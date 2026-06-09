Perú

¿Qué pasó un 9 de junio en el Perú?: el día que muere Sara Hellen, nació el Atlético Chalaco y el Presbítero Maestro se convirtió en museo

Fútbol, arte, leyenda y política confluyen en el 9 de junio, una de las fechas más cargadas del calendario peruano. Desde la fundación del Club Atlético Chalaco en 1902 hasta la conversión del cementerio Presbítero Maestro en museo en 1999, pasando por el misterio de la “vampira de Pisco”, esta fecha condensa siglos de historia nacional

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Collage con efemérides del 9 de junio, mostrando una procesión histórica, el retrato de Sarah Ellen y su tumba, un monumento y un retrato de un hombre.
Un collage conmemorativo ilustra efemérides destacadas del 9 de junio, incluyendo el Aniversario de la Batalla de Arica, el fallecimiento de Sarah Ellen, un monumento a los caídos y una figura histórica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 9 de junio, el Perú acumula en un solo día una cantidad inusual de hitos que abarcan la política, el deporte, la cultura, el arte y hasta la leyenda. Desde la elección del primer presidente constitucional de la República hasta la derrota de uno de los escritores más célebres del mundo en las urnas, esta fecha ha sido escenario de momentos que moldearon la identidad del país.

Política: de José de La Mar a Alberto Fujimori

El 9 de junio de 1827 marcó un punto de inflexión en la historia política del Perú recién independizado. Tras la promulgación de la Constitución vitalicia redactada por Simón Bolívar en 1826 y el motín del 26 de enero de 1827 que expulsó del país a los militares leales al Libertador, el Congreso Constituyente extraordinario instalado el 4 de junio eligió ese día a José de La Mar como primer presidente constitucional de la República. El militar ecuatoriano de adopción peruana asumió el cargo en un momento de profunda inestabilidad institucional, cuando el país buscaba definir su propio rumbo democrático tras librarse de la tutela bolivariana.

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Militar de destacada trayectoria, José de La Mar enfrentó conflictos internos y promovió principios constitucionales durante una etapa crucial de la historia republicana. (Fortaleza de Castillo Real Felipe. Sala de Gobernador, Callao)

Un siglo y medio después, otro 9 de junio —esta vez de 1990— produjo uno de los resultados electorales más sorpresivos de la historia latinoamericana. El desconocido ingeniero agrónomo Alberto Fujimori, candidato del movimiento Cambio 90, derrotó al célebre escritor Mario Vargas Llosa en la segunda vuelta presidencial con el 62,32% de los votos válidos, frente al 37,68% del candidato del Frente Democrático (FREDEMO). Fujimori, hijo de inmigrantes japoneses y rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina, había llegado a la primera vuelta del 8 de abril con el 29,9% de los votos, siete puntos por encima del candidato aprista, y construyó en el balotaje una coalición de voto popular que incluyó el respaldo implícito del APRA de Alan García. El 28 de julio de 1990, Fujimori juró como presidente y gobernó el país durante una década marcada por la lucha contra el terrorismo, el crecimiento económico y los escándalos de corrupción y violaciones a los derechos humanos que lo llevaron, años después, a la cárcel.

Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori tras el primer debate presidencial a inicios de 1990.
Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori tras el primer debate presidencial a inicios de 1990.

Deportes: el nacimiento de la “Furia Chalaca”

El 9 de junio de 1902 nació en el Callao uno de los clubes de fútbol más antiguos del Perú: el Club Atlético Chalaco, fundado por estudiantes del Instituto Chalaco. Conocido como “la Furia Chalaca”, el equipo adoptó los colores blanco y rojo —los mismos de la selección nacional— y construyó a lo largo de más de un siglo una identidad ligada al puerto y a la cultura obrera del Callao. Con dos títulos de la Primera División y varias victorias en torneos locales y regionales, Atlético Chalaco es un símbolo del fútbol porteño y mantiene una histórica rivalidad con el Sport Boys Association que define el derbi chalaco. Su fundación convirtió al Callao en uno de los primeros centros del fútbol peruano, en una época en que el deporte llegaba al país a través de los trabajadores ingleses que operaban en los puertos.

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Conocido como "La Furia Chalaca", el Club Atlético Chalaco se fundó en 1902 y marcó una era en el balompié del Callao, dejando huella en la historia del fútbol peruano. (Lando Boogaloo)

Cultura y arte: el músico que sonorizó el cine mudo

Un 9 de junio de 1899 nació Filomeno Ormeño Belmonte, reconocido compositor y músico peruano, hijo de Filomeno Ormeño Bustamante y María Isabel Belmonte Valdivia. Su carrera lo llevó a convertirse en uno de los músicos más influyentes de su época: recibió el favor del presidente Augusto B. Leguía y lideró la primera orquesta encargada de musicalizar películas mudas en el Perú, una labor que lo situó en la intersección entre la música clásica y los albores del cine nacional. Participó en eventos de primer orden, como la inauguración del Gran Hotel Bolívar y el recibimiento al Príncipe de Gales. Falleció el 5 de noviembre de 1975, dejando un legado que sus nietas continuaron en Europa.

Efemérides en Perú
Filomeno Ormeño Belmonte fue un destacado compositor que a los 18 años compuso su primer vals 'Cuando las hojas Caen'. (Archivo de Carlos Cerquín Hidalgo)

Historia: el Presbítero Maestro se convierte en museo

El 9 de junio de 1999, el cementerio Presbítero Maestro fue declarado museo, reconocimiento que formalizó su valor como uno de los patrimonios históricos y artísticos más importantes de América Latina. Fundado en 1808 por iniciativa del virrey Abascal como el primer cementerio público de Lima —inaugurado el 31 de mayo de ese año bajo el nombre de Panteón de Lima—, el recinto alberga la mayor colección de esculturas europeas de los siglos XIX y XX en el continente, procedentes de Italia y Francia. Entre sus tumbas descansan héroes nacionales como Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte y Miguel Grau, así como intelectuales y políticos de la talla de Jorge Basadre y Ricardo Palma. Su importancia lo coloca junto al cementerio Colón de La Habana, La Recoleta de Buenos Aires y el Dolores de México entre los camposantos más destacados de la región.

Este cementerio alberga una gran riqueza histórica, con más de 220 mil nichos y mausoleos que destacan por su valor arquitectónico y artístico. (Beneficiencia de Lima)
Este cementerio alberga una gran riqueza histórica, con más de 220 mil nichos y mausoleos que destacan por su valor arquitectónico y artístico. (Beneficiencia de Lima)

La leyenda: Sarah Ellen, la “vampira de Pisco”

El 9 de junio de 1913 murió en Inglaterra Sarah Ellen, una mujer inglesa de 41 años cuya historia derivó en una de las leyendas más curiosas del folclore peruano. Su cuerpo fue embarcado en busca de un lugar donde ser sepultada y finalmente fue enterrada en la ciudad de Pisco, en la región Ica. Con el paso de los años, la leyenda popular la convirtió en una suerte de figura vampírica que supuestamente resucitaría décadas después, lo que atrajo la curiosidad de cientos de visitantes a su tumba. La historia de Sarah Ellen se convirtió en parte del imaginario local de Pisco y en un ejemplo de cómo la tradición oral puede transformar un hecho cotidiano en un mito de alcance regional.

Sarah Ellen

Belleza y representación: Cinthya Calderón

El 9 de junio de 1988 nació en Tacna Cinthya Jessenia Calderón Ulloa, quien en 2006 ganó el título de Señorita Tacna y representó a su región en el concurso Miss Perú World de ese año. Calderón se convirtió en la primera representante de Tacna en ganar un título nacional de belleza y fue reconocida como embajadora turística del departamento, proyectando la imagen de la región más austral del Perú en el ámbito nacional.

Efemérides internacionales del 9 de junio

En el mundo, el 9 de junio también acumula fechas relevantes. En 1934, el Pato Donald hizo su primera aparición en el cortometraje animado La Gallinita Sabia de Disney, dando origen a uno de los personajes más reconocibles de la cultura popular global —hecho que se conmemora cada año como el Día Mundial del Pato Donald—. En 1781 nació George Stephenson, ingeniero mecánico británico considerado el “padre de los ferrocarriles” e inventor de la primera locomotora de vapor. En 1963 nació el actor Johnny Depp y en 1981, la actriz Natalie Portman, ganadora del Óscar. En 1957, una expedición austriaca logró la primera ascensión al Broad Peak (8.030 msnm), la duodécima montaña más alta del mundo, ubicada en la cordillera del Karakórum. Y en 1959, Estados Unidos inauguró el submarino George Washington, el primero de la historia diseñado para portar y disparar misiles balísticos.

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