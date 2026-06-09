Migraciones supera los 27 mil pasaportes tramitados sin cita previa: lo que debes saber si aún no lo haces

La nueva modalidad comenzó a aplicarse hace algunos días con la finalidad de hacer más accesible la obtención del pasaporte. (Andina)

Desde la implementación del nuevo sistema de atención, la Superintendencia Nacional de Migraciones tramitó más de 27,000 pasaportes electrónicos en una sola semana sin requerir cita previa. Esta cifra, proporcionada por la propia entidad, ilustra el impacto del cambio en el acceso al documento, clave para los viajeros peruanos.

Juan Ramiro Alvarado Gómez, superintendente nacional de Migraciones, confirmó el dato y subrayó que el resultado refleja la capacidad de respuesta de la institución.

“Estamos cumpliendo el compromiso de facilitar el acceso al pasaporte. Hoy los ciudadanos pueden acercarse directamente a nuestras oficinas y realizar su trámite sin esperar una cita virtual, lo que representa un cambio significativo en la atención que brinda el Estado”, puntualizó el funcionario en un comunicado oficial.

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Una persona recibe su pasaporte electrónico peruano de un funcionario de Migraciones, destacando la eficiencia en los trámites documentarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transformación

La modalidad sin cita previa se habilitó en todas las oficinas de emisión de pasaportes del país, de acuerdo con la capacidad operativa de cada sede. El servicio funciona bajo un estricto orden de llegada y el aforo de cada establecimiento, lo que permite a los usuarios iniciar su trámite directamente en ventanilla y sin depender de la disponibilidad en plataformas virtuales.

Según la información difundida por Migraciones, el nuevo sistema busca agilizar el proceso, eliminando uno de los principales obstáculos que enfrentaban los solicitantes: la falta de cupos en el sistema de citas en línea. Este ajuste responde a una demanda creciente, sobre todo en periodos de alta movilidad internacional, y pretende reducir los tiempos de espera de manera sustancial.

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Requisitos y proceso

La institución recordó que para acceder al trámite de pasaporte electrónico, los ciudadanos deben presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y en buen estado. Además, es obligatorio abonar el derecho de expedición, que asciende a S/ 120.90. Este pago puede realizarse en la misma agencia, mediante billetera digital Yape, sistema POS o a través de la plataforma Págalo.pe del Banco de la Nación.

Pasaporte peruano, trámite sin cita desde el 1 de junio en oficinas de Migraciones | Andina

El procedimiento mantiene los estándares de seguridad y los controles de identificación biométrica que exige la normativa vigente, garantizando la confiabilidad del documento y la protección de los datos personales de los usuarios.

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Capacidad operativa

La gestión de 27,375 pasaportes en una sola semana representa un desafío logístico y una muestra de la capacidad operativa de la entidad, según la evaluación del propio superintendente nacional. Alvarado Gómez destacó que la estructura de atención fue reforzada para evitar aglomeraciones y optimizar el flujo de usuarios en cada oficina.

De acuerdo con la información oficial, la atención sin cita virtual se mantendrá en todo el país, siempre en función de la capacidad de cada local y respetando las medidas de orden y aforo establecidas. La institución recomienda a los ciudadanos consultar previamente el horario y la disponibilidad en la sede de su preferencia.

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Migraciones realizará la II Feria del Pasaporte con cobertura a nivel nacional.

Nuevos procedimientos

La transición a un modelo sin cita previa no ha alterado los requisitos técnicos del documento, según remarcó Migraciones. El proceso de emisión conserva los controles de identificación biométrica, que incluyen la captura de huellas dactilares, fotografía digital y verificación de datos, alineándose con los estándares internacionales de seguridad.

El pago de la tasa por el pasaporte electrónico también se ha diversificado. Los usuarios pueden optar por realizarlo en ventanilla, vía digital o en la plataforma del Banco de la Nación, lo que facilita el acceso y descentraliza el proceso.

Recomendaciones para los usuarios

Migraciones aconseja a quienes deseen tramitar su pasaporte acercarse con anticipación a las oficinas, portar el DNI vigente y conservar el comprobante de pago. La atención se brinda en estricto orden de llegada hasta el límite de la capacidad diaria de cada oficina, por lo que la institución recomienda organizar la visita para evitar contratiempos.

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La entidad reiteró su compromiso de seguir facilitando el acceso a los servicios migratorios, adaptando sus procesos a la demanda y preservando la seguridad de los documentos expedidos. Con este nuevo esquema, el organismo prevé mantener una alta capacidad de respuesta y ampliar progresivamente la cobertura para los usuarios en todo el territorio nacional.