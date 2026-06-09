Giacomo Benavides asiste al concierto de Ariana Grande disfrazado del “pétalo” y marca tendencia en TikTok

Giacomo Benavides asiste al concierto de Ariana Grande disfrazado del icónico 'pétalo' de su tema "The Eternal Sunshine", captando la atención de los fans y convirtiéndose en un fenómeno viral en TikTok.

En una de sus más comentadas apariciones públicas, Giacomo Benavides —líder de Zaca TV— sorprendió a los seguidores de la escena digital con un disfraz de pétalo en el concierto de Ariana Grande en California, desatando rápidamente una ola de reacciones en redes sociales.

El creador de contenido peruano, conocido por su estilo disruptivo y su presencia constante en eventos internacionales, eligió un vestuario inspirado en el nuevo álbum de la artista estadounidense, acaparando la atención no solo dentro del recinto sino también entre los internautas.

El evento, que congregó a miles de asistentes en el estado de California, marcó un nuevo hito en la trayectoria de Benavides. Su atuendo, confeccionado especialmente para la ocasión, fue interpretado como un guiño directo al último lanzamiento musical de Ariana Grande.

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Giacomo Benavides asiste al concierto de Ariana Grande disfrazado de 'pétalo' para la gira 'The Eternal Sunshine Tour', creando una tendencia viral en TikTok.

Desde su llegada al concierto, Benavides ocupó una ubicación privilegiada y no pasó inadvertido: numerosos seguidores y curiosos se acercaron para fotografiarse junto a él, mientras algunos asistentes grabaron videos que no tardaron en viralizarse.

En sus propias redes sociales, Giacomo Benavides documentó la previa del concierto, mostrando el disfraz desde el hotel donde se hospedó. También compartió el recorrido hacia el recinto y las interacciones con otros fans de Ariana Grande, quienes se mostraron sorprendidos y entusiastas ante la originalidad de su propuesta.

Las imágenes y videos circularon con rapidez en plataformas como TikTok, donde acumuló varias vistas en pocas horas.

El creador de contenido y líder de Zaca TV mostró en redes sociales cómo fue esta aventura en California siguiendo a una de sus artistas favoritas | TikTok

La relación de Benavides con la viralidad no resulta nueva para sus seguidores. En una ocasión anterior, el creador recibió un comentario de Taylor Swift en uno de sus videos de TikTok, hecho que él mismo replicó en pantallas publicitarias en la ciudad de Lima, reafirmando su dominio de la narrativa digital y su capacidad para transformar momentos en tendencia.

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Giacomo Benavides y Zaca TV estuvieron en el concierto de Santos Bravos

El 24 de mayo, la agrupación Santos Bravos ofreció uno de los conciertos más esperados en Lima como parte de su gira internacional “Sesión Dual”. La cita no solo reunió a fanáticos de la banda, sino que también contó con la presencia del equipo completo de Zaca TV entre los invitados especiales, un hecho que generó gran expectativa en la comunidad digital local.

La llegada de Giacomo Benavides y su hermano Doménico Benavides, junto a las conductoras Gia Meier, Andrea Noriega y Mafe Delgado, no pasó inadvertida. La aparición conjunta del grupo en el recinto provocó que decenas de seguidores los reconocieran de inmediato, solicitando fotografías y videos durante el desarrollo del evento.

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Zaca TV y Santos Bravos juntos en Lima: así fue el encuentro que emocionó a los fans. Captura: @giameier.

Uno de los momentos más recordados de la noche ocurrió cuando los miembros del podcast subieron al escenario como invitados, donde participaron en dos de las coreografías más populares asociadas a la agrupación: Kawasaki y Velocidade. La intervención generó sorpresa y entusiasmo entre los presentes, quienes corearon y replicaron los pasos, consolidando la conexión entre creadores de contenido y audiencias jóvenes.

La participación activa del equipo de Zaca TV en eventos de alto perfil se ha convertido en un elemento distintivo que refuerza su vínculo con la cultura pop y la industria del entretenimiento en América Latina.