Lima Metropolitana podría tener hasta 41 candidatos a la alcaldía en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: ANDINA/Archivo)

El 2026 es un año electoral pues, además de participar en las Elecciones Generales, los ciudadanos en todo el Perú deberán emitir su voto en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, en la que se elegirán a las autoridades locales a nivel nacional.

Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se ha confirmado que un total de 41 partidos políticos están habilitados para presentar candidatos, por lo que en el caso de Lima Metropolitana, existe la posibilidad de que se presenten 41 candidatos para ocupar el cargo de alcalde, uno por cada partido.

Los partidos políticos registrados, según el JNE, son:

Acción Popular Ahora Nación - AN Alianza para al Progreso Avanza País Partido de Integración Social Batalla Perú Coolición Transformadora Tierra Verde Fe en el Peni Frente Popular Agricola FIA del Perú Fuerza Ciudadana Fuerza Popular Juntos por el Perú Libertad Popular Partido Aprista Peruano Partido Civico Obras Partido del Buen Gobierno Partido Democrata Unido Perú Partido Democrata Verde Partido Democrático Somos Perú Partido Frente de la Esperanza 2021 Partido Morado Partido Pais para Todos Partido Patriótico del Peri Partido Politico ADP Partido Politico Integridad Democrática Partido Politico Nacional Perú Libre Partido Politico Perú Acción Partido Politico Perú Primero Partido Politico PRIN Partido Politico Pueblo Consciente Partido Politico Todo con el Pueblo Partido Popular Cristiano-PPC Partido por el Entendimiento Recuperación y la Unificación del Perú Partido Unidad y Paz Partido SíCreo Peri Moderno Podemos Perú Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso Progresemos Salvemos al Perú Un Camino Diferente Visión Perú

74 organizaciones políticas podrán presentar candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según el JNE. (Foto: Composición - Infobae)

¿Cuántos cargos están en disputa en las elecciones de octubre?

La dimensión del proceso se refleja también en la cantidad de cargos en disputa. Están en juego más de 1.800 alcaldías y 25 gobernaciones regionales, además de miles de regidurías y consejerías. Esta amplitud implica que la cédula de votación será notablemente extensa, ya que debe incluir los nombres y símbolos de todas las agrupaciones y candidatos habilitados.

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Según declaraciones de José Tello Alfaro, especialista en derecho electoral “la ciudadanía encontrará una cédula de considerable tamaño, lo que requerirá atención y paciencia para marcar su preferencia correctamente”.

La ONPE ha lanzado campañas informativas para orientar a los votantes sobre cómo ubicar a sus candidatos y evitar votos nulos o blancos. Parte de la estrategia institucional consiste en difundir videos, simuladores y material gráfico a través de plataformas digitales y medios tradicionales. La expectativa es reducir la tasa de error en el llenado de la cédula, que en procesos anteriores ha superado el 10% en algunas jurisdicciones.

En 2026 también se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales (ERM). (Andina)

Calendario de las ERM 2026

Según el cronograma de las Elecciones Regionales y Municipales, las fechas a tener en cuenta son:

16 de junio: Fecha límite para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos y cierre del Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

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26 de julio: Sorteo de miembros de mesa.

5 de agosto: Fecha límite para la publicación de fórmulas y listas de candidatos admitidos. Fecha límite para renuncias de candidatos y retiro de listas.

20 de agosto: Fecha límite para que los Jurados Electorales Especiales (JEE) resuelvan, en primera instancia, tachas y exclusiones.

4 de septiembre: Fecha límite para resolver apelaciones sobre tachas y exclusiones.

5 de septiembre: Fecha límite para que las candidaturas queden inscritas.

3 de octubre: Fecha límite para exclusión por situación jurídica de candidato.

4 de octubre: Día de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.