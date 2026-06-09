JNJ abre proceso disciplinario al juez Richard Concepción Carhuancho por inaplicar ‘leyes procrimen’

Juez Richard Concepción Carhuancho en la mira de la JNJ.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió un nuevo proceso disciplinario contra el juez de investigación preparatoria nacional Richard Concepción Carhuancho. En esta oportunidad es por cómo ha venido inaplicando leyes aprobadas por el actual Congreso de la República, consideradas ‘procrimen’.

Concepción Carhuanho ha inaplicado leyes del Parlamento al considerar que estas contravienen la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Perú. Así lo consideró al inaplicar las ley que prescribe delitos de lesa humanidad en el caso de un coronel en retiro procesado por presuntas ejecuciones de civiles y la ley que elevó los requisitos para imputar crimen organizado en el caso de Los Waykis en la Sombra.

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No obstante, la JNJ no inicia la investigación por inaplicar dichas normas. Se protege de las futuras y aseguradas críticas por vulnerar la independencia judicial y optan por cuestionar el trámite. Así, imputan al magistrado supuestamente no haber elevado en consulta las resoluciones donde inaplicó las referidas normas.

Concepción Carhuancho ordenó la detención de Nicanor Boluarte. (Foto: Agencia Andina)

Y es que, las decisiones de los jueces donde hacen control difuso deben ser revisadas por la Sala Constitucional de la Corte Suprema, pero solo si estas no fueron impugnadas. Así lo establece el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En sus descargos, el juez Richard Concepción Carhuancho alega que las decisiones cuestionadas fueron apeladas, por lo que no era necesario elevarlas inmediatamente en consulta porque podían ser revocadas por la Sala de Apelaciones. Sin embargo, la JNJ no acepta este argumento de manera endeble: dicen que tuvo que haber elevado en consulta los extremos que quedaron firmes, pese a que, al tratarse de excepciones, las apelaciones están dirigidas contra toda la resolución.

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La JNJ enmarca la supuesta omisión como la falta muy grave consistente en “incurrir en acto u omisión que sin ser delito, vulnere gravemente los deberes del cargo previstos en la ley".

Concepción Carhuancho en la mira

Este es el segundo proceso disciplinario contra el juez Richard Concepción Carhuancho. El magistrado ya enfrenta un proceso que podría derivar en su suspensión o, en el escenario más extremo, en su destitución. El origen del caso se remonta a diciembre de 2025, cuando el magistrado interpretó la canción “Triciclo Perú”, de la banda de rock Los Mojarras, durante el congreso jurídico “Vivo x el Derecho”, organizado por el portal LP Derecho.

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JNJ tiene en la mira al juez Richard Concepción Carhuancho por su participación fuera de los tribunales.

La JNJ le atribuye cuatro presuntas faltas. La primera es haber mostrado una diapositiva con la imagen de Nicanor Boluarte durante una charla virtual, cargo que ya fue investigado por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ) sin que se determinara irregularidad alguna. La segunda es haber solicitado la eliminación del registro de video de ese fragmento. La tercera es dictar conferencias en institutos privados no universitarios. La cuarta —y la más mediática— es haber cantado en el evento de LP Derecho, conducta que el informe de instrucción califica como un “daño a la imagen institucional” incompatible con la función jurisdiccional.

El 26 de mayo de 2026 se realizó la audiencia pública en la que se debatió la propuesta de apartamiento preventivo del cargo por seis meses mientras se resuelve el fondo del proceso. Concepción Carhuancho se conectó a la sesión, pero no intervino directamente. Su defensa estuvo a cargo del abogado Juan Monroy, quien cuestionó la solidez jurídica de cada uno de los cargos.

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