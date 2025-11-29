Víctor Rodríguez Monteza también busca volver como fiscal supremo: TC decidirá si anula su destitución

De izquierda a derecha: Tomás Gálvez, Pedro Chávarry y Víctor Rodríguez Monteza.

Otro implicado en el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto busca su regreso. Se trata del exfiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza, quien fue destituido por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por haber alertado a los integrantes de la presunta red criminal que sus conversaciones venían siendo intervenidas en tiempo real.

El 16 de mayo de 2018, Rodríguez Monteza era fiscal supremo de control interno y, por este cargo, tomó conocimiento de las interceptaciones telefónicas mediante la fiscal superior de control interno del Callao. Esta última le comentó sobre un eminente operativo que implicaba a Walter Ríos porque este era juez superior y solo podía ser investigado por la Fiscalía Suprema de Control Interno.

El 18 de mayo de ese mismo año, dos días después de que Rodríguez Monteza se enteró de las escuchas, Walter Ríos y el exasesor del CNM Miguel Torres Reyna se reunieron en el despacho del entonces juez supremo César Hinostroza. Ahí, según la investigación fiscal y la disciplinaria, Torres informó a Ríos que sus llamadas estaban siendo interceptadas.

Luego, el 21 de mayo, Torres Reyna se reúne con Rodríguez Monteza en el despacho de este último. Ahí, según la investigación, el entonces asesor de CNM le preguntó al fiscal supremo si sabía del chuponeo a magistrados y consejeros.

Torres Reyna, sostiene la investigación, recibió la información del hermano de Duberlí Rodríguez, José de la Rosa Rodríguez, quien a su vez recibió la información de Rodríguez Monteza.

En el proceso disciplinario quedó comprobada la cercanía entre Rodríguez Monteza y otros miembros de la presunta red criminal. Por ejemplo, existe la transcripción de una grabación telefónica entre él y César Hinostroza donde acuerdan coordinar una postulación en conjunto para la Academia de la Magistratura. También se acreditó la presencia del exfiscal supremo en un agasajo al exconsejero Orlando Velásquez Benites por su elección como presidente del CNM. Ahí estuvieron presentes Tomás Gálvez, Edwin Oviedo, Antonio Camayo y José Luis Castillo Alva.

En el expediente también se consignó que Rodríguez Monteza requirió ilegalmente a IDL y Panorama los audios de las escuchas telefónicas, exigiendo incluso que revelan sus fuentes. El exfiscal reconoció ante la Fiscalía que fue un “error” solicitar dicha información con la amenaza de denunciar a los periodistas si no la entregaban. Sin embargo, consta la declaración de su entonces adjunto Jaime Velarde, quien le advirtió que a los medios de comunicación les asiste el derecho al secreto de sus fuentes.

A excepción de esto último, Rodríguez Monteza negó los cargos, pero sus argumentos no convencieron a la JNJ que por unanimidad lo destituyó del cargo de fiscal supremo.

TC tendrá la última palabra

Luego de que fue destituido por la JNJ y su reconsideración fuera rechazada, Víctor Rodríguez Monteza planteó un amparo para que se anule su sanción y se ordene su retorno. Su demanda fracasó en doble instancia judicial, pero ha recurrido al Tribunal Constitucional.

No obstante, según el expediente al que accedió Infobae, el exfiscal supremo no busca la nulidad de su sanción por ser inocente de los cargos que se le atribuye, es decir, presuntamente filtrar la información sobre las escuchas telefónicas a miembros de Los Cuellos Blancos del Puerto.

Rodríguez Monteza busca que el TC anule su destitución por supuestamente haber sido impuesta cuando el proceso disciplinario había caducado. La diferencia entre el día que la JNJ toma como inicio del proceso disciplinario (25 de noviembre de 2020) y la fecha en la que el exfiscal supremo considera debe iniciar el cómputo (23 de noviembre de 2020) es de dos días.

El TC deberá zanjar el tema. Si fallar a favor de la JNJ, que sostiene que para garantizar la defensa del exfiscal supremo se debe tomar el 25 de noviembre de 2020, día en que se notificó vía casilla electrónica; o lo hace a favor de Rodríguez Monteza, quien dice que debe computarse a partir del 23 de noviembre de 2020, día en que se le notificó de manera personal.