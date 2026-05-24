Yaco Eskenazi elogia el ascenso de Nicola Porcella y hace mea culpa por no aconsejarlo en su peor momento: “Me siento en deuda con él”

Yaco Eskenazi se muestra alegre por los logros de Nicola Porcella.

El conductor de televisión Yaco Eskenazi expresó en diversos medios su admiración por el crecimiento profesional de Nicola Porcella, a quien calificó como un ejemplo de perseverancia y capacidad de adaptación en el mundo artístico. Eskenazi comentó que desde el inicio de su amistad percibió en Porcella el potencial para convertirse en una de las figuras más reconocidas del espectáculo.

Durante una entrevista reciente, Eskenazi reflexionó sobre el camino recorrido por el exchico reality. “Me siento muy orgulloso de Nicola, pues retrocedo en el tiempo y veo cómo fue que empezamos; hoy es toda una estrella”, declaró el conductor, resaltando la transformación de su colega. Para Eskenazi, el “carisma” y la “simpatía” de Porcella fueron siempre cualidades evidentes, factores que, según su criterio, facilitaron el ascenso del ahora conductor y actor.

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Eskenazi resaltó también la capacidad de Porcella para reponerse frente a situaciones adversas y reinventar su perfil profesional. “Él supo reinventarse, levantarse desde cero y nuevamente la vida le sonrió, porque probablemente algo hizo bien. Particularmente, siempre creí en él, porque tiene mucho carisma y es simpático”, sostuvo el presentador, quien destacó el esfuerzo realizado por su amigo para superar momentos complejos en su carrera.

En deuda con Nicola Porcella

Consultado sobre si brindó consejos a Porcella en los momentos más difíciles, Yaco Eskenazi fue autocrítico y reconoció que la vida personal de ambos a veces dificultó una comunicación constante. “Mira, me siento un poco en deuda, porque en el peor momento de él yo pasaba por otra situación, pero nuestra amistad siempre estuvo y hoy celebro su éxito”, afirmó el conductor de TV, según recogió Trome. Pese a esas circunstancias, Eskenazi remarcó que la relación entre ambos se ha mantenido sólida y que el éxito de Porcella es motivo de alegría compartida.

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Por su parte, Nicola Porcella siempre ha mostrado tener un gran cariño hacia Yaco Eskenazi, uno de las figuras con las que empezó su carrera en televisión.

El crecimiento de Nicola Porcella ha sido notorio, especialmente tras su incursión en formatos televisivos fuera del reality, así como en programas de conducción y participación en producciones internacionales. La evolución de su carrera ha sido objeto de cobertura en distintos medios, que destacaron el cambio de imagen y la consolidación de nuevos proyectos en México.

Nicola Porcella conducirá Esto es Guerra México

En una reciente entrevista, Nicola Porcella confirmó que asumirá la conducción de ‘Esto es Guerra’ México, el reality que impulsó su trayectoria en la televisión peruana y le abrió puertas en el extranjero. Durante una visita a Lima, el actor y presentador compartió su entusiasmo por liderar la nueva etapa del formato, al que calificó como “el sueño de cualquiera”. Porcella destacó el significado personal y profesional de este reto, recordando cómo su paso inicial por el programa marcó el inicio de su popularidad y consolidó su proyección internacional.

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“Para mí ha sido algo muy bonito y ahora estar en la parte de conducción, yo creo que es el sueño de cualquiera”, señaló Porcella en declaraciones a América Espectáculos. El conductor remarcó que este nuevo desafío representa una responsabilidad importante, ya que conoce a fondo la dinámica y exigencia del reality tras años de competencia en las ediciones de Perú y México.

El también actor sostuvo que su experiencia como participante será clave para conectar con los concursantes y la audiencia desde una perspectiva distinta. El anuncio marca una nueva etapa para ‘Esto es Guerra’ México, que busca fortalecer su propuesta en la televisión internacional con un rostro familiar para el público latinoamericano.

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En medio de la controversia por la fiesta en yate en Argentina, el actor y conductor pidió respeto por la privacidad de las parejas y destacó la autenticidad del vínculo entre Said y Alejandra. América TV