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Diego Chávarri descartó contactar de inmediato a su novia Thalia Bentín tras salir de ‘La Granja VIP’: “Primero es mi familia”

El exparticipante del reality de convivencia aclaró las decisiones que tomará respecto a su romance luego de exponerse sus confesiones a Gabriela Herrera

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El exparticipante del reality de convivencia aclaró las decisiones que tomará respecto a su romance luego de exponerse sus confesiones a Gabriela Herrera | Panamericana TV

La noche del 8 de junio, Diego Chávarri reapareció en el set de ‘La Granja VIP’ tras su eliminación el sábado 6. El exfutbolista acudió al programa de Panamericana TV para responder en vivo sobre las polémicas generadas dentro y fuera del reality.

Chávarri ingresó originalmente al formato en pareja, dejando fuera a Thalia Bentín, pero durante la competencia sorprendió al confesar su interés por Gabriela Herrera, lo que provocó una cascada de críticas en redes sociales y en el entorno cercano a su entonces pareja.

A lo largo de su estadía en el programa, Chávarri permaneció incomunicado de los acontecimientos externos. Mientras tanto, en el mundo exterior, Bentín anunció públicamente su separación y rechazó las actitudes que su pareja había demostrado durante la competencia.

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Diego Chávarri sentado en un sillón verde, sosteniendo un micrófono, con tatuajes visibles en sus brazos y una pulsera plateada. Lleva camisa negra
Diego Chávarri habla en una entrevista televisiva, enfatizando que su familia es prioridad tras su salida de 'La Granja VIP'.

Durante la emisión en vivo, los conductores preguntaron a Chávarri si Thalia Bentín sería la primera persona a la que llamaría tras recuperar su libertad. El exfutbolista respondió de forma clara: “A mi hermana, porque quiero ver a Catalina (su sobrina)”, declaró mientras sonreía. Ante la insistencia, aclaró que la segunda llamada sería para su madre y la tercera para su hermano. “Primero la familia, para mí es primero la familia”, repitió ante las cámaras de Panamericana TV.

Consultado sobre el futuro de su relación con Bentín tras la polémica, Chávarri admitió: “No he conversado nada. Tengo que conversar con ella, he pensado mucho, no sé qué pensará ella, pero yo creo que ya tengo algo en la cabeza. Yo sé lo que siento, pero quiero mantenerlo en privado”.

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La reacción de la panelista Mariella Zanetti fue inmediata. La crítica le señaló a Chávarri que, en una relación de pareja, la convivencia y el compromiso colocan a la otra persona en el núcleo familiar, por lo que le resultaba cuestionable la decisión de anteponer a sus familiares directos.

Imagen dividida. A la izquierda, Diego Chávarri habla en un micrófono. A la derecha, Thalia Bentín se limpia una lágrima, con un hombre sonriente detrás
Diego Chávarri explica por qué contactó primero a su familia tras salir de ‘La Granja VIP’, mientras Thalia Bentín reacciona visiblemente emocionada a su declaración.
“Sí, pero yo me siento primero en mi familia, familia. Y luego a Thalía, ¿no? No es que la esté dejando de lado, sino que para mí siempre primero va a ser mi familia”, sentenció el exjugador ante las cámaras.

Diego Chávarri fue eliminado y Gabriela Herrera quedó en shock

La gala del sábado 6 de junio marcó un punto de inflexión en la recta final de ‘La Granja VIP’. La eliminación de Chávarri no solo modificó el curso de la competencia, sino que también generó sorpresa entre participantes y audiencia. En su mensaje de despedida, el exfutbolista expresó: “Ah, triste, emocionado. Sabía que era una placa muy complicada y a estas alturas, en verdad, está para cualquiera”.

Las reacciones dentro del programa no tardaron. Paul Michael se acercó para abrazar a Chávarri antes de que abandonara el set, mientras que Pamela López, Mónica Torres y Cri Cri celebraron abiertamente el resultado.

En un momento de máxima tensión a una semana de la gran final, la conductora revela quién es el nuevo eliminado. Diego Chávarri debe abandonar la competencia, despidiéndose de su compañero Paul en un conmovedor abrazo.

En contraste, Gabriela Herrera permaneció en silencio y demoró en sumarse a las felicitaciones grupales, mostrando con su actitud el impacto que le causó la salida de quien había sido su principal apoyo durante la competencia.

La noche dejó expuestas no solo las decisiones personales de Chávarri respecto a su entorno familiar y sentimental, sino también el efecto que su presencia y posterior ausencia generó entre sus compañeros de ‘La Granja VIP’.

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