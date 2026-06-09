Balacera en concierto del nieto de Chacalón: Extorsionadores le exigen S/10 mil para dejarlo cantar

El ambiente de fiesta en San Juan de Miraflores (SJM) se convirtió en escenario de pánico cuando Joan Palacio, nieto del mítico Chacalón y figura emergente de la cumbia peruana, vio su concierto abruptamente interrumpido por una balacera.
El episodio ocurrió cerca de la medianoche, en un local ubicado en la zona de Pamplona Alta, al sur de Lima Metropolitana. Lo que prometía ser una noche de celebración para los seguidores de la música popular terminó bajo el sonido de disparos y el eco de la incertidumbre.
Testigos presenciales relataron que un automóvil negro se estacionó frente al local poco antes de la medianoche. Minutos después, un sujeto encapuchado descendió del vehículo, sacó un arma de fuego y ejecutó varios disparos contra la fachada del establecimiento.
PUBLICIDAD
La presentación musical se detuvo de inmediato. Los asistentes, impactados por la agresión, buscaron refugio en distintos puntos del recinto, mientras otros escaparon hacia la calle.
Las imágenes obtenidas por cámaras de seguridad capturaron toda la secuencia: desde la llegada del automóvil hasta la huida de los responsables. Estos registros ya forman parte de las diligencias que encabeza la Policía Nacional del Perú (PNP). Según fuentes policiales, los videos y testimonios serán clave para identificar a los autores materiales y esclarecer el móvil del ataque.
Extorsión a músicos y empresarios
El atentado no fue un hecho aislado. Según la investigación preliminar, el ataque estaría vinculado a una red de extorsión que opera en el sur de Lima.
PUBLICIDAD
En mensajes atribuidos a la banda “Los Imparciales del Cono Sur”, se exige el pago de S/10 mil como condición para dejar que los conciertos se realicen sin incidentes. Además, por cada evento adicional, los delincuentes solicitan entre S/500 y S/1.000.
La modalidad de amenaza, según testimonios recogidos por la prensa local, consiste en intimidar a los organizadores con mensajes directos: “Estamos pidiéndote una suscripción de diez mil soles. Por cada evento pagarás quinientos soles. Comunícate.
De lo contrario, voy a disparar a quemarropa cada evento que tengas”. Esta práctica, que afecta tanto a empresarios como a músicos, se habría instalado en el circuito de espectáculos desde hace al menos cuatro años.
PUBLICIDAD
Las autoridades confirmaron que la extorsión no se limita a este caso. Varios locales nocturnos y eventos musicales en Lima han sido blanco de ataques similares. En la mayoría de los casos, la presencia de bandas criminales limita la actividad cultural y genera preocupación en el sector artístico.
Investigación abierta y temor persistente
La Policía Nacional trabaja en el análisis de los registros de video y las declaraciones de quienes presenciaron el atentado. Buscan establecer si existe un patrón que vincule este ataque con otros incidentes recientes en la capital.
De momento, no se han reportado heridos de gravedad ni víctimas mortales, aunque el impacto del episodio se extiende en la comunidad de San Juan de Miraflores y entre los seguidores de la cumbia peruana.
PUBLICIDAD
La propietaria del local también declaró que, años atrás, recibió amenazas similares, aunque no había vuelto a ser contactada antes del atentado. Las investigaciones buscan determinar si existe relación entre esos antecedentes y la balacera registrada durante el concierto de Joan Palacio.
Más Noticias
Cuando el sistema daña dos veces: victimización secundaria
Los familiares, el entorno afectivo y quienes enfrentan un proceso judicial en busca de justicia pueden experimentar un daño igualmente profundo, muchas veces invisibilizado, que la doctrina denomina victimización secundaria
Ciclista fue más rápido que ladrón que quiso robarle el celular en Surco: frustró asalto mientras probaba bicicleta eléctrica
De acuerdo con su testimonio, policías de Surco ya investigaban incidentes parecidos
¿Por qué licuar todos los alimentos no es recomendable para los adultos mayores, según el Minsa?
“Hay que evitar las sopas y priorizar preparaciones más consistentes”, sostuvo la nutricionista del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, al advertir que licuar todos los alimentos puede reducir el aporte nutricional en l os adultos mayores
Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 96,187% escrutado, Roberto Sánchez vuelve ampliar la ventaja con más de 33 mil votos
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sigue con el conteo oficial de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. El escrutinio del voto extranjero avanza lento y reduce distancia entre ambos candidatos
Fabio Gruber se robó el corazón de todos en el estadio Cuauhtémoc al retirarse su casaca para abrigar a un niño en Perú vs España por amistoso FIFA
El central nacional se percató que el pequeño que lo acompañó en el acto protocolar de la antesala al lance se encontraba con frío y lo abrigó con lo que fue un noble obsequio
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD