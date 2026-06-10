Mario Hart arremete contra peruanos que no votaron en la segunda vuelta de las Elecciones 2026: “Gracias coju***”

El piloto de autos y exintegrante de realities, Mario Hart, generó controversia en redes sociales tras lanzar una dura crítica contra los millones de peruanos que no acudieron a votar durante la segunda vuelta de las Elecciones 2026. El exchico reality utilizó su cuenta oficial de Instagram para expresar su molestia por el alto nivel de ausentismo en los comicios del pasado 7 de junio, en los que se definía la presidencia entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori.
La polémica comenzó cuando el exintegrante de “Combate” compartió un video del periodista Diego Acuña, en el que se reportaba que más de seis millones de ciudadanos peruanos se abstuvieron de votar ese día, de los cuales un millón y medio corresponden a la ciudad de Lima. A raíz de esa cifra, Hart escribió en sus historias el contundente mensaje: “Gracias coju*”**, dejando en claro su frustración y descontento con quienes decidieron no participar en el proceso democrático.
PUBLICIDAD
El tono del mensaje contrastó con la actitud que el piloto había mostrado en días previos a la elección. En ese entonces, Hart pidió a sus seguidores que acudieran a las urnas y recordó que se involucró políticamente en las elecciones de 2021, cuando apoyó abiertamente la candidatura de Keiko Fujimori. En esta ocasión, su rechazo se centró en el candidato Roberto Sánchez, a quien asocia con el “socialismo”, y reiteró la importancia de la participación ciudadana en defensa de la democracia.
“La culpa no es de nadie más que de nosotros”
Durante el video compartido, el periodista Diego Acuña enfatizaba el impacto del ausentismo electoral: “Voy a decir algo que me molesta y constituye también un llamado de atención. Si no eres capaz de levantarte para ir a salvar tu país del socialismo, mereces ser gobernado por el socialismo. Quisiéramos pedirte que te largues a vivir en Venezuela, Cuba o Nicaragua o que te la banques con Rodrigo Paz en Bolivia”, expresó Acuña. Esta opinión fue reproducida y respaldada públicamente por Mario Hart.
PUBLICIDAD
En su publicación, el exconductor de “Mande quien mande” remarcó: “La culpa no es de nadie más que de nosotros”, responsabilizando a la ciudadanía por los resultados electorales y la situación política actual. Hart criticó en particular a quienes, según él, no mostraron compromiso con el futuro del país. “Gracias cojudignos por tenernos en esta situación”, agregó, intensificando la polémica y provocando una oleada de comentarios en redes sociales.
Ola de críticas y reacciones en redes sociales
Las palabras de Mario Hart no pasaron desapercibidas. Rápidamente, usuarios en redes sociales respondieron a su calificativo, señalando que la abstención electoral tiene múltiples causas, entre ellas el desencanto con la clase política, problemas logísticos y desinformación. Comentarios como “¿Por qué te expresas así?”, “Estamos esperando que te largues del Perú” o “¿Los que votaron a favor de Keiko en la primera vuelta no tienen la culpa?” reflejaron el malestar de un sector del público con la postura del piloto.
PUBLICIDAD
El debate se amplificó por la influencia mediática de Hart, quien, en años recientes, ha utilizado sus plataformas digitales para pronunciarse sobre temas políticos y sociales. Su respaldo a propuestas de derecha y su rechazo a opciones asociadas con la izquierda han sido constantes, lo que ha generado tanto seguidores como detractores.
El ausentismo y su impacto en las Elecciones 2026
De acuerdo con lo reportado por Diego Acuña, más de seis millones de peruanos no acudieron a votar en la segunda vuelta, cifra que representa un segmento importante del padrón electoral. Lima, la capital, registró más de un millón de ausentes. El fenómeno del ausentismo fue motivo de análisis y preocupación para autoridades y analistas políticos, quienes advirtieron que la baja participación podría afectar la legitimidad y representatividad del proceso.
PUBLICIDAD
El contexto electoral estuvo marcado por el descontento, la polarización y el desencanto ciudadano ante las propuestas de ambos finalistas. La campaña incluyó llamados reiterados a la participación y advertencias sobre las consecuencias de la abstención, especialmente en un escenario tan ajustado.
Más Noticias
Representante de Miguel Silveira expone a jugadores de Universitario: “Habían tres que le hacían la alineación al entrenador”
Robson Lima afirmó que el mediocampista brasileño fue apartado del equipo justo cuando atravesaba su mejor momento, debido a la influencia de otros futbolistas de la ‘U’
Edson Dávila lanza contundente comentario tras críticas de Magaly Medina y Pía Copello: “Me lo merezco y puedo”
El popular ‘Giselo’ prefirió no responder directamente a los comentarios de la ‘Urraca’ y Copello sobre su nuevo programa
¿Empeñar las joyas para crecer? Más de S/500 millones en créditos pignoraticios, una opción que toma vuelo en Perú
Los emprendedores y comerciantes ya representan el 45% de la cartera pignoraticia de Caja Metropolitana por el uso de este financiamiento como capital rápido para sus negocios
Formador de Jairo Vélez relata la conmovedora historia del jugador antes de brillar con la selección peruana: “Lo considero como mi hijo”
Ángel Fajardo, quien fue su entrenador desde los cinco años, cuenta que ver al mediocampista de Alianza Lima cumplir el sueño de integrar una selección nacional representa una satisfacción personal
Resultados de elecciones: ¿Cuáles son las tres regiones en Perú donde aún faltan procesar actas para que la ONPE llegue al 100 %?
La Oficina Nacional de Procesos Electorales está por llegar a la totalidad de actas procesadas, pero aún hay localidades que, por lejanía y dificultad de traslado para llegar al material, quedan pendientes
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD