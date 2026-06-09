Perú

Lima Metropolitana podría tener hasta 41 candidatos a la alcaldía en las Elecciones Regionales y Municipales 2026

El Jurado Nacional de Elecciones confirmó que se estas organizaciones políticas podrán participar en el proceso electoral, cuatro más que en las Elecciones Generales

Guardar
Google icon
Lima Metropolitana podría tener hasta 41 candidatos a la alcaldía en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: ANDINA/Archivo)
Lima Metropolitana podría tener hasta 41 candidatos a la alcaldía en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: ANDINA/Archivo)

El 2026 es un año electoral pues, además de participar en las Elecciones Generales, los ciudadanos en todo el Perú deberán emitir su voto en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, en la que se elegirán a las autoridades locales a nivel nacional.

Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se ha confirmado que un total de 41 partidos políticos están habilitados para presentar candidatos, por lo que en el caso de Lima Metropolitana, existe la posibilidad de que se presenten 41 candidatos para ocupar el cargo de alcalde, uno por cada partido.

Los partidos políticos registrados, según el JNE, son:

  1. Acción Popular
  2. Ahora Nación - AN
  3. Alianza para al Progreso
  4. Avanza País Partido de Integración Social
  5. Batalla Perú
  6. Coolición Transformadora Tierra Verde
  7. Fe en el Peni
  8. Frente Popular Agricola FIA del Perú
  9. Fuerza Ciudadana
  10. Fuerza Popular
  11. Juntos por el Perú
  12. Libertad Popular
  13. Partido Aprista Peruano
  14. Partido Civico Obras
  15. Partido del Buen Gobierno
  16. Partido Democrata Unido Perú
  17. Partido Democrata Verde
  18. Partido Democrático Somos Perú
  19. Partido Frente de la Esperanza 2021
  20. Partido Morado
  21. Partido Pais para Todos
  22. Partido Patriótico del Peri
  23. Partido Politico ADP
  24. Partido Politico Integridad Democrática
  25. Partido Politico Nacional Perú Libre
  26. Partido Politico Perú Acción
  27. Partido Politico Perú Primero
  28. Partido Politico PRIN
  29. Partido Politico Pueblo Consciente
  30. Partido Politico Todo con el Pueblo
  31. Partido Popular Cristiano-PPC
  32. Partido por el Entendimiento Recuperación y la Unificación del Perú
  33. Partido Unidad y Paz
  34. Partido SíCreo
  35. Peri Moderno
  36. Podemos Perú
  37. Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso
  38. Progresemos
  39. Salvemos al Perú
  40. Un Camino Diferente
  41. Visión Perú
74 organizaciones políticas podrán presentar candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según el JNE. (Foto: Composición - Infobae)
74 organizaciones políticas podrán presentar candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según el JNE. (Foto: Composición - Infobae)

¿Cuántos cargos están en disputa en las elecciones de octubre?

La dimensión del proceso se refleja también en la cantidad de cargos en disputa. Están en juego más de 1.800 alcaldías y 25 gobernaciones regionales, además de miles de regidurías y consejerías. Esta amplitud implica que la cédula de votación será notablemente extensa, ya que debe incluir los nombres y símbolos de todas las agrupaciones y candidatos habilitados.

PUBLICIDAD

Según declaraciones de José Tello Alfaro, especialista en derecho electoral “la ciudadanía encontrará una cédula de considerable tamaño, lo que requerirá atención y paciencia para marcar su preferencia correctamente”.

La ONPE ha lanzado campañas informativas para orientar a los votantes sobre cómo ubicar a sus candidatos y evitar votos nulos o blancos. Parte de la estrategia institucional consiste en difundir videos, simuladores y material gráfico a través de plataformas digitales y medios tradicionales. La expectativa es reducir la tasa de error en el llenado de la cédula, que en procesos anteriores ha superado el 10% en algunas jurisdicciones.

En 2026 también se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales (ERM). (Andina)
En 2026 también se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales (ERM). (Andina)

Calendario de las ERM 2026

Según el cronograma de las Elecciones Regionales y Municipales, las fechas a tener en cuenta son:

16 de junio: Fecha límite para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos y cierre del Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

PUBLICIDAD

26 de julio: Sorteo de miembros de mesa.

5 de agosto: Fecha límite para la publicación de fórmulas y listas de candidatos admitidos. Fecha límite para renuncias de candidatos y retiro de listas.

20 de agosto: Fecha límite para que los Jurados Electorales Especiales (JEE) resuelvan, en primera instancia, tachas y exclusiones.

4 de septiembre: Fecha límite para resolver apelaciones sobre tachas y exclusiones.

5 de septiembre: Fecha límite para que las candidaturas queden inscritas.

3 de octubre: Fecha límite para exclusión por situación jurídica de candidato.

4 de octubre: Día de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Temas Relacionados

Lima MetropolitanaElecciones Perú 2026Elecciones 2026peru-politica

Más Noticias

Segunda vuelta: Retos institucionales y constitucionales 2026-2031

Sea que resulte victoriosa Keiko Fujimori o triunfe Roberto Sánchez, ambos requerirán consensos políticos

Segunda vuelta: Retos institucionales y constitucionales 2026-2031

Conoce el pronóstico del clima de la ciudad de Ayacucho

Conocer el pronóstico del clima puede ayudarte a prevenir contratiempos y tomar mejores decisiones en tu rutina diaria

Conoce el pronóstico del clima de la ciudad de Ayacucho

Sicarios asesinan a pasajero dentro de bus de la ruta 91 en Chorrillos: crimen ocurrió a plena luz del día

La Policía halló más de diez casquillos de bala en la escena y analiza cámaras de seguridad para identificar a los responsables del homicidio

Sicarios asesinan a pasajero dentro de bus de la ruta 91 en Chorrillos: crimen ocurrió a plena luz del día

Adrián Ugarriza acrecienta el debate del ‘9′ en la selección peruana: ¿es el delantero que se necesita en la era Mano Menezes?

El goleador del Ironi K.S demostró mucho ímpetu, esfuerzo y carácter en la segunda ventana FIFA. Frente a España contó con más intencionalidades en ataque, aunque no acabó de convencer a la opinión popular

Adrián Ugarriza acrecienta el debate del ‘9′ en la selección peruana: ¿es el delantero que se necesita en la era Mano Menezes?

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: conteo oficial de las votaciones de la segunda vuelta

La candidata del fujimorismo se encuentra a la espera del resultado oficial que proporciona la ONPE y ha pedido paciencia hasta que se tenga la certeza de quién ha ganado las Elecciones 2026

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: conteo oficial de las votaciones de la segunda vuelta
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Segunda vuelta: Retos institucionales y constitucionales 2026-2031

Segunda vuelta: Retos institucionales y constitucionales 2026-2031

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: conteo oficial de las votaciones de la segunda vuelta

Resultados ONPE de la segunda vuelta por regiones EN VIVO: así va el conteo entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 96,016% escrutado, Keiko Fujimori suma votos y acorta distancia con Roberto Sánchez

Keiko Fujimori reduce distancia con Roberto Sánchez gracias al voto del extranjero, según conteo de la ONPE

ENTRETENIMIENTO

Karla Casós confirma la muerte de su esposo y conmueve con desgarrador mensaje: “El mundo se detuvo con su partida hace un año”

Karla Casós confirma la muerte de su esposo y conmueve con desgarrador mensaje: “El mundo se detuvo con su partida hace un año”

Onelia Molina y Kevin Díaz se hospedaron en exclusiva suite presidencial de Cartagena, pero evitan confirmar romance

Jefferson Farfán habría acusado a Darinka Ramírez de gastar dinero de su hija en su segunda bebé y ella responde con contundentes pruebas

Crisis en el Miss Supranational Perú: denuncias cruzadas de violencia entre Jorge Santos y Denmar Arrieche sacuden al concurso

Bárbara de Regil llega por primera vez a Lima con ‘Cardio Motivacional’

DEPORTES

Adrián Ugarriza acrecienta el debate del ‘9′ en la selección peruana: ¿es el delantero que se necesita en la era Mano Menezes?

Adrián Ugarriza acrecienta el debate del ‘9′ en la selección peruana: ¿es el delantero que se necesita en la era Mano Menezes?

¿Cuándo inicia el Mundial 2026? Día, horario y canal TV de la inauguración del torneo FIFA

Roberto Mosquera se deshizo de elogios a Hernán Barcos por su llegada a Sporting Cristal: “Dirigirlo es un masaje cerebral”

Perú vs Bolivia: ¿qué pasa si la ‘bicolor’ gana, empata o pierde en duelo por la Liga de Naciones Femenina 2026?

Ilia Topuria vs Justin Gaethje: día, hora y canal TV de la pelea por el título indiscutible de peso ligero en UFC Freedom 250