cariño definitivo del público latino.