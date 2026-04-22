Rescatan cría de zorro andino en San Martín de Porres: caso expone tráfico ilegal de fauna y riesgos de mantener especies fuera de su hábitat

Rescate de una cría de zorro andino en un taller mecánico de San Martín de Porres. Difusión

La presencia de fauna silvestre en zonas urbanas vuelve a generar atención en Lima tras el reciente rescate de una cría de zorro andino en el distrito de San Martín de Porres. El hallazgo, ocurrido en un espacio destinado a actividades mecánicas, expone una problemática persistente vinculada al comercio ilegal de animales y a su permanencia fuera de su hábitat natural.

El caso se conoció luego de que un ciudadano alertara sobre la presencia del animal en un taller de mecánica y lavado de autos. La intervención de las autoridades permitió ubicar al ejemplar, que permanecía oculto entre materiales acumulados. La situación generó preocupación entre trabajadores y vecinos, quienes observaron de cerca la vulnerabilidad del animal.

El episodio también reaviva antecedentes recientes relacionados con fauna silvestre en la capital peruana, donde casos similares generaron debate público sobre la responsabilidad ciudadana y el rol de las instituciones encargadas de la protección de especies.

Intervención de autoridades y rescate del ejemplar

Un equipo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, acudió al lugar tras recibir el reporte. El operativo contó con apoyo de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú, que facilitó el acceso y la seguridad durante la intervención.

El animal, identificado como una hembra de zorro andino (Lycalopex culpaeus) de entre tres y cuatro meses de edad, se encontraba escondido entre madera y estructuras metálicas. El personal utilizó equipos especializados, como mallas y guantes, para asegurar su captura sin causar daño. Luego, el ejemplar fue colocado en un kennel, dispositivo diseñado para el transporte seguro de fauna.

Según el testimonio del propietario del local, personas desconocidas intentaron capturar al animal antes de que se refugiara en el taller. Esta situación motivó la comunicación con las autoridades.

Testimonios y contexto del hallazgo

Intervención conjunta de Serfor y la Policía Nacional. Difusión

El hallazgo ocurrió en un car wash ubicado en la avenida Alisos. Trabajadores y clientes detectaron la presencia del animal mientras se desplazaba entre vehículos. Manuel, uno de los responsables del lugar, explicó la reacción inicial frente a la situación: “Como en ese momento había varios clientes, algunos intentaron atraparlo, e incluso escuché comentarios de personas que querían capturarlo para venderlo. Por eso, decidí pedirle al encargado que cerrara la puerta para que saque a toda la gente y poner al zorrito a buen recaudo”.

El mismo testimonio detalla el momento en que se conoció la presencia del animal: “Me avisaron que un zorrito se había metido a la cochera”. El ejemplar fue bautizado como ‘Tin Tin’ por quienes lo resguardaron de forma temporal.

Durante los días previos al rescate, el cachorro permaneció en una vivienda, donde convivió con gatos domésticos. Según el relato, mostró un comportamiento dócil e interactuó de forma lúdica con otros animales presentes en el lugar.

Tráfico ilegal de fauna y advertencias de Serfor

El animal permanecía oculto entre materiales y en condición vulnerable. Difusión

El especialista en fauna silvestre del Serfor, Javier Jara Vila, explicó que el caso se vincula con el tráfico ilegal de especies. Indicó que el animal no corresponde a un entorno urbano y que su presencia responde a una posible retención previa por parte de particulares.

“El comercio ilícito de fauna silvestre en el país es alto, el año pasado se rescataron más de 3900 animales silvestres y Lima concentra el mayor número de decomisos y hallazgos. Comprar o tener fauna silvestre es un delito y alimenta el maltrato, y afecta a la biodiversidad”, señaló.

Las autoridades recordaron que la posesión ilegal de fauna silvestre constituye una infracción muy grave, con sanciones económicas superiores a 10 UIT, además de implicar responsabilidades penales.

Tras el rescate, el ejemplar quedó bajo custodia del Serfor, donde será sometido a evaluaciones para determinar su estado físico y condición de salud. El proceso incluye atención especializada orientada a su recuperación y eventual reintegración a un entorno adecuado.

La institución mantiene campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía, entre ellas la iniciativa “No te compres un delito. No seas parte del comercio ilegal de fauna silvestre”, que busca desalentar la adquisición de animales de origen ilegal.

Además, se habilitó un canal de denuncias mediante WhatsApp para reportar casos similares. El objetivo consiste en fortalecer la detección temprana y la intervención oportuna ante situaciones que involucren fauna fuera de su hábitat.