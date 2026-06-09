Balacera en concierto del nieto de Chacalón: Extorsionadores le exigen S/10 mil para dejarlo cantar

Balacera en concierto de nieto de Chacalón.

El ambiente de fiesta en San Juan de Miraflores (SJM) se convirtió en escenario de pánico cuando Joan Palacio, nieto del mítico Chacalón y figura emergente de la cumbia peruana, vio su concierto abruptamente interrumpido por una balacera.

El episodio ocurrió cerca de la medianoche, en un local ubicado en la zona de Pamplona Alta, al sur de Lima Metropolitana. Lo que prometía ser una noche de celebración para los seguidores de la música popular terminó bajo el sonido de disparos y el eco de la incertidumbre.

Testigos presenciales relataron que un automóvil negro se estacionó frente al local poco antes de la medianoche. Minutos después, un sujeto encapuchado descendió del vehículo, sacó un arma de fuego y ejecutó varios disparos contra la fachada del establecimiento.

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La presentación musical se detuvo de inmediato. Los asistentes, impactados por la agresión, buscaron refugio en distintos puntos del recinto, mientras otros escaparon hacia la calle.

Las imágenes obtenidas por cámaras de seguridad capturaron toda la secuencia: desde la llegada del automóvil hasta la huida de los responsables. Estos registros ya forman parte de las diligencias que encabeza la Policía Nacional del Perú (PNP). Según fuentes policiales, los videos y testimonios serán clave para identificar a los autores materiales y esclarecer el móvil del ataque.

Disparos interrumpieron la presentación de Johan Palacios en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores. Composición: Infobae

Extorsión a músicos y empresarios

El atentado no fue un hecho aislado. Según la investigación preliminar, el ataque estaría vinculado a una red de extorsión que opera en el sur de Lima.

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En mensajes atribuidos a la banda “Los Imparciales del Cono Sur”, se exige el pago de S/10 mil como condición para dejar que los conciertos se realicen sin incidentes. Además, por cada evento adicional, los delincuentes solicitan entre S/500 y S/1.000.

La modalidad de amenaza, según testimonios recogidos por la prensa local, consiste en intimidar a los organizadores con mensajes directos: “Estamos pidiéndote una suscripción de diez mil soles. Por cada evento pagarás quinientos soles. Comunícate.

De lo contrario, voy a disparar a quemarropa cada evento que tengas”. Esta práctica, que afecta tanto a empresarios como a músicos, se habría instalado en el circuito de espectáculos desde hace al menos cuatro años.

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Las autoridades confirmaron que la extorsión no se limita a este caso. Varios locales nocturnos y eventos musicales en Lima han sido blanco de ataques similares. En la mayoría de los casos, la presencia de bandas criminales limita la actividad cultural y genera preocupación en el sector artístico.

Investigación abierta y temor persistente

La Policía Nacional trabaja en el análisis de los registros de video y las declaraciones de quienes presenciaron el atentado. Buscan establecer si existe un patrón que vincule este ataque con otros incidentes recientes en la capital.

De momento, no se han reportado heridos de gravedad ni víctimas mortales, aunque el impacto del episodio se extiende en la comunidad de San Juan de Miraflores y entre los seguidores de la cumbia peruana.

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La propietaria del local también declaró que, años atrás, recibió amenazas similares, aunque no había vuelto a ser contactada antes del atentado. Las investigaciones buscan determinar si existe relación entre esos antecedentes y la balacera registrada durante el concierto de Joan Palacio.