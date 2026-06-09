Reaparece uno de los felinos más raros del mundo en Perú: avistan gato andino en Áncash tras largo tiempo sin registros

El raro felino fue observado en la naciente del río Pativilca, en un corredor ecológico entre el Parque Nacional Huascarán y Rimay Cóndor, tras un largo periodo sin registros. Caraz Noticias

Entre los felinos más raros del planeta, el gato andino ocupa un lugar singular. Su escasa población, la dificultad para observarlo en libertad y las condiciones extremas de los ecosistemas donde habita convierten cada registro en un hecho de especial interés para la comunidad científica. Esta especie, considerada una de las más amenazadas de América, rara vez aparece ante cámaras o investigadores.

Un reciente avistamiento en la región Áncash volvió a colocar al Leopardus jacobita en el centro de la atención de especialistas dedicados a la conservación de fauna silvestre. El registro se produjo en un entorno de alta montaña donde convergen importantes espacios de protección ambiental y corredores ecológicos fundamentales para la supervivencia de diversas especies.

PUBLICIDAD

La presencia de este felino no solo aporta información sobre su distribución actual. También permite evaluar el estado de conservación de los ecosistemas altoandinos, escenarios que enfrentan múltiples presiones ambientales y que cumplen una función clave para la biodiversidad del país.

Registro de una especie poco observada en Áncash

El ejemplar fue observado en la naciente del río Pativilca, dentro de una zona estratégica de conectividad ecológica situada entre el Parque Nacional Huascarán y el Área de Conservación Ambiental Rimay Cóndor, en el distrito de Aquia, región Áncash.

De acuerdo con especialistas del Parque Nacional Huascarán, transcurrió un largo periodo sin registros de esta especie en el área. Debido a sus hábitos reservados y a las características del territorio que ocupa, los encuentros con el gato andino resultan poco frecuentes incluso para investigadores con experiencia en fauna altoandina.

PUBLICIDAD

El hallazgo adquiere relevancia porque aporta evidencia reciente sobre la permanencia de la especie en un sector considerado importante para la conservación de la biodiversidad de montaña.

Un felino con presencia limitada en Sudamérica

Registran al gato andino en el distrito de Aquia, cerca de la naciente del río. Pativilca. Composición: Infobae

El gato andino habita principalmente en zonas montañosas ubicadas entre los 3.000 y 5.800 metros sobre el nivel del mar. Su distribución comprende territorios de Perú, Bolivia, Chile y Argentina.

La especie suele desplazarse por áreas remotas, rocosas y de difícil acceso. Estas características explican en parte la escasez de observaciones directas y la limitada información disponible sobre sus poblaciones.

Los especialistas estiman que la cantidad de individuos existentes en el mundo apenas alcanza algunos miles. Esta cifra resulta reducida frente a la de otros felinos sudamericanos y sitúa al gato andino entre las especies más vulnerables de la región.

PUBLICIDAD

Factores que incrementan su vulnerabilidad

El Leopardus jacobita es uno de los felinos más amenazados y menos observados de América.

La conservación del Leopardus jacobita enfrenta diversos desafíos. Entre ellos figura una tasa reproductiva baja que limita la recuperación de sus poblaciones.

Según la información difundida por los especialistas, las hembras suelen tener entre una y tres crías por camada. Esta característica reduce la velocidad con la que la especie puede incrementar su número de individuos ante escenarios de presión ambiental.

A esta situación se suman amenazas como la pérdida de hábitat y los efectos asociados al cambio climático. Ambos factores afectan las condiciones necesarias para la supervivencia de una especie que depende de ecosistemas de alta montaña con características muy específicas.

PUBLICIDAD

Los expertos consideran que la presencia del gato andino ofrece información valiosa sobre la calidad ambiental de los lugares donde aparece. Este felino necesita extensos espacios conservados, disponibilidad de alimento y conexión entre distintos ecosistemas para mantener poblaciones viables.

Por ese motivo, el reciente registro en Áncash constituye una señal relevante para los programas de conservación que se desarrollan en la zona. La observación sugiere la existencia de condiciones favorables para especies que requieren ambientes poco alterados.

Asimismo, especialistas destacan el trabajo conjunto del Parque Nacional Huascarán, la Comunidad Campesina de Aquia y organizaciones dedicadas a la conservación. Estas acciones contribuyen a preservar espacios esenciales para la fauna silvestre de los Andes.