Perú

Mario Hart arremete contra peruanos que no votaron en la segunda vuelta de las Elecciones 2026: “Gracias coju***”

El piloto y exchico reality criticó duramente a los millones de ciudadanos que se abstuvieron en las elecciones presidenciales, desatando una ola de reacciones en redes sociales y profundizando el debate sobre la participación ciudadana.

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Mario Hart genera polémica al insultar a peruanos que no votaron en la segunda vuelta de 2026
Mario Hart genera polémica al insultar a peruanos que no votaron en la segunda vuelta de 2026

El piloto de autos y exintegrante de realities, Mario Hart, generó controversia en redes sociales tras lanzar una dura crítica contra los millones de peruanos que no acudieron a votar durante la segunda vuelta de las Elecciones 2026. El exchico reality utilizó su cuenta oficial de Instagram para expresar su molestia por el alto nivel de ausentismo en los comicios del pasado 7 de junio, en los que se definía la presidencia entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori.

La polémica comenzó cuando el exintegrante de “Combate” compartió un video del periodista Diego Acuña, en el que se reportaba que más de seis millones de ciudadanos peruanos se abstuvieron de votar ese día, de los cuales un millón y medio corresponden a la ciudad de Lima. A raíz de esa cifra, Hart escribió en sus historias el contundente mensaje: “Gracias coju*”**, dejando en claro su frustración y descontento con quienes decidieron no participar en el proceso democrático.

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El tono del mensaje contrastó con la actitud que el piloto había mostrado en días previos a la elección. En ese entonces, Hart pidió a sus seguidores que acudieran a las urnas y recordó que se involucró políticamente en las elecciones de 2021, cuando apoyó abiertamente la candidatura de Keiko Fujimori. En esta ocasión, su rechazo se centró en el candidato Roberto Sánchez, a quien asocia con el “socialismo”, y reiteró la importancia de la participación ciudadana en defensa de la democracia.

Un hombre vota durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre la candidata conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierda Roberto Sánchez, en Lima, Perú. 7 de junio de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque
Un hombre vota durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre la candidata conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierda Roberto Sánchez, en Lima, Perú. 7 de junio de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

“La culpa no es de nadie más que de nosotros”

Durante el video compartido, el periodista Diego Acuña enfatizaba el impacto del ausentismo electoral: “Voy a decir algo que me molesta y constituye también un llamado de atención. Si no eres capaz de levantarte para ir a salvar tu país del socialismo, mereces ser gobernado por el socialismo. Quisiéramos pedirte que te largues a vivir en Venezuela, Cuba o Nicaragua o que te la banques con Rodrigo Paz en Bolivia”, expresó Acuña. Esta opinión fue reproducida y respaldada públicamente por Mario Hart.

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En su publicación, el exconductor de “Mande quien mande” remarcó: “La culpa no es de nadie más que de nosotros”, responsabilizando a la ciudadanía por los resultados electorales y la situación política actual. Hart criticó en particular a quienes, según él, no mostraron compromiso con el futuro del país. “Gracias cojudignos por tenernos en esta situación”, agregó, intensificando la polémica y provocando una oleada de comentarios en redes sociales.

Balotaje presidencial en Perú: JNE pide serenidad ante la diferencia ajustada entre Fujimori y Sánchez | JNE
Balotaje presidencial en Perú: JNE pide serenidad ante la diferencia ajustada entre Fujimori y Sánchez | JNE

Ola de críticas y reacciones en redes sociales

Las palabras de Mario Hart no pasaron desapercibidas. Rápidamente, usuarios en redes sociales respondieron a su calificativo, señalando que la abstención electoral tiene múltiples causas, entre ellas el desencanto con la clase política, problemas logísticos y desinformación. Comentarios como “¿Por qué te expresas así?”, “Estamos esperando que te largues del Perú” o “¿Los que votaron a favor de Keiko en la primera vuelta no tienen la culpa?” reflejaron el malestar de un sector del público con la postura del piloto.

El debate se amplificó por la influencia mediática de Hart, quien, en años recientes, ha utilizado sus plataformas digitales para pronunciarse sobre temas políticos y sociales. Su respaldo a propuestas de derecha y su rechazo a opciones asociadas con la izquierda han sido constantes, lo que ha generado tanto seguidores como detractores.

Mario Hart estalla contra personas que no fueron a votar.
Mario Hart estalla contra personas que no fueron a votar.

El ausentismo y su impacto en las Elecciones 2026

De acuerdo con lo reportado por Diego Acuña, más de seis millones de peruanos no acudieron a votar en la segunda vuelta, cifra que representa un segmento importante del padrón electoral. Lima, la capital, registró más de un millón de ausentes. El fenómeno del ausentismo fue motivo de análisis y preocupación para autoridades y analistas políticos, quienes advirtieron que la baja participación podría afectar la legitimidad y representatividad del proceso.

El contexto electoral estuvo marcado por el descontento, la polarización y el desencanto ciudadano ante las propuestas de ambos finalistas. La campaña incluyó llamados reiterados a la participación y advertencias sobre las consecuencias de la abstención, especialmente en un escenario tan ajustado.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez sonríen, cada uno sosteniendo una cédula de sufragio frente a una caja de votación de la ONPE
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, candidatos presidenciales, aparecen con sus cédulas de sufragio frente a una urna de la ONPE. (Infobae / Fotocomposición)

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